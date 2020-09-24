|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:07
BIGor написав: flyman написав:
https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Який кешфло тре для Туреччини?
Які чисті активи?
Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.
Те що ви пишете про вартість проживання в Україні можно сміливо множити на 2
. (і то, забудьте про автомобіль, ходити пішки, одягатися в останній день секонд-хенду (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг), продукти - акції АТБ).
А ще додайте комуналку, опалення яке більше 100 дол. в місяць
, можливо дні народження.
А якщо відпочинок на морі 2 рази в рік, може ще більше - весілля, народження дитини або якесь трохи серйозне лікування чи купівля автомобіля - то ваш 1 000 000 гривень швидко випарується.
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Далі мова іде про мінімум, "без ізлішєств". Так сказати у модному наразі стилі "мінімалізм". 2 рази на море ... а дорадо і сібас не хочеш, гагага.
Ти ще забув порахувати бухло по пів Первака на день і ліки на похміля та печінку з нирками. Але ж в Туреччині лікування халявне. Акуртові тре вірити.
Чекаю кошторис витрат на одну та дві особу в Анталії від обліківки Бігор і оператора обліківки акурт (і клонів теж) та інших хвахивців ТРЖН (поки що мовчать як морожений сібас).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24473
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:37
flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4767
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:44
BIGor написав: flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
це де, в Анталії чи Аланії?
витрати на одного, чи на 2х або 3х?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 10 тра, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24473
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:46
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
це де, в Анталії чи Аланії?
Україна.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4767
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:50
BIGor написав:
Україна.
витрати на одного, чи на 2х або 3х?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24473
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1957
|267206
|
|
|6964
|877611
|
Пон 10 тра, 2021 05:28
Bolt
|
|228
|26025
|
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
|