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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1065106610671068
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 23:19

  akurt написав:Ой і "торкнули" підмосковні цигани під час роботи в Одінцово з 2017 по 2020 роки.
Там причина очевидна - проста економічна: поки думав, що заробив у росіян на панщині гроші - повернувся - а все здорожчало із житла в Україні десь на 25% - получається, що працював з Джамшутом та Равшаном безкоштовно...
Буває... Не перший... А всім - наука...

Жаль что А.П.Чехова уже нет в живых...
Отличный персонаж появился для продолжения его повести "Палата № 6"

Галюцинации - ложные, либо искажённые образы и явления, обманчивое чувственное восприятие мира, возникающее под внешним воздействием в результате болезни либо под воздействием химических веществ.

Что-то турецкий климат никак не помогает.
Чем дольше срок, тем больше вранья...
Уже начались панические атаки...А так хорошо начинал... :wink:
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 23:44

  stryzhko написав:В когось з математикою в школі явно булы проблеми:)), якщо не можете порівняти статистику смертності в Україні й Туреччині.
У нас приблизно до 400смертей за добу, але населення в 2,2 рази менше, тому тікати потрібно з України, а не Туреччини, що й роблять наші громадяни.

Так никто ведь не против. Убегайте и вы...
Только кому вы там будете нужны в случае болезни,
и кто вас вывозить оттуда будет?
Я буду дома. А вы будете шастать по разным отелям, самолетам и прочим трансферам...
Немцы, французы, бриты и прочие иранцы явно тупые, что туда не поедут...
Ну а вы, конечно, самые умные...Как всегда...
Удачи в поездке...
RTC12
 
Повідомлень: 284
З нами з: 09.05.15
Подякував: 48 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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  #<1 ... 1065106610671068
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