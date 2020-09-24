Додано: Сер 05 тра, 2021 06:24

Частина друга.

англомовну версію

Поки безквартирний у Києві розважається з безквартирним в Ізраїлі, займемося корисними справами.(покрокова інструкція)Частина перша тут:4.Керуватися оголошеннями на сайті, який є аналогом українських сайтів з оголошеннями про продаж квартир. Тут була раніше проблема: доступ до цього сайту НЕ був можливим раніше із закордонних ІР-адрес.Це сайтНа сьогодні - дивлячись на інтерес закордонних покупців до найбльше безпроблемної та легкої можливості купити собі затишну квартирку на березі Середземного моря (не в Ізраїлі), введенноі відкрили доступ до сайту після звичайної реєстрації.Можна легко те зробити та отримати доступ.5. ЯКЩО У ВАС СЕРЙОЗНІ НАМІРИ, то можна особисто прилетіти в Анталію, купивши квиток в один бік, або купити туристичну найдешевшу путівку на тиждень або 10 днів. Авіаквитки на чартерні рейси у ці дні за маршрутом Київ-Анталія - всьогоєвро.Туреччина оголосила про можливість відвідування країни з 15 травня без тестів на коронавірус громадянам з 16 країн світу, і серед 16 - що приємно - Україна.6. Заздалегідь - якщо Ви зареєструвалися на сайті, вказаному вище, та вивчили оголошення англійською мовою - або в першу добу на місці вже в Анталії або в Аланії - "прошерстити" сайт оголошень, виконуючи пошук та беручі собі на примітку варіанти, які відповідають вашим уподобанням або кількості виділених грошей.При вивчені оголошень: а) визначитися з мікрорайоном, наприклад, Анталії. Особисто я рекомендую: Liman, Hurma, Sarisu (з обмеженнями), Gursu, Akkuyu, Uncali (найбільш "європейський" та з самими цікавими але і дорогими житловими комплексами).Відео від рієлторів, але дуже рекомендую це відео - розповідь кваліфікована.Про всяк випадок порядок пошуку нерухомості на вказаному вище сайті:Emlak - Konut - Satilik (продаж) - daire (квартира) - il (Antalya) - ilce (район - Konyaalti) - mahale (мікрорайон, наприклад, Liman або Hurma, або Gursu - дивись відео вище) - oda saisi (вид квартири, наприклад, 1+1) - натискаємо кнопку ARA (пошук).Voi la - варіанти готові!7. Під час пошуку звертати увагу (є фільтри): а) будинки нові або будинкам не більше 1 року (ліворуч виставити критерій "Dina yasi" (вік будинка: 0, 1, 2, 3 роки). Як варіант - будинку не більше 4-х років. б) бажано не поверх "0" - будуть слова, наприклад, "Girish kat" - виставити фільтр "Bulungulu kat" - kot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Звертаю увагу: не дивлячись в Анталії на наявність будинків в 9-14 поверхів, тут не люблять те, що дуже "полюбляють" "наші люди" - шпаківні на 33 поверхи з кількістю мешканців 750: сучасні будинки мають 3-7 поверхів та мають 20-30 квартир.8. Дивитися для початку тільки на таке: ціна та фото.Орієнтир для пошуку: наприклад, середня ціна квартир 1+1 в мікрорайоні Hurma - 500 000 лір (приблизно 60 000 доларів). Дивитися на варіанти із значно нижчою ціною (підозріло, але можливо цікаво) і із значно вищою ціною (НЕ підозріло і не факт, що цікаво - але варто подивитися, за що саме хочуть ціну в 2 рази вищу).По фото можна уявити собі:- квартира - стара, хоча і пишуть що нова. Про це будуть свідчити: відкриті кришки унітазів, незастелені канапи та не прибрані кімнати (таке мене особисто дивує завжди - невже не можна було зробити нормальні фото та перед тим трохи прибрати).- що навкруги будинка: басейн, паркан, сусідні будинки, вид з вікон. Інколи на таких фото можна побачити назву сусіднього або саме цього комплексу, що може бути в нагоді - вам, можливо, вдасться "обійти на повороті" жадібного рієлтора (людина хоче заробити - жити та купити нову автівку, ну що ж поробиш... Є така професія...), приїхавши до будинка "напряму". Не факт, що вдасться "обійти", але можна спробувати знайти точне місце на мапах Гугл (не завжди на мапах в оголошеннях ставлять точне місце. Взагалі, щоби побачити розташування будинка на мапі - треба на відкритому оголошенні нижче фото квартири натиснути кнопку "Konumu ve sokak" (місце та вулиця).Далі буде.(а поки треба ж форумчанам почитати і щось кумедне від знавців - хі-хі - закордонної нерухомості)...