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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1063106410651066>
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 12:18

А що я скажу? Читаю (не все) та насолоджуюся, жуючи абрикоси:
один із найцікавіших серіалів 2019 року від Netflix - серіал Sex Education (Great Britain, про життя старшокласників - в кого такі є - дивитися обов"язково, в кого немає - теж дивитися - цікаво дивитися, як люди живуть у Великій Британії):
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_Education_(TV_series)
Скажу, що дописи цієї доби на гілці нагадують сюжет того серіалу: там старшокласник - цнотливий хлопчина (бува і таке) - повчає старшокласників і дає консультації, як треба правильно займатися сексом, не маючі жодного досвіду.
Тут щось схоже: безквартирні та невиїзні за кордон щось там розказують кумедне про закордонну нерухомість...
Так в серіалі хлопчина хоч по 20 фунтів за консультацію отримував... Кмітливий... Мало те сенс...
На гілці кумедніше: досвіду не мають, консультують/радять, але і грошей заробити не можуть.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 тра, 2021 12:54, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:21

  akurt написав:На гілці кумедніше: досвіду не мають, консультують/радять, але і грошей заробити не можуть.

Инвестируйте разумно...
Турция на пороге кризиса РН, во время которого сохранить деньги важнее, чем приумножить. Меньше рискуйте и будьте при деньгах. Если случится кризис, то будут и возможности потратить или вложить эти деньги с выгодой. Либо у вас появится хорошая денежная подушка, чтобы тратить на жизнь и пережить этот кризис, каким бы масштабным он ни был....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:59

  akurt написав:...безквартирні та невиїзні за кордон щось там розказують кумедне про закордонну нерухомість...

Со слов львовских "специалистов" по турецкой недвиге,
квартиры в Анталье улетают, и будут улетать, как раскаленные пирожки...
Для её турецких знатоков-любителей, помимо мудрых разговоров,
есть реальный шанс заработать мешок денег,
и доказать на практике свою правоту, купив такой дурняк тут...
https://www.youtube.com/watch?v=4L0-6zFf6CM
Торопитесь, пока квартира ещё есть в продаже... Завтра уже будет поздно...

Правда, из 27 848 просмотров за неделю, желающих её купить ещё не нашлось...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:29

  RTC12 написав:
  akurt написав:...безквартирні та невиїзні за кордон щось там розказують кумедне про закордонну нерухомість...

Со слов львовских "специалистов" по турецкой недвиге,
квартиры в Анталье улетают, и будут улетать, как раскаленные пирожки...
Для её турецких знатоков-любителей, помимо мудрых разговоров,
есть реальный шанс заработать мешок денег,
и доказать на практике свою правоту, купив такой дурняк тут...
https://www.youtube.com/watch?v=4L0-6zFf6CM
Торопитесь, пока квартира ещё есть в продаже... Завтра уже будет поздно...

Правда, из 27 848 просмотров за неделю, желающих её купить ещё не нашлось...

Очень дешево, интересно какой район/улица?
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:04

Я посмотрел с интересом.
Для кого-то думаю интересный вариант:
1. Цена невероятная - я такой цены не слышал давно - даже послал сейчас видео приятелю.
Где вы еще купите за 38 000 долларов трёшку?
2. Судя по видео, это отдаленный спальный район Кепез - самый дешевый, но так и цена копеечная. Там проходит линия ЛЭП - вот как раз там. Сейчас нельзя фото вставить на форуме, а то показал бы на карте. ВАЖНО: это очень не близко к морю - типичный спальный "турецкий район", но и не смертельно. Думаю, на автобусе минут 30.
На картах Гугл наберите в окне поиска:

Varsak Karşıyaka, Zafer Cd., 07210 Kepez/Antalya

3. Судя по квартире и дому - думаю дом довольно свежий - год 2016/2017.
4. Важно:
- с кондиционерами;
- бытовой техникой;
- состояние квартиры довольно приличное и ощущение что почти и не жили - все в хорошем состоянии;
- квартплата правильная - 100 лир - 350 гривен. Есть плавательный бассейн.
- второй этаж - это "+".
- без риэлторов (!!!).
Ну, вероятно, мужика жизнь придавила крупно - пишут в комментах, что развёлся с женой и пилят имущество.
Мой вердикт: ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ.
Плюсы: не убитая квартира, почти новый дом, кондиционеры +бытовая техника (подсчитайте, сколько это стоит).
Минусы: реально непрестижный отдаленный спальный район.
В Украине можно сравнить: в Запорожье - "Бабурка", в Днепре - "Фрунзенский", в Киеве - не разбираюсь, возможно Деснянский, может быть окраина далее ДВРЗ, во Львове - "Сыховский" в его юго-восточной окраине.

