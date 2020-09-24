akurt написав:

якщо треба точну інформацію

виключно на цій гілці

а інших заробітків не мав...

був малий досвід писання зранку до вечора на форумах

Ніхто і ніколи - дурня воно і є дурня.

В Бельгії мови:французька, нідерландська та АНГЛІЙСЬКА.Легко могли здогадатися, що хлопець з Ірландії переїхав саме в англомовну частину Бельгії - на сході.Хоча - мабуть - слово "здогадатися" - я даремно вживаю...Шукайте,- завжди все точно, або у мене - я то в Бельгії був - і неодноразово - хоч розтлумачу...До речі, цікавий факт: на Королівській площі Брюсселя є Музей пива, а поруч - готель для торговців гусаками.Десь в 1847 році після відвідання Музею пива (там за куплений квиток можна скоштувати всі зразки пива без обмежень - аби горло ще працювало) два товариша - один "непутьовий" (ніяк не міг дописати томи 2 та 3 своїх "безсмерних творів" - реально їх дописав саме цей його товариш) - пішли ночувати в одному номері торговців гусаками - та перший на ранній ранок згадав, що повинен здати на замовлення маловідомої газети хоч якусь статтю - бо виженуть,щось там настрочили разом трохи - більше не вдалося -- але трохи все ж получилося - тая стаття була надрукована в лютому 1848 року і - не повірете - 70 років (!!!) ту дурню ніхто (!!!) не читав.Зацініть: написали з "бодуна" німецькою мовою і надрукувано те було не в Брюсселі або в Берліні, а в англомовному Лондоні німецькою.Через 70 (сімдесят!!!) років один реально безробітний (ніколи в житті не працював) знайшов ту статтю в одній бібліотеці, прочитав її, та впав у шаленість від останньої фрази:Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!В перекладі з німецької: "Рванці та дранці - гоп до купи!"