Додано: Вів 11 тра, 2021 06:46

Панове - не нервуйтеся так:

- ніякого землетрусу в Анталії не було. Взагалі на території Туреччини буває 365 землетрусів на рік.

Я вже писав: не буває землетрусів всього в 10-ти країнах світу : Україна, Польщя, Білорусь, Чехія, Словакія, Молдова, Латвія, Литва, Эстонія, Угорщина, Австралія.

Цікаво, що ніхто з дописувачів чомусь НЕ обирає для прожиття саме ці країни.

Правда, цікавий факт? Землетрусів немає - а не їдуть і все...



- про поліцейських: у Франції та ще у 50-ти країнах світу тільки на днях відмінили вимогу мати на руках письмовий дозвіл на вихід з будинка навіть в магазин.

В Туреччині до ранку понеділка 17 травня діють пандемічні обмеження, які не розповсюджуються на туристів - але "хитропопі" мешканці - переважно раіссяне - хитрять - лазять де хочуть, ще й без масок на обличчях, а на ЗАКОННУ вимогу поліцейського довести, що вони туристи, показують замість турецького паспорта, який мають, або картки ВНП, яку мають - закордонний паспорт. Типу "Я - турист, а шо такоє". На кожного такого хитрого є у поліцейського планшет з доступом до бази даних - набрав номер паспорта - вуаля - брехло - штраф 3 150 лір (близько 350 доларів). Тут треба радіти: порядок - то порядок, дисципліна - то дисципліна. У всіх країнах так - то тільки в Україні можуть робити дурня з поліцейського.



- пандемія і не тільки призводить до змін у природі: наприклад, в США вже по Сан Францисько ходять по вулицях не тільки олені, а й кайоти (!!!).

З Червоного моря через Суецький канал у Середземне море в останні роки зайшли мешканці Червоного моря та Індійського океану та почали розповсюджуватися вже і до берегів Італії, Греції, інших країн - то ж море, панове - і вже зайшли у Мармурове море (скоро увійдуть в Чорне море), з"явилися вони і на південному узбережжі Туреччини. Таких риб я бачив в Червоному морі в районі Хургади, плаваючи по 2-3 години з маскою, трубкою та ластами. І це - нявність небезпечних риб у Червоному морі - зовсім не говорить про те, що на його берегах та на берегах Індійського океану не живуть мешканці Єгипту, Ізраїля, Саудівської Аравії, Оману, Індії або Шрі Ланки та ще 40 країн світу...

В минулому році - плаваючи з трубкою та маскою - побачив я таких риб і у берегів Туреччини. Туреччина прийняла нечуване для форумчан рішення: як і деякі інші країни Середземноморьского узбережя, виділила з бюджету кошти (не вкрала, А ВИДІЛИЛА) для рибалок та буде платити по 5 лір (приблизно 18 гривень) за кожну виловлену таку рибку. Вчитися треба та переймати досвід. А то залили всю Україну хімічною отрутою, що подохли вже майже всі бджоли, або майже всі береги Дніпра усіяні дохлою рибою, або майже вся питна вода не є питною - все нормально. То не турбує...

А риба з Червоного моря - ну дуже турбує... Правда, цікаво?



Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...

Ну, якщо не боїтеся озиратися...