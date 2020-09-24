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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1066106710681069
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:07

  BIGor написав:
  flyman написав:https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html

Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.

Який кешфло тре для Туреччини?
Які чисті активи?

Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.

Те що ви пишете про вартість проживання в Україні можно сміливо множити на 2. (і то, забудьте про автомобіль, ходити пішки, одягатися в останній день секонд-хенду (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг), продукти - акції АТБ).
А ще додайте комуналку, опалення яке більше 100 дол. в місяць, можливо дні народження.
А якщо відпочинок на морі 2 рази в рік, може ще більше - весілля, народження дитини або якесь трохи серйозне лікування чи купівля автомобіля - то ваш 1 000 000 гривень швидко випарується.

В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Далі мова іде про мінімум, "без ізлішєств". Так сказати у модному наразі стилі "мінімалізм". 2 рази на море ... а дорадо і сібас не хочеш, гагага.

Ти ще забув порахувати бухло по пів Первака на день і ліки на похміля та печінку з нирками. Але ж в Туреччині лікування халявне. Акуртові тре вірити.

Чекаю кошторис витрат на одну та дві особу в Анталії від обліківки Бігор і оператора обліківки акурт (і клонів теж) та інших хвахивців ТРЖН (поки що мовчать як морожений сібас).
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.

Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.

Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:44

  BIGor написав:
  flyman написав:В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.

Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.

Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).

це де, в Анталії чи Аланії?

витрати на одного, чи на 2х або 3х?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 тра, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:46

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.

Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.

Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).

це де, в Анталії чи Аланії?

Україна.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:50

  BIGor написав:Україна.

витрати на одного, чи на 2х або 3х?
ладно, проїхали.

Так що там хвахивці по турецькій нерухомості?
Буде відповідь?
Нагадую.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5224439#p5224439
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 06:46

Панове - не нервуйтеся так:
- ніякого землетрусу в Анталії не було. Взагалі на території Туреччини буває 365 землетрусів на рік.
Я вже писав: не буває землетрусів всього в 10-ти країнах світу: Україна, Польщя, Білорусь, Чехія, Словакія, Молодова, Латвія, Литва, Эстонія, Угорщина, Австралія.
Цікаво, що ніхто з дописувачів чомусь НЕ обирає для прожиття саме ці країни.
Правда, цікавий факт? Землетрусів немає - а не їдуть і все...
Ну, не всі, хто має золоті руки, як Іван та Володимир - колись мої підлеглі - вже місяць, як виїхали в Латвію, оформивши робочі візи. Працьовитим людям завжди є "зелене свтло" та робота. А особливо - висококваліфікованим. Фірма, що запросила, обіцяє оформити колись мешканцям Івано-Франківська ВНП в Латвійській республіці.
Тут не у всіх є вдача...

- про поліцейських дивне зауваження: у Франції та ще у 50-ти країнах світу тільки на днях відмінили вимогу мати на руках письмовий дозвіл на вихід з будинка навіть в магазин.
В Туреччині до понеділка діють пандемічні обмеження, які не розповсюджуються на туристів - але "хитропопі" мешканці - переважно раіссяне - хитрять - лазять де хочуть, ще й без масок на обличчях, а на ЗАКОННУ вимогу поліцейського довести, що вони туристи, показують замість турецького паспорта, який мають, або картки ВНП, яку мають - закордонний паспорт. Типу "Я - турист, а шо такоє". На кожного такого хитрого є у поліцейського планшет з доступом до бази даних - набрав номер паспорта - вуаля - брехло - штраф 3 150 лір (близько 400 доларів). Тут треба радіти: порядок - то порядок, дисципліна - то дисципліна. У всіх країнах так - то тільки в Україні можуть робити дурня з поліцейського.

- пандемія і не тільки призводить до змін у природі: наприклоад, в США вже по Сан Францисько ходять по вулицях не тільки олені, а й кайоти.
З Червоного моря через Суецький канал у Середземне море в останній рік-два зайшли мешканці Червоного моря та Індійського океану та почали розповсюджуватися вже і до берегів Італії, і вже зайшли у Мармурове море (скоро увійдуть в Чорне море), з"явилися вони і на південному узбережжі Туреччини. Таких риб я бачив в Червоному морі, плаваючи по 2-3 години з маскою, трубкою та ластами. В минулому році побачив і у берегів Туреччини. Туреччина прийняла нечуване для фіорумчан рішення: як і деякі інші країни Середземноморьского узбережя, виділила з бюджету кошти для рибалок та буде платити по 5 лір (приблизно 18 гривень) за кожну виловлену таку рибку. Вчитися треба та переймати досвід. А то залили всю Україну хімічною отрутою, що подохли вже майже всі бджоли або всі береги Дніпра усіяні дохлою рибою - все нормально. То не турбує... Правда, цікаво?

Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...
Ну, якщо не боїтеся озиратися...
akurt
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