Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А що я скажу? Читаю (не все) та насолоджуюся, жуючи абрикоси: один із найцікавіших серіалів 2019 року від Netflix - серіал Sex Education (Great Britain, про життя старшокласників - в кого такі є - дивитися обов"язково, в кого немає - теж дивитися - цікаво дивитися, як люди живуть у Великій Британії): https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_Education_(TV_series) Скажу, що дописи цієї доби на гілці нагадують сюжет того серіалу: там старшокласник - цнотливий хлопчина (бува і таке) - повчає старшокласників і дає консультації, як треба правильно займатися сексом, не маючі жодного досвіду. Тут щось схоже: безквартирні та невиїзні за кордон щось там розказують кумедне про закордонну нерухомість... Так в серіалі хлопчина хоч по 20 фунтів за консультацію отримував... Кмітливий... Мало те сенс... На гілці кумедніше: досвіду не мають, консультують/радять, але і грошей заробити не можуть.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 тра, 2021 12:54, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:На гілці кумедніше: досвіду не мають, консультують/радять, але і грошей заробити не можуть.
Инвестируйте разумно... Турция на пороге кризиса РН, во время которого сохранить деньги важнее, чем приумножить. Меньше рискуйте и будьте при деньгах. Если случится кризис, то будут и возможности потратить или вложить эти деньги с выгодой. Либо у вас появится хорошая денежная подушка, чтобы тратить на жизнь и пережить этот кризис, каким бы масштабным он ни был....
akurt написав:...безквартирні та невиїзні за кордон щось там розказують кумедне про закордонну нерухомість...
Со слов львовских "специалистов" по турецкой недвиге, квартиры в Анталье улетают, и будут улетать, как раскаленные пирожки... Для её турецких знатоков-любителей, помимо мудрых разговоров, есть реальный шанс заработать мешок денег, и доказать на практике свою правоту, купив такой дурняк тут... https://www.youtube.com/watch?v=4L0-6zFf6CM Торопитесь, пока квартира ещё есть в продаже... Завтра уже будет поздно...
Правда, из 27 848 просмотров за неделю, желающих её купить ещё не нашлось... •
akurt написав:...безквартирні та невиїзні за кордон щось там розказують кумедне про закордонну нерухомість...
Со слов львовских "специалистов" по турецкой недвиге, квартиры в Анталье улетают, и будут улетать, как раскаленные пирожки... Для её турецких знатоков-любителей, помимо мудрых разговоров, есть реальный шанс заработать мешок денег, и доказать на практике свою правоту, купив такой дурняк тут... https://www.youtube.com/watch?v=4L0-6zFf6CM Торопитесь, пока квартира ещё есть в продаже... Завтра уже будет поздно...
Правда, из 27 848 просмотров за неделю, желающих её купить ещё не нашлось... •
Я посмотрел с интересом. Для кого-то думаю интересный вариант: 1. Цена невероятная - я такой цены не слышал давно - даже послал сейчас видео приятелю. Где вы еще купите за 38 000 долларов трёшку? 2. Судя по видео, это отдаленный спальный район Кепез - самый дешевый, но так и цена копеечная. Там проходит линия ЛЭП - вот как раз там. Сейчас нельзя фото вставить на форуме, а то показал бы на карте. ВАЖНО: это очень не близко к морю - типичный спальный "турецкий район", но и не смертельно. Думаю, на автобусе минут 30. На картах Гугл наберите в окне поиска:
Varsak Karşıyaka, Zafer Cd., 07210 Kepez/Antalya
3. Судя по квартире и дому - думаю дом довольно свежий - год 2016/2017. 4. Важно: - с кондиционерами; - бытовой техникой; - состояние квартиры довольно приличное и ощущение что почти и не жили - все в хорошем состоянии; - квартплата правильная - 100 лир - 350 гривен. Есть плавательный бассейн. - второй этаж - это "+". - без риэлторов (!!!). Ну, вероятно, мужика жизнь придавила крупно - пишут в комментах, что развёлся с женой и пилят имущество. Мой вердикт: ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ. Плюсы: не убитая квартира, почти новый дом, кондиционеры +бытовая техника (подсчитайте, сколько это стоит). Минусы: реально непрестижный отдаленный спальный район. В Украине можно сравнить: в Запорожье - "Бабурка", в Днепре - "Фрунзенский", в Киеве - не разбираюсь, возможно Деснянский, может быть окраина далее ДВРЗ, во Львове - "Сыховский" в его юго-восточной окраине.
