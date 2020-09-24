Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://youtu.be/4L0-6zFf6CM Як вам мебльована квартира 2+1 площею 106 метрів з терасою за 38 000 долярів?А ще звісно поторгується. Може й за 30ку віддасть, бо як же в Туречинні без торгу.)) Між іншим ця інвеШтиція в районі Кепез, поруч с акуртівською хурмою на Півночі Анталії. Так що знімайте локшину з вух панове !!! До речі про ту "хвалену" хурму одним "дуже чесним" рієлтором пізніше щось скину. Будете довго сміятися, що то за райончик такий...p.S. А тепер порівняйте з цінами на нерухомість в Україні. Та долярчика смарт буде дорожче коштувати після здачі у Львові на Левандівці без ремонту. А пізніше ще й в аренду ДОГОВСТРОКОВУ здасть айтішнику за майже 300 $ + комунальні. ТАК , ЩО ДУМАЙте, І не попадайТЕ!
akurt написав:Розумні люди - пане Флаймане - рахують по-іншому, це я Вам як володарю нежитлового приміщення в одному з райцентрів Київської області доповідаю (як би читали цю гілку - все це було вже озвучено) - наступне: - квартира, куплена в Ірландії нашим колись громадянином, який не писав зранку до вечора дурниці на форумах - здається в оренду за 800 євро, а собі винаймається краща в Бельгії за 560 євро. В Бельгії і зарплата вища - 3200 євро на місяць - і умови життя кращі. - квартира, куплена на задворках Відня 5 років тому нашим ще громадянином здається в оренду сьогодні за 1100 євро і з цих 1100 виплачуєтсья кредит в сумі 800 євро за чудову нову квартиру майже в центрі Відня. З подивом дивляться, що навпроти по вулиці будується новий будинок і вже озвучені ціни: 6500 євро за кв. метр. - квартира, яка здана панами вище у Києві (пани значно молодші за Вас - Ви все так ретельно піклуєтеся про пенсіонерів) - приносить 200% оплати за квартиру на міжнародному курорті. Звичайна шкільна арифметика... Просто не всі вміють натискати кнопки калькулятора... Є приказка: "Поле має вуха, а ліс - очі"... Цікаво, що не у всіх є вуха та очі... Я вже не говОрю про калькулятор...
можна ціни на квартири у Відні, Бельгії та Ірландії... рентабельність оренди, думаю космічна, 0.5% річних у Відні, 1% в рік Брюсселях, і 1,5% в Ірландії, аж завидую мовчки (так порадив Успіх)... дякую.
3200 євро в Бельгії в місяць... дуже захотілось в Бельгію, чесне слово, така велика зарплата, що огого, аж готовий вивчити хранцузьку і шпрехати на ній щодня.
В Бельгії мови: французька, нідерландська та АНГЛІЙСЬКА. Легко могли здогадатися, що хлопець з Ірландії переїхав саме в англомовну частину Бельгії - на сході. Хоча - мабуть - слово "здогадатися" - я даремно вживаю...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 тра, 2021 03:57, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:В Бельгії мови: французька, нідерландська та АНГЛІЙСЬКА. Легко могли здогадатися, що хлопець з Ірландії переїхав саме в англомовну частину Бельгії - на сході. Хоча - мабуть - слово "здогадатися" - я даремно вживаю...
Шукайте, якщо треба точну інформацію, виключно на цій гілці - завжди все точно, або у мене - я то в Бельгії був - і неодноразово - хоч розтлумачу... До речі, цікавий факт: на Королівській площі Брюсселя є Музей пива, а поруч - готель для торговців гусаками. Десь в 1847 році після відвідання Музею пива (там за куплений квиток можна скоштувати всі зразки пива без обмежень - аби горло ще працювало) два товариша - один "непутьовий" (ніяк не міг дописати томи 2 та 3 своїх "безсмерних творів" - реально їх дописав саме цей його товариш) - пішли ночувати в одному номері торговців гусаками - та перший на ранній ранок згадав, що повинен здати на замовлення маловідомої газети хоч якусь статтю - бо виженуть, а інших заробітків не мав... З "бодуна" щось там настрочили разом трохи - більше не вдалося - був малий досвід писання зранку до вечора на форумах - але трохи все ж получилося - тая стаття була надрукована в лютому 1848 року і - не повірете - 70 років (!!!) ту дурню ніхто (!!!) не читав. Ніхто і ніколи - дурня воно і є дурня. Зацініть: написали з "бодуна" німецькою мовою і надрукувано те було не в Брюсселі або в Берліні, а в англомовному Лондоні німецькою. Через 70 (сімдесят!!!) років один реально безробітний (ніколи в житті не працював) знайшов ту статтю в одній бібліотеці, прочитав її, та впав у шаленість від останньої фрази: Proletarier aller Länder, vereinigt Euch! В перекладі з німецької: "Рванці та дранці - гоп до купи!" З того всі негаразди і почалися...
