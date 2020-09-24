Додано: Суб 08 тра, 2021 18:04

Я посмотрел с интересом.

Для кого-то думаю интересный вариант:

1. Цена невероятная - я такой цены не слышал давно - даже послал сейчас видео приятелю.

Где вы еще купите за 38 000 долларов трёшку?

2. Судя по видео, это отдаленный спальный район Кепез - самый дешевый, но так и цена копеечная. Там проходит линия ЛЭП - вот как раз там. Сейчас нельзя фото вставить на форуме, а то показал бы на карте. ВАЖНО: это очень не близко к морю - типичный спальный "турецкий район", но и не смертельно. Думаю, на автобусе минут 30.

На картах Гугл наберите в окне поиска:



Varsak Karşıyaka, Zafer Cd., 07210 Kepez/Antalya



3. Судя по квартире и дому - думаю дом довольно свежий - год 2016/2017.

4. Важно:

- с кондиционерами;

- бытовой техникой;

- состояние квартиры довольно приличное и ощущение что почти и не жили - все в хорошем состоянии;

- квартплата правильная - 100 лир - 350 гривен. Есть плавательный бассейн.

- второй этаж - это "+".

- без риэлторов (!!!).

Ну, вероятно, мужика жизнь придавила крупно - пишут в комментах, что развёлся с женой и пилят имущество.

Мой вердикт: ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ.

Плюсы: не убитая квартира, почти новый дом, кондиционеры +бытовая техника (подсчитайте, сколько это стоит).

Минусы: реально непрестижный отдаленный спальный район.

В Украине можно сравнить: в Запорожье - "Бабурка", в Днепре - "Фрунзенский", в Киеве - не разбираюсь, возможно Деснянский, может быть окраина далее ДВРЗ, во Львове - "Сыховский" в его юго-восточной окраине.



Там есть номер телефона - российский - стоит позвонить на Вайбер иди Ватсапп.

Если что: от украинца для покупки нужен только загранпаспорт и всё.

Налоговый номер получите за 5 минут на месте.

Налог - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры (платите ВЫ во время оформления Права собственности).

Акт экспертизы квартиры 1000-1500 лир (3500-5000 гривен) - может разделите расходы пополам.