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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1058105910601061
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 05:15

roberto dark - гілка про нерухомість.
Розкажете, як Ви плануєте продавати дистанційно кинуту після "дистанційного ремонту" недобудову в Києві?
Це було б цікаво.
Наприклад:
- на цій гілці дуже люблять слово "рієлтор" - скільки грошей будете виділяти рієлтору на харчування його родини.
- як саме будете переправляти гроші за продану недобудову в Ізраїль?
Це все - актуальні питання, які неодноразово піднімалися форумчанами.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 05:39

В Туреччині закривають готелі з українцями - тому що не виконують правил гігієни та протикороновірусної безпеки.

https://censor.net/ru/video_news/326355 ... tsev_video
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 05:57

А цікаво, коли почнуть депортувати, без права в'їзду пожиттєво, українців, що нелегально надають рієлторські послуги, будучи на ВНЖ на території Туреччині? Як тоді акурт дистанційно буде продавати свою халабуду нехай розповість, бо це дуже актуальне питання форумчанам також. ( і до речі як там з документами на неї? Вже готові, чи ще трохи недооформлені?))
roberto dark
 
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