Там есть номер телефона - российский - стоит позвонить на Вайбер иди Ватсапп. Если что: от украинца для покупки нужен только загранпаспорт и всё. Налоговый номер получите за 5 минут на месте. Налог - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры (платите ВЫ во время оформления Права собственности). Акт экспертизы квартиры 1000-1500 лир (3500-5000 гривен) - может разделите расходы пополам.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 тра, 2021 18:23, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Я посмотрел с интересом. Для кого-то думаю интересный вариант: 1. Цена невероятная - я такой цены не слышал давно - даже послал сейчас видео приятелю. Где вы еще купите за 38 000 долларов трёшку? 2. Судя по видео, это отдаленный спальный район Кепез - самый дешевый, но так и цена копеечная. Там проходит линия ЛЭП - вот как раз там. Сейчас нельзя фото вставить на форуме, а то показал бы на карте. ВАЖНО: это очень не близко к морю - типичный спальный "турецкий район", но и не смертельно. Думаю, на автобусе минут 30. На картах Гугл наберите в окне поиска:
Varsak Karşıyaka, Zafer Cd., 07210 Kepez/Antalya
3. Судя по квартире и дому - думаю дом довольно свежий - год 2016/2017. 4. Важно: - с кондиционерами; - бытовой техникой; - состояние квартиры довольно приличное и ощущение что почти и не жили - все в хорошем состоянии; - квартплата правильная - 100 лир - 350 гривен. Есть плавательный бассейн. - второй этаж - это "+". - без риэлторов (!!!). Ну, вероятно, мужика жизнь придавила крупно - пишут в комментах, что развёлся с женой и пилят имущество. Мой вердикт: ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ. Плюсы: не убитая квартира, почти новый дом, кондиционеры +бытовая техника (подсчитайте, сколько это стоит). Минусы: реально непрестижный отдаленный спальный район.
Там есть номер телефона - российский - стоит позвонить на Вайбер иди Ватсапп. Если что: от украинца для покупки нужен только загранпаспорт и всё. Налоговый номер получите за 5 минут на месте. Налог - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры (платите ВЫ во время оформления Права собственности). Акт экспертизы квартиры 1000-1500 лир (3500-5000 гривен) - может разделите расходы пополам.
Я для Вас бережу - пройде роков 10-14 - допетраєте, що влізли в чергову халепу - продасте недобудований непотріб та нарешті отримаєте власне житло.
Для нормальних людей: 38 000 доларів я би точно радив викопати з-під груші. Ну то ж реально не гроші... Беремо калькулятор: - три кондиціонери доларів по 450: 3х450=1350 - вони там вже є. - холодильник, пралка, посудомийка: 300+200+150= 650 - вони там вже є. - меблі кухонні та духовка, пічка, витяжка - вони там вже є. - санвузли - там їх два - вони там вже є.
Додаткові витрати: - замінити проточний водонагрівач на бойлер - десь 150 доларів. - комплект меблів в трикімнатну квртиру - гадаю, все возьмете новеньке з пристойного салону десь за 15 000 лір - 2000 доларів; - замінити замки - копійки. Все!
Разом витрати: 38000+1200 (податок)+100 (послуги Кадастровго центра)+150 (Акт експертизи)+150+2000+300 (різне в тому числі штори, гардини)=41 900 доларів. Трикімнатна квартира.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 тра, 2021 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Переживаю за земляка и хочу помочь поправить твои финансовые дела. Но я сейчас далеко, а ты близко... За пару дней делаешь сделку и к лету сможешь заработать несколько штук зелени. Реально утрешь нам нос, а летом в Швейцарию.... Зачем тебе то турецкое пекло?