Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://youtu.be/4L0-6zFf6CM Як вам мебльована квартира 2+1 площею 106 метрів з терасою за 38 000 долярів?А ще звісно поторгується. Може й за 30ку віддасть, бо як же в Туречинні без торгу.)) Між іншим ця інвеШтиція в районі Кепез, поруч с акуртівською хурмою на Півночі Анталії. Так що знімайте локшину з вух панове !!! До речі про ту "хвалену" хурму одним "дуже чесним" рієлтором пізніше щось скину. Будете довго сміятися, що то за райончик такий...p.S. А тепер порівняйте з цінами на нерухомість в Україні. Та долярчика смарт буде дорожче коштувати після здачі у Львові на Левандівці без ремонту. А пізніше ще й в аренду ДОГОВСТРОКОВУ здасть айтішнику за майже 300 $ + комунальні. ТАК , ЩО ДУМАЙте, І не попадайТЕ!
akurt написав:Розумні люди - пане Флаймане - рахують по-іншому, це я Вам як володарю нежитлового приміщення в одному з райцентрів Київської області доповідаю (як би читали цю гілку - все це було вже озвучено) - наступне: - квартира, куплена в Ірландії нашим колись громадянином, який не писав зранку до вечора дурниці на форумах - здається в оренду за 800 євро, а собі винаймається краща в Бельгії за 560 євро. В Бельгії і зарплата вища - 3200 євро на місяць - і умови життя кращі. - квартира, куплена на задворках Відня 5 років тому нашим ще громадянином здається в оренду сьогодні за 1100 євро і з цих 1100 виплачуєтсья кредит в сумі 800 євро за чудову нову квартиру майже в центрі Відня. З подивом дивляться, що навпроти по вулиці будується новий будинок і вже озвучені ціни: 6500 євро за кв. метр. - квартира, яка здана панами вище у Києві (пани значно молодші за Вас - Ви все так ретельно піклуєтеся про пенсіонерів) - приносить 200% оплати за квартиру на міжнародному курорті. Звичайна шкільна арифметика... Просто не всі вміють натискати кнопки калькулятора... Є приказка: "Поле має вуха, а ліс - очі"... Цікаво, що не у всіх є вуха та очі... Я вже не говОрю про калькулятор...
можна ціни на квартири у Відні, Бельгії та Ірландії... рентабельність оренди, думаю космічна, 0.5% річних у Відні, 1% в рік Брюсселях, і 1,5% в Ірландії, аж завидую мовчки (так порадив Успіх)... дякую.
3200 євро в Бельгії в місяць... дуже захотілось в Бельгію, чесне слово, така велика зарплата, що огого, аж готовий вивчити хранцузьку і шпрехати на ній щодня.
В Бельгії мови: французька, нідерландська та АНГЛІЙСЬКА. Легко могли здогадатися, що хлопець з Ірландії переїхав саме в англомовну частину Бельгії - на сході. Хоча - мабуть - слово "здогадатися" - я даремно вживаю...
Шукайте, якщо треба точну інформацію, виключно на цій гілці - завжди все точно, або у мене - я то в Бельгії був - і неодноразово - хоч розтлумачу... До речі, цікавий факт: на Королівській площі Брюсселя є Музей пива, а поруч - готель для торговців гусаками. Десь в 1847 році після відвідання Музею пива (там за куплений квиток можна скоштувати всі зразки пива без обмежень - аби горло ще працювало) два товариша - один "непутьовий" (ніяк не міг дописати томи 2 та 3 своїх "безсмерних творів" - реально їх дописав саме цей його товариш) - пішли ночувати в одному номері торговців гусаками - та перший на ранній ранок згадав, що повинен здати на замовлення маловідомої газети хоч якусь статтю - бо виженуть, а інших заробітків не мав... З "бодуна" щось там настрочили разом трохи - більше не вдалося - був малий досвід писання зранку до вечора на форумах - але трохи все ж получилося - тая стаття була надрукована в лютому 1848 року і - не повірете - 70 років (!!!) ту дурню ніхто (!!!) не читав. Ніхто і ніколи - дурня воно і є дурня. Зацініть: написали з "бодуна" німецькою мовою і надрукувано те було не в Брюсселі або в Берліні, а в англомовному Лондоні німецькою. Через 70 (сімдесят!!!) років один реально безробітний (ніколи в житті не працював) знайшов ту статтю в одній бібліотеці, прочитав її, та впав у шаленість від останньої фрази: Proletarier aller Länder, vereinigt Euch! В перекладі з німецької: "Рванці та дранці - гоп до купи!" З того всі негаразди і почалися...
akurt написав:В Бельгії мови: французька, нідерландська та АНГЛІЙСЬКА. Легко могли здогадатися, що хлопець з Ірландії переїхав саме в англомовну частину Бельгії - на сході. Хоча - мабуть - слово "здогадатися" - я даремно вживаю...
