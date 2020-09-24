Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаві люди на форумі: дорого - погано. Дешево - погано. В Туреччині ніколи не були - погана. В РФ гнули спину на панщині - та повернулися голими та босими - добре... Все - шкереберть... Все погане та всі навкруги - погані. Але є позитив: форумчани бачуть, як НЕ треба робити, як НЕ треба жити, як НЕ треба вкладати зароблені гроші та як НЕ треба працювати. Це ж треба, як планети розташувалися.. Енергія Сатурна йде "не туди"...
Якщо хтось захоче скористатися тією пропозицією за 38000 доларів та зв"яжеться з Продавцем: - по-перше, запитати, чи є в нього Право власності (TAPU) на квартиру - бланк червоного кольору - та скільки осіб там вписані як співвласники (ні на що не впливає, але всі повинні бути присутніми особисто при укладанні Угоди в Державному кадастровому центрі). - по-друге, чи є в нього на руках Акт введення будинка в експлуатацію ("іскян") - достатньо ксерокопію. Повинна бути у власника ксерокопія. - чи немає боргів за квартплату (айдат). - чи не живуть часом в квартирі орендарі (в цьому випадку далі не розмовляти - виселити орендаря в Туреччині неможливо).
Інші питання неважливі: за турецькими законами Покупець не несе відповідальності за можливі борги за комунальні послуги та не має ніякого значення, чи були за цією адресою зареєстровані інваліди або діти. Питання про гроші на купівлю: варто прилетіти втрьох - тоді вивезете/ввезете легально 3х10000 євро=майже достатню суму на купівлю. Все, що не вистачить до 38000 доларів, знімете з картки або розплатитеся карткою.
Про доступність вашого житла за кордоном Авіаміст "Україна-Туреччина" розширюється: Pegasus airlines - прямі рейси з Херсона в Стамбул з 3 червня 2021 року два рази на тиждень – щочетверга та щонеділі. Виліт з Херсона о 14:55, зі Стамбула о 12:30. Тривалість польоту 1 година 35 хвилин. Зручна стиковка з рейсами на Анталію та Аланію. Вартість квитка майже по ціні таксі в Києві: 104 долари туді і назад.
akurt написав:Цікаві люди на форумі: дорого - погано. Дешево - погано.
Не хочешь покупать потому что дорого? Тогда специально для тебя есть немного дешевле. Тоже в "супер" месте, которое ты недавно нахваливал и писал что там уже всё продано... В Кепезе. Всего навсего от 30.000 евров... Kepez real estate is suitable for those who are planning to move to Antalya, but a little limited in the budget for apartment. Here you can buy a decent two-bedroom apartment for price of 30,000 euro. https://www.antalyaestate.net/deshevaya-kvartira-7608 Трешка, 90м.кв. со всеми наворотами... Не упусти момент. Ведь дурняк. Дешевле уже точно не будет... Правда до моря далековато - 12 км... Ну то таке...Главное что в Турции...
Класно RTC12 підтримує гілку в ТОП розділу... Правда, що хоче довЕсти, і сам не розуміє... Буває... Дивно, правда, як фахівець з нерухомості, якому, правда, не вдалося придбати ніде для себе нерухомість, не розуміє, як це може так бути, що вартість квартир в одному місті може відрізнятися в ціні в 3-4-10 раз в залежності від вулиці, будинку, мікрорайону та району... Буває...
akurt написав:Класно RTC12 підтримує гілку в ТОП розділу... Правда, що хоче довЕсти, і сам не розуміє... Буває... Дивно, правда, як фахівець з нерухомості, якому, правда, не вдалося придбати ніде для себе нерухомість, не розуміє, як це може так бути, що вартість квартир в одному місті може відрізнятися в ціні в 3-4-10 раз в залежності від вулиці, будинку, мікрорайону та району... Буває...
та вже зрозуміли, що акурт працює лише з иліткою, не дешевше 100Куе
Любителям комарів в Бердянську, Приморську, Геничеську та в Кирилівці не читати. Любителям поплавати в жовтій морській воді під Одесою не читати. Любителям зняти за 1000 гривень незрозумілу кімнату в антисанітарії не читати. Власникам недобудованих "кавалірок" не читати - зайнятися ремонтом надії всього життя
Анталія, 9 травня. Повітря +31, погода сонячна, голубе небо. Літо, яке почалося 1 січня 2021 після закінчення 31 грудня літа 2020 року - продовжується. Температура води в Середземному морі +22,3 градуси.
