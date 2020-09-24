Додано: Вів 11 тра, 2021 06:46

Панове - не нервуйтеся так:

- ніякого землетрусу в Анталії не було. Взагалі на території Туреччини буває 365 землетрусів на рік.

Я вже писав: не буває землетрусів всього в 10-ти країнах світу : Україна, Польщя, Білорусь, Чехія, Словакія, Молодова, Латвія, Литва, Эстонія, Угорщина, Австралія.

Цікаво, що ніхто з дописувачів чомусь НЕ обирає для прожиття саме ці країни.

Правда, цікавий факт? Землетрусів немає - а не їдуть і все...

Ну, не всі, хто має золоті руки, як Іван та Володимир - колись мої підлеглі - вже місяць, як виїхали в Латвію, оформивши робочі візи. Працьовитим людям завжди є "зелене свтло" та робота. А особливо - висококваліфікованим. Фірма, що запросила, обіцяє оформити колись мешканцям Івано-Франківська ВНП в Латвійській республіці.

Тут не у всіх є вдача...



- про поліцейських дивне зауваження: у Франції та ще у 50-ти країнах світу тільки на днях відмінили вимогу мати на руках письмовий дозвіл на вихід з будинка навіть в магазин.

В Туреччині до понеділка діють пандемічні обмеження, які не розповсюджуються на туристів - але "хитропопі" мешканці - переважно раіссяне - хитрять - лазять де хочуть, ще й без масок на обличчях, а на ЗАКОННУ вимогу поліцейського довести, що вони туристи, показують замість турецького паспорта, який мають, або картки ВНП, яку мають - закордонний паспорт. Типу "Я - турист, а шо такоє". На кожного такого хитрого є у поліцейського планшет з доступом до бази даних - набрав номер паспорта - вуаля - брехло - штраф 3 150 лір (близько 400 доларів). Тут треба радіти: порядок - то порядок, дисципліна - то дисципліна. У всіх країнах так - то тільки в Україні можуть робити дурня з поліцейського.



- пандемія і не тільки призводить до змін у природі: наприклоад, в США вже по Сан Францисько ходять по вулицях не тільки олені, а й кайоти.

З Червоного моря через Суецький канал у Середземне море в останній рік-два зайшли мешканці Червоного моря та Індійського океану та почали розповсюджуватися вже і до берегів Італії, і вже зайшли у Мармурове море (скоро увійдуть в Чорне море), з"явилися вони і на південному узбережжі Туреччини. Таких риб я бачив в Червоному морі, плаваючи по 2-3 години з маскою, трубкою та ластами. В минулому році побачив і у берегів Туреччини. Туреччина прийняла нечуване для фіорумчан рішення: як і деякі інші країни Середземноморьского узбережя, виділила з бюджету кошти для рибалок та буде платити по 5 лір (приблизно 18 гривень) за кожну виловлену таку рибку. Вчитися треба та переймати досвід. А то залили всю Україну хімічною отрутою, що подохли вже майже всі бджоли або всі береги Дніпра усіяні дохлою рибою - все нормально. То не турбує... Правда, цікаво?



Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...

Ну, якщо не боїтеся озиратися...