|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:07
BIGor написав: flyman написав:
https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Який кешфло тре для Туреччини?
Які чисті активи?
Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.
Те що ви пишете про вартість проживання в Україні можно сміливо множити на 2
. (і то, забудьте про автомобіль, ходити пішки, одягатися в останній день секонд-хенду (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг), продукти - акції АТБ).
А ще додайте комуналку, опалення яке більше 100 дол. в місяць
, можливо дні народження.
А якщо відпочинок на морі 2 рази в рік, може ще більше - весілля, народження дитини або якесь трохи серйозне лікування чи купівля автомобіля - то ваш 1 000 000 гривень швидко випарується.
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Далі мова іде про мінімум, "без ізлішєств". Так сказати у модному наразі стилі "мінімалізм". 2 рази на море ... а дорадо і сібас не хочеш, гагага.
Ти ще забув порахувати бухло по пів Первака на день і ліки на похміля та печінку з нирками. Але ж в Туреччині лікування халявне. Акуртові тре вірити.
Чекаю кошторис витрат на одну та дві особу в Анталії від обліківки Бігор і оператора обліківки акурт (і клонів теж) та інших хвахивців ТРЖН (поки що мовчать як морожений сібас).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24482
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:37
flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:44
BIGor написав: flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
це де, в Анталії чи Аланії?
витрати на одного, чи на 2х або 3х?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 10 тра, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24482
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:46
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
це де, в Анталії чи Аланії?
Україна.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:50
BIGor написав:
Україна.
витрати на одного, чи на 2х або 3х?
ладно, проїхали.
Так що там хвахивці по турецькій нерухомості?
Буде відповідь?
Нагадую.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5224439#p5224439
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24482
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 11 тра, 2021 06:46
Панове - не нервуйтеся так:
- ніякого землетрусу в Анталії не було. Взагалі на території Туреччини буває 365 землетрусів на рік.
Я вже писав: не буває землетрусів всього в 10-ти країнах світу: Україна, Польщя, Білорусь, Чехія, Словакія, Молодова, Латвія, Литва, Эстонія, Угорщина, Австралія.
Цікаво, що ніхто з дописувачів чомусь НЕ обирає для прожиття саме ці країни.
Правда, цікавий факт? Землетрусів немає - а не їдуть і все...
Ну, не всі, хто має золоті руки, як Іван та Володимир - колись мої підлеглі - вже місяць, як виїхали в Латвію, оформивши робочі візи. Працьовитим людям завжди є "зелене свтло" та робота. А особливо - висококваліфікованим. Фірма, що запросила, обіцяє оформити колись мешканцям Івано-Франківська ВНП в Латвійській республіці.
Тут не у всіх є вдача...
- про поліцейських дивне зауваження: у Франції та ще у 50-ти країнах світу тільки на днях відмінили вимогу мати на руках письмовий дозвіл на вихід з будинка навіть в магазин.
В Туреччині до понеділка діють пандемічні обмеження, які не розповсюджуються на туристів - але "хитропопі" мешканці - переважно раіссяне - хитрять - лазять де хочуть, ще й без масок на обличчях, а на ЗАКОННУ вимогу поліцейського довести, що вони туристи, показують замість турецького паспорта, який мають, або картки ВНП, яку мають - закордонний паспорт. Типу "Я - турист, а шо такоє". На кожного такого хитрого є у поліцейського планшет з доступом до бази даних - набрав номер паспорта - вуаля - брехло - штраф 3 150 лір (близько 400 доларів). Тут треба радіти: порядок - то порядок, дисципліна - то дисципліна. У всіх країнах так - то тільки в Україні можуть робити дурня з поліцейського.
- пандемія і не тільки призводить до змін у природі: наприклоад, в США вже по Сан Францисько ходять по вулицях не тільки олені, а й кайоти.
З Червоного моря через Суецький канал у Середземне море в останній рік-два зайшли мешканці Червоного моря та Індійського океану та почали розповсюджуватися вже і до берегів Італії, і вже зайшли у Мармурове море (скоро увійдуть в Чорне море), з"явилися вони і на південному узбережжі Туреччини. Таких риб я бачив в Червоному морі, плаваючи по 2-3 години з маскою, трубкою та ластами. В минулому році побачив і у берегів Туреччини. Туреччина прийняла нечуване для фіорумчан рішення: як і деякі інші країни Середземноморьского узбережя, виділила з бюджету кошти для рибалок та буде платити по 5 лір (приблизно 18 гривень) за кожну виловлену таку рибку. Вчитися треба та переймати досвід. А то залили всю Україну хімічною отрутою, що подохли вже майже всі бджоли або всі береги Дніпра усіяні дохлою рибою - все нормально. То не турбує... Правда, цікаво?
Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...
Ну, якщо не боїтеся озиратися...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5882
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2235 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|6971
|878519
|
Пон 10 тра, 2021 23:08
Успіх
|
|1957
|267606
|
|
|228
|26084
|
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
|