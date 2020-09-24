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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1066106710681069>
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 07:14

  akurt написав:Не заважайте, пане strizhko, пану flayman'y готовуватися до відльоту на житіє на Філіппіни. Один з козирів: наявність "ШРТ" від Бучі до Києва. Це для нього "чарт".
Може колись зрозуміє, що таке "транспортна досупність" житла за кордоном та чим відрізняється "чарт" від "чартерного рейса".

акурт, виклади місячний бюджет для проживання в Анталії на одну особи та двох.

Вна Україні виходить, що мінімум для одного тре порядка $125.

https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html

Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.

Який кешфло тре для Туреччини?
Які чисті активи?

Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.

Не зрозуміло, як бути тільки з квартирантами та дистанційним управлінням нерухомістю з Туреччини будучи 2й рік невиїзним.

Як справи із укробанками, які щороку вимагають "актуалізації особистих даних"?

Не буду вдячний за простині флуду та тролінгу.

Дійсно цкікавить, як то можна собі організувати життя в "райському анталійському куточку", але так щоб дійсно на кешфло, а не підробляти кур"єром у туристів та бігати за пивом, чи таксистом, або агентом з нерухомості і туризму.

з.і.
ШРТ - це вєщь, але в Анталії тілько трамвай є, на превеликий жаль, тільки місцями. Там, де "для себе" за 30Кєвро, ШРТ не ходить.

з.з.і
Як варіант із "зимівлею", airbnb працює?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:17

flyman
Ох, флая накрило))) Із іт поросятіна пойзонінг? :mrgreen:

зі. Хоча, яка там поросятина на 125 баксів в місяць :?: :evil:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:30

  flyman написав:https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html

Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.

Який кешфло тре для Туреччини?
Які чисті активи?

Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.

Те що ви пишете про вартість проживання в Україні можно сміливо множити на 2. (і то, забудьте про автомобіль, ходити пішки, одягатися в останній день секонд-хенду (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг), продукти - акції АТБ).
А ще додайте комуналку, опалення яке більше 100 дол. в місяць, можливо дні народження.
А якщо відпочинок на морі 2 рази в рік, може ще більше - весілля, народження дитини або якесь трохи серйозне лікування чи купівля автомобіля - то ваш 1 000 000 гривень швидко випарується.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

RTC12 написав:Немцы, французы, бриты и прочие иранцы явно тупые, что туда не поедут...

Вони просто в школі вчили математику, а дехто здається прогулював. Звичайно, що їхати в країну, де захворюваність вища, то ризиковано для них, якщо нема імунітету. Але ж порівняно з нами, то навпаки краще поїхати в Туреччину, де вона нижча в 2 рази, судячи з кількості смертей.
От те що турки збираються пускати наших "ковіддисидентів" взагалі без ПЛР-тесту, хоча розумію, що напевно половина їх і так купує, то вже ризикована затія, але спасати турецьку економіку, доки турки будують у нас дороги, будуть українці.:)) І доки незначна кількість провакцинованих европейців збирається пакувати валізи, а росіяни сидять в резервації до червня місяця, то українці мають можливість комфортного спокійного відпочинку й пошуку нерухомості.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

BIGor написав: (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг)

Офтоп так офтоп.))
Така ж ситуація, як і з овочами фруктами. Ціни нового одягу на 30-80% нижчі. Зазвичай летимо з пустими валізами, а повертаємося із річним запасом, а на зекономлену суму вистачає ще й в Кирилівку з'їздити подивитися на медузи чи в Одесу на жовту воду:))
Наразі температури води Середземного моря +24°, повітря +29°. Вартість туру "All inclusive" на двох 200-300€, що є в 2-4рази нижче за доковідні часи. Всі, хто мають міцний імунітет й антитіла пакуємо валізи й користуємося цією унікальною можливістю, доки московити сидять в резервації.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:56

  stryzhko написав:
BIGor написав: (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг)

Офтоп так офтоп.))
Така ж ситуація, як і з овочами фруктами. Ціни нового одягу на 30-80% нижчі. Зазвичай летимо з пустими валізами, а повертаємося із річним запасом, а на зекономлену суму вистачає ще й в Кирилівку з'їздити подивитися на медузи чи в Одесу на жовту воду:))
Наразі температури води Середземного моря +24°, повітря +29°. Вартість туру "All inclusive" на двох 200-300€, що є в 2-4рази нижче за доковідні часи. Всі, хто мають міцний імунітет й антитіла пакуємо валізи й користуємося цією унікальною можливістю, доки московити сидять в резервації.

