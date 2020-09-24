Додано: Суб 08 тра, 2021 20:58

Цікаві люди на форумі: дорого - погано. Дешево - погано.

В Туреччині ніколи не були - погана. В РФ гнули спину на панщині - та повернулися голими та босими - добре... Все - шкереберть... Все погане та всі навкруги - погані.

Але є позитив: форумчани бачуть, як НЕ треба робити, як НЕ треба жити, як НЕ треба вкладати зароблені гроші та як НЕ треба працювати.

Це ж треба, як планети розташувалися.. Енергія Сатурна йде "не туди"...



Якщо хтось захоче скористатися тією пропозицією за 38000 доларів та зв"яжеться з Продавцем:

- по-перше, запитати, чи є в нього Право власності (TAPU) на квартиру - бланк червоного кольору - та скільки осіб там вписані як співвласники (ні на що не впливає, але всі повинні бути присутніми особисто при укладанні Угоди в Державному кадастровому центрі).

- по-друге, чи є в нього на руках Акт введення будинка в експлуатацію ("іскян") - достатньо ксерокопію. Повинна бути у власника ксерокопія.

- чи немає боргів за квартплату (айдат).

- чи не живуть часом в квартирі орендарі (в цьому випадку далі не розмовляти - виселити орендаря в Туреччині неможливо).



Інші питання неважливі: за турецькими законами Покупець не несе відповідальності за можливі борги за комунальні послуги та не має ніякого значення, чи були за цією адресою зареєстровані інваліди або діти.

Питання про гроші на купівлю: варто прилетіти втрьох - тоді вивезете/ввезете легально 3х10000 євро=майже достатню суму на купівлю. Все, що не вистачить до 38000 доларів, знімете з картки або розплатитеся карткою.