таки так, штормить ліру від негараздів, які почалися USDTRY 8.31470
Ви оцю свою економічну безграмотність показували весь грудень 2020. ЩОДЕННО (!!₴!!) розміщювали на цій гілці курс ліра-доллар. ЩОДЕННО! Саме цікаве, що при цьому не мали ні доларів, ні турецьких лір... Я намагався Вам розтлумачити, що для ІНОЗЕМЦЯ - це чудо і казка - але не розуміли тоді та й зараз не зрозумієте. Навіть не знаю, як будете жити в Колумбії або на Філіппінах... Важко прийдеться...
По просьбе желающих узнать ИСТИННУЮ ПРАВДУ о покупке турецкой недвижимости, наша любимая Жанночка выложила отличный ролик, который посвящается...Лучше промолчу, а то ещё удалят такую ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ)) P.S. Главный посыл автора канала - ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ В ТУРЦИИ ОПРАВДАНА ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПМЖ!!! Застройщики также могут не подвести до конца коммуникации, не дооформить документы на право собственности на квартиру или участок земли под домом,а также объявление банкротства застройщиком до завершения строительства.
#ТУРЦИЯ2021.НЕ ПОКУПАЙТЕ КВАРТИРУ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОКА НЕ ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО.ПОДВОДНЫЕ КАМНИ НЕДВИЖКИ / Жанна в Турции online https://youtu.be/4vYa37YZbho
akurt написав:Ви оцю свою економічну безграмотність показували весь грудень 2020. ЩОДЕННО (!!₴!!) розміщювали на цій гілці курс ліра-доллар. ЩОДЕННО! Саме цікаве, що при цьому не мали ні доларів, ні турецьких лір... Я намагався Вам розтлумачити, що для ІНОЗЕМЦЯ - це чудо і казка - але не розуміли тоді та й зараз не зрозумієте. Навіть не знаю, як будете жити в Колумбії або на Філіппінах... Важко прийдеться...
Конечно сказка, для тех кто в финансах полный ноль и не знает слова инфляция. За год в Турции только транспорт подорожал – почти на 30%, а за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ например товары из «группы одежды и обуви» ПРИБАВИЛИ почти на 8 % !!! Это сказка? И что тут выиграл иностранец со своей "ПОДОРОЖАВШЕЙ ВАЛЮТОЙ" НА ЛИРУ-ДРУГУЮ ЗА ГОД ? А ЕСЛИ ОН С УКРАИНСКИМ ДОХОДОМ, ГДЕ ГРИВНЯ ТАКЖЕ ИМЕЕТ ШАНСЫ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ, ОСОБЕННО В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ.
roberto dark написав:До речі про ту "хвалену" хурму одним "дуже чесним" рієлтором пізніше щось скину. Будете довго сміятися, що то за райончик такий..
Скинув би краще щось про єврейске щастя, де мешкає.... Нам всім залишилося тільки вчитися та співчувати, але - головне, то вчитися: це ж дійсно треба було так людині "влетіти" в 2019 році - був червень місяць 2019 року - не купити готову НОВУ "під ключ" квартиру за 40 000 євро в новому комплексі в Анталії, про яку дізнався на цій гілці, та вів перемовини, а купити недобудову в Києві та затіяти за допомогою Вайбера (!!!) "дистанційний ремонт" з метою нагодувати родини рукожопих... На сьогодні немає ні 40 000 євро, ні грошей, відправлених переказами з Ізраїля в Києв до рук рокожопих, ні квартири біля синагоги в Ізраїлі... Кинувся в березні продавати ту недобудову - знову дистанційно - а воно не продається... А вилетіти з Ізраїля не може... А ще ж на дно тягне куплений під здачу гараж на задвірках Львова - а він, гад, не здається, бо в ТАКИХ місцях тільки виробники сфальшованого вершкового масла під склад могли б орендувати... Тут дійсно у будь-кого "дах поїде"... А всім - наука... Всі ж чули вислів "Не с нашим єврейским счастьем"... Співчуваємо... Вчимося... Робимо висновки... Все - на користь форумчанам...
Щось у нашого горе інвеШтора зранку поганий настрій? На свободу не випускають кляті турки? Чи може тому, що немає лохів, щоб квартирку впихнути? І на набережну Анталії не зганяти, щоб трохи по-жебракувати . А за пляшками по смітниках вночі не варіант? Копійчина якась все рівно капне, хоч трохи і пізніше..))