Клас!
То чьо, і в "бомжбюджет" 125 баксів можна вмістити якусь нову одіжину, а не з секонду?
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:14

  akurt написав:- вчора Ізраїль ввів повну заборону на в’їзд громадян України на територію держави Ізраїль, а всі раніше видані індивідуальні дозволи ліквідовано;


Так у Израиля безвизовый режим уже давно не с гражданами Украины и страной Украина,а со своими евреями,имеющими по два паспорта минимум,один из которых безусловно Израильский.У них со своими безвизовый режим и они с удовольствием и всегда принимают у себя всех без исключения международных преступников и аферистов с еврейскими корнями,которые грабят другие страны,Украину в том числе(вспомнить хотя бы министра при Януковиче,который туда же и сбежал и у которого здесь на брошенной Киевской квартире нашли несколько десятков кг.только золотых слитков и несколько млн. долларов)а сколько их таких туда удрало и удерет еще в будующем- на средства которых существует и процветает эта "дорогая страна избранных"..Они своих граждан не выдают,даже если это вдруг будет новоиспеченный израильский Адольф Эйхман действовавший в интересах Израиля,потому что законы и правила цивилизованного мира-не для государства Израиль.Поэтому-не удивительно,что усе анульовано и ліквідовано..такая себе новость Аккурт,такая....

Зашел почитать новости за последнюю неделю по Турции,как на подбор,одни ужастики-
Землетрясение в Анталии- https://www.tourprom.ru/news/50155/
Морские сопли в море- https://www.tourprom.ru/news/50199/ нашествие рыб фугу..
Непрекращающийся прессинг и шмон туристов полицией https://www.tourprom.ru/news/50206/
И много еще чего интересного.Но в этом году,ну ее нахрен эту Турцию....однозначно. Тучи над этой страной сгущаются.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:42

  osafly написав:.....
И много еще чего интересного.Но в этом году,ну ее нахрен эту Турцию....однозначно. Тучи над этой страной сгущаются.

Такі слава Богу, шо тучі над тим місцем де ви, не сгущаються :mrgreen:

зі. Якщо виникають якість суіцидальні думки, сходіть до психолога, зверніться до близьких... Не залишайтесь самі!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

osafly написав:Зашел почитать новости за последнюю неделю по Турции,как на подбор,одни ужастики-

Наче вже й 21 століття, а люди ще й досі читають "совєтско-московські газети". Але це добре, відпочивати на пляжі без любителів такої літератури, які начитавшись сидітимуть вдома, ще комфортніше для наших туристів:))
https://youtu.be/1U78ePiCuo0
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 16:17

  change_pm написав:зі. Якщо виникають якість суіцидальні думки, сходіть до психолога, зверніться до близьких... Не залишайтесь самі!!!


Да,контингент тут смотрю подобрался достойный..Фантазеры-сказочники.Один додумал про какой то суицид и психологов,мелет черте что,наверное таблетки забыл по расписанию принять,или галоперидол бракованый выпускать стали...

  stryzhko написав:Наче вже й 21 століття, а люди ще й досі читають "совєтско-московські газети". Але це добре, відпочивати на пляжі без любителів такої літератури, які начитавшись сидітимуть вдома, ще комфортніше для наших туристів:))


Советско-мосовитские газеты придумывают о землетрясении,или что?? Или то что полицейские туристов нервируют??Так даже на нашем Цензоре пишут об этом...Вам что,психологическую травму нанесли,что везде куда ни глянете, московитско-советский член мерещится??? Так Выше по ветке,есть похожий суицидальник,познакомьтесь,обменяйтесь рецептами и лекарствами.Или Вы думаете что самый умный и продвинутый,сидя сейчас в лепрозории с комендантским часом?? Так я десятки раз в Турции был и что??Вы хоть дальше кубла в котором сидите-нос хоть свой высовывали??? Или блокпостами за городом уже обложили со всех сторон??? В Турции,это сплошь и рядом в прежние-спокойные года было обычным делом. Я всю страну объездил вдоль и поперек..И что с этого,должен умничать безостановочно теперь что ли?? В этом году не собираюсь..Я должен у Вас спросить разрешения что мне писать или здесь постить?? Странный человек.
osafly
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