Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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roberto dark - гілка про нерухомість. Розкажете, як Ви плануєте продавати дистанційно кинуту після "дистанційного ремонту" недобудову в Києві? Це було б цікаво. Наприклад: - на цій гілці дуже люблять слово "рієлтор" - скільки грошей будете виділяти рієлтору на харчування його родини. - як саме будете переправляти гроші за продану недобудову в Ізраїль? Це все - актуальні питання, які неодноразово піднімалися форумчанами.
А цікаво, коли почнуть депортувати, без права в'їзду пожиттєво, українців, що нелегально надають рієлторські послуги, будучи на ВНЖ на території Туреччині? Як тоді акурт дистанційно буде продавати свою халабуду нехай розповість, бо це дуже актуальне питання форумчанам також. ( і до речі як там з документами на неї? Вже готові, чи ще трохи недооформлені?))