akurt написав:Ой і "торкнули" підмосковні цигани під час роботи в Одінцово з 2017 по 2020 роки.
Там причина очевидна - проста економічна: поки думав, що заробив у росіян на панщині гроші - повернувся - а все здорожчало із житла в Україні десь на 25% - получається, що працював з Джамшутом та Равшаном безкоштовно...
Буває... Не перший... А всім - наука...
Жаль что А.П.Чехова уже нет в живых...
Отличный персонаж появился для продолжения его повести "Палата № 6"
Галюцинации - ложные, либо искажённые образы и явления, обманчивое чувственное восприятие мира, возникающее под внешним воздействием в результате болезни либо под воздействием химических веществ.
Что-то турецкий климат никак не помогает.
Чем дольше срок, тем больше вранья...
Уже начались панические атаки...А так хорошо начинал...