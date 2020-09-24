Додано: Пон 10 тра, 2021 07:14

akurt написав: Не заважайте, пане strizhko, пану flayman'y готовуватися до відльоту на житіє на Філіппіни. Один з козирів: наявність "ШРТ" від Бучі до Києва. Це для нього "чарт".

Може колись зрозуміє, що таке "транспортна досупність" житла за кордоном та чим відрізняється "чарт" від "чартерного рейса". Не заважайте, пане, пану'y готовуватися до відльоту на житіє на Філіппіни. Один з козирів: наявність "ШРТ" від Бучі до Києва. Це для нього "чарт".Може колись зрозуміє, що таке "транспортна досупність" житла за кордоном та чим відрізняється "чарт" від "чартерного рейса".

акурт, виклади місячний бюджет для проживання в Анталії на одну особи та двох.Вна Україні виходить, що мінімум для одного тре порядка $125.Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.Який кешфло тре для Туреччини?Які чисті активи?Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.Не зрозуміло, як бути тільки з квартирантами та дистанційним управлінням нерухомістю з Туреччини будучи 2й рік невиїзним.Як справи із укробанками, які щороку вимагають "актуалізації особистих даних"?Не буду вдячний за простині флуду та тролінгу.Дійсно цкікавить, як то можна собі організувати життя в "райському анталійському куточку", але так щоб дійсно на кешфло, а не підробляти кур"єром у туристів та бігати за пивом, чи таксистом, або агентом з нерухомості і туризму.з.і.ШРТ - це вєщь, але в Анталії тілько трамвай є, на превеликий жаль, тільки місцями. Там, де "для себе" за 30Кєвро, ШРТ не ходить.з.з.іЯк варіант із "зимівлею", airbnb працює?