1. Всі авіакомпанії України, переорієнтувавшись за порадою akurt'a на напрямок "Україна - Анталія", організували якісний авіаміст, що в силу простих економічних причин призвело до появи на ринку авіаквитків за собівартістю авіаперевезень (50 доларів за 1 годину польоту). На найближчі дні авіаквитки на прямі рейси, наприклад, з Києва в Анталію продаються за ціною в 55 євро (включаючи багаж). Наприклад, на виліт завтра, 10 травня, є по 55 євро аавіаквитки на виліт в будь-який час з 02-00 ночі до 17-00 вечора. Звісно, це зроблено для задоволення власників житла на міжнародному курорті, але і пересічні громадяни можуть скористатися. Авіаквитки шукати тут. Попередження: зазвичай за 1-3 доби до вильоту найнижча ціна та можна зустріти ціни в 41 євро. Раджу не купувати квиток "туді і назад" - буде дорожче. Назад купите знову за 1-3 доби до відліту. https://www.flyglobus.com/
2. В цей час мінімальні ціни на готелі в Анталії, Кемері, Фетхіє, Олюденізі (все це - там, де гори). Можна знайти готелі по 100 лір (350 гривень) на добу на двох. Готелі гарного рівня можна знайти по 200-250 лір - номер на двох із сніданком. Готелі можна шукати на booking, а також тут: http://www.otelz.com
3. Зараз мінімальні ціни на прокат авто в Туреччині - ціни від 13 доларів за добу. Найкращій варіант бронювати на сайті тут: https://www.cizgirentacar.com/ Ще порада: в мікрорайоні Sarisu - приблизно в 1,5 км від мого будинка - працює перевірений моїми друзями прокат авто - сімейний бізнес чоловіка та жінки - ВСІ АВТО НОВІ КУПЛЕНІ В БЕРЕЗНІ 2021. Як "автомати", так і з "ручною коробкою". Можна вибрати на місці те, що Вам більше пасує. За запитом дам адресу. Говорять на українській та російській мовах. Важливо: завдаток мінімальний, блокування грошей на карті не використовують. Для взяття авто в прокат необхідно: паспорт+водійське посвідчення.
4. Програму я би порадив таку: - прилетіти в Анталію та зупинитися на пару-трійку днів. - взяти авто напрокат та мандрувати вздовж Середземного моря із зупинкою в цікавих місцях на 1-2 доби.
5. Приблизний маршрут такий - топік стартер особисто вирушає 17 травня: - Чиралі/Олімпус - античне місто з одним із чудових пляжів; відвідання знаменитих Хемер (бажано ввечері); - Адрасан - чудова бухта - можливо з виходом у відкрите море на яхті на весь день (приблизно 150 лір з особи - десь 20 доларів, на яхті повноцінне харчування з приготуванням морської риби). - переїзд в Демре - античне місто під водою - вихід в море на 2 години на яхті, під яхтою на дні моря залишки античного міста, купання в бухті. За всю яхту на всіх приблизно 300 лір або 1000 гривень). - переїзд в Kalkan - раджу бронювати готель ПОДАЛІ від моря - я собі забронював за 180 лір із сніданком - справа в тому, що в самому Калкані Вам біля моря хіба що прогулятися та повечеряти - головна "родзинка" за 7 км від Калкану - одне із чудес світу - пляж Капуташ - ось там проведіть весь день. - обов’язково на авто зробити коло та проїхатися півостровом Каш - одне з найкращих місць на Земній кулі. Як буде можливість (варто навіть заплатити за вхід) - спуститися на пляж в районі дуже дорогого готеля Meis Exclusive Hotel - неймовірна вода неймовірні пляжі та на відстані в 2000 м - Греція. - переїзд в Олюденіз - казка казка і ще раз казка - готелі від 200 лір на добу (700 гривень) номер на двох із сніданком. Найкращі в світі краєвиди та можливість подорожі по "Лікійській стежині" (розповідь була в відео від блогера/кореспондента Дудя з Антоном Птушкіним https://www.youtube.com/watch?v=SpIXZKuPzZI ) - повернення в перлину курортів світу, де форумчани за порадами флудерів не купили собі затишні чудові готові "під ключ" квартири.
Нагадаю: - з 15 травня в"їзд в Туреччину для громадян України без тестів на ковід. До 15 травня - результати тесту (негативний) є обов"язковими. - на громадян України - туристів НЕ розповсюджуються протипандемічні заходи в Туреччині. Але носіння масок є обов"язковим. Маски продаються в будь-якому магазині по ціні приблизно 1,5 гривні за штуку, раджу не економити - Ви не в Україні (вчора приятелі зі Львова сказали, що всі ходять без масок, наче ніколи не відвідували реанімаційних палат, переповнених в ці дні хворими). - до ранку понеділка 17 травня на території провінції Анталія - "сухий закон" (не жартую!) - ви не купите ніде ні пива, ні віскі, ні раки, ні джину, ні вина. Але у Вас в авіаквиток включено 23 кг безкоштовного багажу (просто натякаю). - на зворотньому шляху зробите те, що роблять всі туристи з України: наповните валізи олівковою олією (краще купувати в супермаркеті MIGROS - обов"язково попросіть у когось біля каси або у касира "клубну карту" - буде знижка в 2 рази - раджу взяти в 2-л або в 5-ти літрових баклажках), оливками, халвою, турецькими солодощами, сирами, помідорами, огірками, абрикосами та солодким перцем (зараз по 4 ліри - по 14 гривень кіло). Вміст тільки однієї валізи у порівняння із цінами в Україні "відіб"є" мінімум 1 авіаквиток.