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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 09 тра, 2021 16:30
Давай, давай. Зазывай земляков и дальше...
Лично я в твою Анталью не полечу и даром. Мне моё здоровье дороже...
Как и многим другим... Турцию закрыли со всех сторон.
Начало лета сдвигается в неопределённость,
начинается паника
Великобритания
08 Май 21
Турция рискует потерять в летнем сезоне не только российский, но и другие массовые туристические рынки. Такую оценку эксперты озвучили в турецких туристических СМИ в связи с решением Великобритании внести страну в «красный» список, т.е. в число стран, по возвращению из которых британские граждане должны пройти 10-дневный карантин в отеле. А это значит - что в Турцию британские туристы в ближайшей перспективе не поедут. Как не поедут и французы, где Турцию накануне также причислили к опасным странам. Фактически в туристической отрасли Турции постепенно нарастает паника из-за угрозы потери очередного летнего сезона: точная дата возврата российских туристов под большим вопросом, британцы и французы также отпали на неопределенное время, иранцы (а это четвёртый по величине поставщик туристов) не спешат возвращаться, с немецкими туристами также вопрос открытый.
При этом рассчитывать на скорый пересмотр такого решения британскими властями не приходится. Например, тот же глава британского Минтранса Грант Шаппс призвал британских болельщиков не ездить в Стамбул на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» 29 мая, более того – ведутся переговоры с УЕФА, чтобы перевести этот матч в Англию.
Примечательно, что накануне Великобритания оказалась не единственной страной, «закрывшей» Турцию для своих туристов. В «карантинный» список страну внесла и Франция. Период карантина также десять дней, решение вступает в силу уже с субботы, 8 мая.
В России, напомним, перспективы открытия Турции с 1 июня также весьма сомнительны. Подробности – в материале «Турцию не откроют: Голикова попросила туроператоров не продавать туда туры после 1 июня».
В итоге настроения представителей турецкого туризма постепенно стали переходить в самую настоящую панику. Кемаль Сахин, глава холдинга Sahinler, владеющего несколькими отелями на курортах Турции, пояснил в интервью Deutsche Welle, что теперь всё явственнее вырисовывается риск самой настоящей катастрофы.
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RTC12
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Додано: Нед 09 тра, 2021 18:27
Цікава людина: сидить та шукає, де яку країну хто та як закрив.
Пошук цікавий, але прикольно, що саме в Туреччині ніколи не був та вже ніколи не побуває.
Пошук тим цікавіший, що вся Європа для українців закрита вщерть та невідомо коли відкриється.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 10 тра, 2021 03:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 18:43
RTC12 написав:Давай, давай. Зазывай земляков и дальше...
Лично я в твою Анталью не полечу и даром. Мне моё здоровье дороже...
Как и многим другим...
В когось з математикою в школі явно булы проблеми:)), якщо не можете порівняти статистику смертності в Україні й Туреччині.
У нас приблизно до 400смертей за добу, але населення в 2,2 рази менше, тому тікати потрібно з України, а не Туреччини, що й роблять наші громадяни. Тим більше близько 4млн вже мають антитіла й можуть безпечніше подорожувати.
Відвідавши вчергове Середземномор'я минулого року за ціною меншою, ніж витрачали всі знайомі на наших "курортах" і порівнявши дотримання епідемічних заходів і сервіс, то рекомендую всим використовувати можливість побачити щось крім медуз і грязної води, якщо нема можливості літати щорічно на океан:))
Востаннє редагувалось stryzhko
в Нед 09 тра, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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stryzhko
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:52
stryzhko написав:
RTC12 написав:Давай, давай. Зазывай земляков и дальше...
Лично я в твою Анталью не полечу и даром. Мне моё здоровье дороже...
Как и многим другим...
В когось з математикою в школі явно булы проблеми:)), якщо що не можете порівняти статистику смертності в Україні й Туреччині.
У нас приблизно до 400смертей за добу, але населення в 2,2 рази менше, тому тікати потрібно з України, а не Туреччини, що й роблять наші громадяни. Тим більше близько 4млн вже мають антитіла й можуть безпечніше подорожувати.
Відвідавши вчергове Середземномор'я минулого року за ціною меншою, ніж витрачали всі знайомі на наших "курортах" і порівнявши дотримання епідемічних заходів і сервіс, то рекомендую всим використовувати можливість побачити щось крім медуз і грязної води, якщо нема можливості літати щорічно на океан:))
в когось взагалі проблеми з читанням та розумінням,
тему про "купуємо нерухомість для себе за кордоном" захаращує рекламою отелів та чартів до Туреччини.
Я так розумію, "бобік сдох", тобто тема дешевої нерухомості в Анталії, тому тре слобоблудити та заробляти на чомусь іншому, напр. на туристах
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flyman
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2
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:14
Пане Флаймане - я ж вже писав - Ви настільки звикли жити серед брехні та в тому, що Вас дурять всі навркруги, що не можете відрізнити корисні поради від реклами.
Слава Богу, що у вас є ровер, куплений за 40 доларів на барахолці - все надбання важкого життя - та можете мандрувати.
Тут і рекламувати намає чого - ровер - то класно!
Шкода, що кинули займатися ремонтом кавалірок...
Суспільство чекає, чим та в якому десятиріччі 21-го століття почнеться реалізація епохального проєкту "Оточити кийов кавалірками" з метою задовольнити попит людей на ночівлю.
Не кидайте ту забаву - то найцікавіший фінансовий проєкт на Фінансовому ринку України.
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akurt
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:54
akurt написав:
Пане Флаймане - я ж вже писав - Ви настільки звикли жити серед брехні та в тому, що Вас дурять всі навркруги, що не можете відрізнити корисні поради
від реклами.
Слава Богу, що у вас є ровер, куплений за 40 доларів на барахолці - все надбання важкого життя - та можете мандрувати.
Тут і рекламувати намає чого - ровер - то класно!
Шкода, що кинули займатися ремонтом кавалірок...
Суспільство чекає, чим та в якому десятиріччі 21-го століття почнеться реалізація епохального проєкту "Оточити кийов кавалірками"
з метою задовольнити попит людей на ночівлю.
Не кидайте ту забаву - то найцікавіший фінансовий проєкт на Фінансовому ринку України.
краще мати ровер придбаний за 40 доларів на олх, чим халявний ковід з Туреччини
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flyman
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2
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:37
flyman написав:в когось взагалі проблеми з читанням та розумінням,
тему про "купуємо нерухомість для себе за кордоном" захаращує рекламою отелів та чартів до Туреччини.
Так щоб зрозуміти чи підходить для життя країна, потрібно ж хоч пожити пару тижнів-місяців, а потім вже й купувати.))
А то нарозказують тутешні "спеціалісти", які жодного разу не були там про якогось епідемічного "ковіда", а виявляється, що там його в 2 рази менше й поїде наш українець купувати дачу в грязній Кирилівці за 40тис.$ замість сонячної Аланії.
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stryzhko
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Додано: Нед 09 тра, 2021 22:20
Не заважайте, пане strizhko, пану flayman'y готовуватися до відльоту на житіє на Філіппіни. Один з козирів: наявність "ШРТ" від Бучі до Києва. Це для нього "чарт".
Може колись зрозуміє, що таке "транспортна досупність" житла за кордоном та чим відрізняється "чарт" від "чартерного рейса".
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 10 тра, 2021 03:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 22:23
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Amethyst
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Додано: Нед 09 тра, 2021 22:35
Не заважаємо. Виглядає пристойно.
В іншому не розбираємося.
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akurt
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