Там есть номер телефона - российский - стоит позвонить на Вайбер иди Ватсапп.
Если что: от украинца для покупки нужен только загранпаспорт и всё.
Налоговый номер получите за 5 минут на месте.
Налог - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры (платите ВЫ во время оформления Права собственности).
Акт экспертизы квартиры 1000-1500 лир (3500-5000 гривен) - может разделите расходы пополам.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 тра, 2021 18:23, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:21

  akurt написав:Я посмотрел с интересом.
Для кого-то думаю интересный вариант:
1. Цена невероятная - я такой цены не слышал давно - даже послал сейчас видео приятелю.
Где вы еще купите за 38 000 долларов трёшку?
2. Судя по видео, это отдаленный спальный район Кепез - самый дешевый, но так и цена копеечная. Там проходит линия ЛЭП - вот как раз там. Сейчас нельзя фото вставить на форуме, а то показал бы на карте. ВАЖНО: это очень не близко к морю - типичный спальный "турецкий район", но и не смертельно. Думаю, на автобусе минут 30.
На картах Гугл наберите в окне поиска:

Varsak Karşıyaka, Zafer Cd., 07210 Kepez/Antalya

3. Судя по квартире и дому - думаю дом довольно свежий - год 2016/2017.
4. Важно:
- с кондиционерами;
- бытовой техникой;
- состояние квартиры довольно приличное и ощущение что почти и не жили - все в хорошем состоянии;
- квартплата правильная - 100 лир - 350 гривен. Есть плавательный бассейн.
- второй этаж - это "+".
- без риэлторов (!!!).
Ну, вероятно, мужика жизнь придавила крупно - пишут в комментах, что развёлся с женой и пилят имущество.
Мой вердикт: ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ.
Плюсы: не убитая квартира, почти новый дом, кондиционеры +бытовая техника (подсчитайте, сколько это стоит).
Минусы: реально непрестижный отдаленный спальный район.

Там есть номер телефона - российский - стоит позвонить на Вайбер иди Ватсапп.
Если что: от украинца для покупки нужен только загранпаспорт и всё.
Налоговый номер получите за 5 минут на месте.
Налог - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры (платите ВЫ во время оформления Права собственности).
Акт экспертизы квартиры 1000-1500 лир (3500-5000 гривен) - может разделите расходы пополам.

чому не береш?
за рік заробиш Х2
flyman
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2
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:25

Я для Вас бережу - пройде роков 10-14 - допетраєте, що влізли в чергову халепу - продасте недобудований непотріб та нарешті отримаєте власне житло.

Для нормальних людей: 38 000 доларів я би точно радив викопати з-під груші.
Ну то ж реально не гроші...
Беремо калькулятор:
- три кондиціонери доларів по 450: 3х450=1350 - вони там вже є.
- холодильник, пралка, посудомийка: 300+200+150= 650 - вони там вже є.
- меблі кухонні та духовка, пічка, витяжка - вони там вже є.
- санвузли - там їх два - вони там вже є.

Додаткові витрати:
- замінити проточний водонагрівач на бойлер - десь 150 доларів.
- комплект меблів в трикімнатну квртиру - гадаю, все возьмете новеньке з пристойного салону десь за 15 000 лір - 2000 доларів;
- замінити замки - копійки.
Все!

Разом витрати: 38000+1200 (податок)+100 (послуги Кадастровго центра)+150 (Акт експертизи)+150+2000+300 (різне в тому числі штори, гардини)=41 900 доларів.
Трикімнатна квартира.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 тра, 2021 18:43, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:39

  akurt написав:Минусы: реально непрестижный отдаленный спальный район.

Помнится тут кто-то нахваливал мкр.Sur Yapi, который тоже в Кепезе...
А теперь этот район уже стал реально непрестижной отдаленной спальней

Вот так всегда...
Покупай, халява ведь...Потом расскажешь результат...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:44

RTC12 - ну что Вы так волнуетесь - не сумели купить квартиру в Подмосковье - уже никогда и не купите нигде.
Не волнуйтесь так зря.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:57

  akurt написав:Не волнуйтесь так зря.

Переживаю за земляка и хочу помочь поправить твои финансовые дела.
Но я сейчас далеко, а ты близко...
За пару дней делаешь сделку и к лету сможешь заработать
несколько штук зелени. Реально утрешь нам нос, а летом в Швейцарию....
Зачем тебе то турецкое пекло?
RTC12
 
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  #<1 ... 1063106410651066>
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