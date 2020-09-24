Додано: Нед 09 тра, 2021 09:54

блокування грошей на карті не використовують.

топік стартер особисто вирушає 17 травня:

сухий закон

Любителям комарів в Бердянську, Приморську, Геничеську та в Кирилівці не читати.Любителям поплавати в жовтій морській воді під Одесою не читати.Любителям зняти за 1000 гривень незрозумілу кімнату в антисанітарії не читати.Власникам недобудованих "кавалірок" не читати - зайнятися ремонтом надії всього життяАнталія, 9 травня.Повітряпогода сонячна, голубе небо. Літо, яке почалося 1 січня 2021 після закінчення 31 грудня літа 2020 року - продовжується.Температура води в Середземному моріградуси.1. Всі авіакомпанії України, переорієнтувавшись за порадою'a на напрямок "Україна - Анталія", організували якісний авіаміст, що в силу простих економічних причин призвело до появи на ринку авіаквитків за собівартістю авіаперевезень (50 доларів за 1 годину польоту).На найближчі дні авіаквитки на прямі рейси, наприклад, з Києва в Анталію продаються за ціною в 55 євро (включаючи багаж).Наприклад, на виліт завтра, 10 травня, є поавіаквитки на виліт в будь-який час з 02-00 ночі до 17-00 вечора.Звісно, це зроблено для задоволення власників житла на міжнародному курорті, але і пересічні громадяни можуть скористатися.Авіаквитки шукати тут. Попередження: зазвичай за 1-3 доби до вильоту найнижча ціна та можна зустріти ціни в 41 євро. Раджу не купувати квиток "туді і назад" - буде дорожче. Назад купите знову за 1-3 доби до відліту.2. В цей час мінімальні ціни на готелі в Анталії, Кемері, Фетхіє, Олюденізі (все це - там, де гори).Можна знайти готелі по 100 лір (350 гривень) на добу на двох.Готелі гарного рівня можна знайти по 200-250 лір - номер на двох із сніданком.Готелі можна шукати на booking, а також тут:3. Зараз мінімальні ціни на прокат авто в Туреччині - ціни від 13 доларів за добу.Найкращій варіант бронювати на сайті тут:Ще порада: в мікрорайоні Sarisu - приблизно в 1,5 км від мого будинка - працює перевірений моїми друзями прокат авто - сімейний бізнес чоловіка та жінки - ВСІ АВТО НОВІ КУПЛЕНІ В БЕРЕЗНІ 2021. Як "автомати", так і з "ручною коробкою". Можна вибрати на місці те, що Вам більше пасує.За запитом дам адресу. Говорять на українській та російській мовах. Важливо: завдаток мінімальний,Для взяття авто в прокат необхідно: паспорт+водійське посвідчення.4. Програму я би порадив таку:- прилетіти в Анталію та зупинитися на пару-трійку днів.- взяти авто напрокат та мандрувати вздовж Середземного моря із зупинкою в цікавих місцях на 1-2 доби.5. Приблизний маршрут такий -- Чиралі/Олімпус - античне місто з одним із чудових пляжів; відвідання знаменитих Хемер (бажано ввечері);- Адрасан - чудова бухта - можливо з виходом у відкрите море на яхті на весь день (приблизно 150 лір з особи - десь 20 доларів, на яхті повноцінне харчування з приготуванням морської риби).- переїзд в Демре - античне місто під водою - вихід в море на 2 години на яхті, під яхтою на дні моря залишки античного міста, купання в бухті. За всю яхту на всіх приблизно 300 лір або 1000 гривень).- переїзд в Kalkan - раджу бронювати готель ПОДАЛІ від моря - я собі забронював за 180 лір із сніданком - справа в тому, що в самому Калкані Вам біля моря хіба що прогулятися та повечеряти - головна "родзинка" за 7 км від Калкану - одне із чудес світу - пляж Капуташ - ось там проведіть весь день.- обов’язково на авто зробити коло та проїхатися півостровом Каш - одне з найкращих місць на Земній кулі. Як буде можливість (варто навіть заплатити за вхід) - спуститися на пляж в районі дуже дорогого готеля Meis Exclusive Hotel - неймовірна вода неймовірні пляжі та на відстані в 2000 м - Греція.- переїзд в Олюденіз - казка казка і ще раз казка - готелі від 200 лір на добу (700 гривень) номер на двох із сніданком. Найкращі в світі краєвиди та можливість подорожі по "Лікійській стежині" (розповідь була в відео від блогера/кореспондента Дудя з Антоном Птушкіним- повернення в перлину курортів світу, де форумчани за порадами флудерів не купили собі затишні чудові готові "під ключ" квартири.Нагадаю:- з 15 травня в"їзд в Туреччину для громадян України без тестів на ковід. До 15 травня - результати тесту (негативний) є обов"язковими.- на громадян України - туристів НЕ розповсюджуються протипандемічні заходи в Туреччині. Але носіння масок є обов"язковим. Маски продаються в будь-якому магазині по ціні приблизно 1,5 гривні за штуку, раджу не економити - Ви не в Україні (вчора приятелі зі Львова сказали, що всі ходять без масок, наче ніколи не відвідували реанімаційних палат, переповнених в ці дні хворими).- до ранку понеділка 17 травня на території провінції Анталія - "" (не жартую!) - ви не купите ніде ні пива, ні віскі, ні раки, ні джину, ні вина. Але у Вас в авіаквиток включено 23 кг безкоштовного багажу (просто натякаю).- на зворотньому шляху зробите те, що роблять всі туристи з України: наповните валізи олівковою олією (краще купувати в супермаркеті MIGROS - обов"язково попросіть у когось біля каси або у касира "клубну карту" - буде знижка в 2 рази - раджу взяти в 2-л або в 5-ти літрових баклажках), оливками, халвою, турецькими солодощами, сирами, помідорами, огірками, абрикосами та солодким перцем (зараз по 4 ліри - по 14 гривень кіло). Вміст тільки однієї валізи у порівняння із цінами в Україні "відіб"є" мінімум 1 авіаквиток.