Шукайте, якщо треба точну інформацію, виключно на цій гілці - завжди все точно, або у мене - я то в Бельгії був - і неодноразово - хоч розтлумачу... До речі, цікавий факт: на Королівській площі Брюсселя є Музей пива, а поруч - готель для торговців гусаками. Десь в 1847 році після відвідання Музею пива (там за куплений квиток можна скоштувати всі зразки пива без обмежень - аби горло ще працювало) два товариша - один "непутьовий" (ніяк не міг дописати томи 2 та 3 своїх "безсмерних творів" - реально їх дописав саме цей його товариш) - пішли ночувати в одному номері торговців гусаками - та перший на ранній ранок згадав, що повинен здати на замовлення маловідомої газети хоч якусь статтю - бо виженуть, а інших заробітків не мав... З "бодуна" щось там настрочили разом трохи - більше не вдалося - був малий досвід писання зранку до вечора на форумах - але трохи все ж получилося - тая стаття була надрукована в лютому 1848 року і - не повірете - 70 років (!!!) ту дурню ніхто (!!!) не читав. Ніхто і ніколи - дурня воно і є дурня. Зацініть: написали з "бодуна" німецькою мовою і надрукувано те було не в Брюсселі або в Берліні, а в англомовному Лондоні німецькою. Через 70 (сімдесят!!!) років один реально безробітний (ніколи в житті не працював) знайшов ту статтю в одній бібліотеці, прочитав її, та впав у шаленість від останньої фрази: Proletarier aller Länder, vereinigt Euch! В перекладі з німецької: "Рванці та дранці - гоп до купи!" З того всі негаразди і почалися...
таки так, штормить ліру від негараздів, які почалися USDTRY 8.31470
Ви оцю свою економічну безграмотність показували весь грудень 2020. ЩОДЕННО (!!₴!!) розміщювали на цій гілці курс ліра-доллар. ЩОДЕННО! Саме цікаве, що при цьому не мали ні доларів, ні турецьких лір... Я намагався Вам розтлумачити, що для ІНОЗЕМЦЯ - це чудо і казка - але не розуміли тоді та й зараз не зрозумієте. Навіть не знаю, як будете жити в Колумбії або на Філіппінах... Важко прийдеться...
По просьбе желающих узнать ИСТИННУЮ ПРАВДУ о покупке турецкой недвижимости, наша любимая Жанночка выложила отличный ролик, который посвящается...Лучше промолчу, а то ещё удалят такую ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ)) P.S. Главный посыл автора канала - ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ В ТУРЦИИ ОПРАВДАНА ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПМЖ!!! Застройщики также могут не подвести до конца коммуникации, не дооформить документы на право собственности на квартиру или участок земли под домом,а также объявление банкротства застройщиком до завершения строительства.
#ТУРЦИЯ2021.НЕ ПОКУПАЙТЕ КВАРТИРУ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОКА НЕ ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО.ПОДВОДНЫЕ КАМНИ НЕДВИЖКИ / Жанна в Турции online https://youtu.be/4vYa37YZbho
akurt написав:Ви оцю свою економічну безграмотність показували весь грудень 2020. ЩОДЕННО (!!₴!!) розміщювали на цій гілці курс ліра-доллар. ЩОДЕННО! Саме цікаве, що при цьому не мали ні доларів, ні турецьких лір... Я намагався Вам розтлумачити, що для ІНОЗЕМЦЯ - це чудо і казка - але не розуміли тоді та й зараз не зрозумієте. Навіть не знаю, як будете жити в Колумбії або на Філіппінах... Важко прийдеться...
Конечно сказка, для тех кто в финансах полный ноль и не знает слова инфляция. За год в Турции только транспорт подорожал – почти на 30%, а за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ например товары из «группы одежды и обуви» ПРИБАВИЛИ почти на 8 % !!! Это сказка? И что тут выиграл иностранец со своей "ПОДОРОЖАВШЕЙ ВАЛЮТОЙ" НА ЛИРУ-ДРУГУЮ ЗА ГОД ? А ЕСЛИ ОН С УКРАИНСКИМ ДОХОДОМ, ГДЕ ГРИВНЯ ТАКЖЕ ИМЕЕТ ШАНСЫ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ, ОСОБЕННО В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ.