Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Не заважайте, пане strizhko, пану flayman'y готовуватися до відльоту на житіє на Філіппіни. Один з козирів: наявність "ШРТ" від Бучі до Києва. Це для нього "чарт". Може колись зрозуміє, що таке "транспортна досупність" житла за кордоном та чим відрізняється "чарт" від "чартерного рейса".
акурт, виклади місячний бюджет для проживання в Анталії на одну особи та двох.
Вна Україні виходить, що мінімум для одного тре порядка $125.
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Який кешфло тре для Туреччини? Які чисті активи?
Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.
Не зрозуміло, як бути тільки з квартирантами та дистанційним управлінням нерухомістю з Туреччини будучи 2й рік невиїзним.
Як справи із укробанками, які щороку вимагають "актуалізації особистих даних"?
Не буду вдячний за простині флуду та тролінгу.
Дійсно цкікавить, як то можна собі організувати життя в "райському анталійському куточку", але так щоб дійсно на кешфло, а не підробляти кур"єром у туристів та бігати за пивом, чи таксистом, або агентом з нерухомості і туризму.
з.і. ШРТ - це вєщь, але в Анталії тілько трамвай є, на превеликий жаль, тільки місцями. Там, де "для себе" за 30Кєвро, ШРТ не ходить.
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Який кешфло тре для Туреччини? Які чисті активи?
Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.
Те що ви пишете про вартість проживання в Україні можно сміливо множити на 2. (і то, забудьте про автомобіль, ходити пішки, одягатися в останній день секонд-хенду (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг), продукти - акції АТБ). А ще додайте комуналку, опалення яке більше 100 дол. в місяць, можливо дні народження. А якщо відпочинок на морі 2 рази в рік, може ще більше - весілля, народження дитини або якесь трохи серйозне лікування чи купівля автомобіля - то ваш 1 000 000 гривень швидко випарується.
RTC12 написав:Немцы, французы, бриты и прочие иранцы явно тупые, что туда не поедут...
Вони просто в школі вчили математику, а дехто здається прогулював. Звичайно, що їхати в країну, де захворюваність вища, то ризиковано для них, якщо нема імунітету. Але ж порівняно з нами, то навпаки краще поїхати в Туреччину, де вона нижча в 2 рази, судячи з кількості смертей. От те що турки збираються пускати наших "ковіддисидентів" взагалі без ПЛР-тесту, хоча розумію, що напевно половина їх і так купує, то вже ризикована затія, але спасати турецьку економіку, доки турки будують у нас дороги, будуть українці.) І доки незначна кількість провакцинованих европейців збирається пакувати валізи, а росіяни сидять в резервації до червня місяця, то українці мають можливість комфортного спокійного відпочинку й пошуку нерухомості.
BIGor написав: (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг)
Офтоп так офтоп.)) Така ж ситуація, як і з овочами фруктами. Ціни нового одягу на 30-80% нижчі. Зазвичай летимо з пустими валізами, а повертаємося із річним запасом, а на зекономлену суму вистачає ще й в Кирилівку з'їздити подивитися на медузи чи в Одесу на жовту воду:)) Наразі температури води Середземного моря +24°, повітря +29°. Вартість туру "All inclusive" на двох 200-300€, що є в 2-4рази нижче за доковідні часи. Всі, хто мають міцний імунітет й антитіла пакуємо валізи й користуємося цією унікальною можливістю, доки московити сидять в резервації.
BIGor написав: (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг)
Офтоп так офтоп.)) Така ж ситуація, як і з овочами фруктами. Ціни нового одягу на 30-80% нижчі. Зазвичай летимо з пустими валізами, а повертаємося із річним запасом, а на зекономлену суму вистачає ще й в Кирилівку з'їздити подивитися на медузи чи в Одесу на жовту воду:)) Наразі температури води Середземного моря +24°, повітря +29°. Вартість туру "All inclusive" на двох 200-300€, що є в 2-4рази нижче за доковідні часи. Всі, хто мають міцний імунітет й антитіла пакуємо валізи й користуємося цією унікальною можливістю, доки московити сидять в резервації.
Клас! То чьо, і в "бомжбюджет" 125 баксів можна вмістити якусь нову одіжину, а не з секонду?