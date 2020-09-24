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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 10 тра, 2021 17:07
BIGor написав: flyman написав:
https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Який кешфло тре для Туреччини?
Які чисті активи?
Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.
Те що ви пишете про вартість проживання в Україні можно сміливо множити на 2
. (і то, забудьте про автомобіль, ходити пішки, одягатися в останній день секонд-хенду (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг), продукти - акції АТБ).
А ще додайте комуналку, опалення яке більше 100 дол. в місяць
, можливо дні народження.
А якщо відпочинок на морі 2 рази в рік, може ще більше - весілля, народження дитини або якесь трохи серйозне лікування чи купівля автомобіля - то ваш 1 000 000 гривень швидко випарується.
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Далі мова іде про мінімум, "без ізлішєств". Так сказати у модному наразі стилі "мінімалізм". 2 рази на море ... а дорадо і сібас не хочеш, гагага.
Ти ще забув порахувати бухло по пів Первака на день і ліки на похміля та печінку з нирками. Але ж в Туреччині лікування халявне. Акуртові тре вірити.
Чекаю кошторис витрат на одну та дві особу в Анталії від обліківки Бігор і оператора обліківки акурт (і клонів теж) та інших хвахивців ТРЖН (поки що мовчать як морожений сібас).
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Додано: Пон 10 тра, 2021 17:37
flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
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Додано: Пон 10 тра, 2021 17:44
BIGor написав: flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
це де, в Анталії чи Аланії?
витрати на одного, чи на 2х або 3х?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 10 тра, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 17:46
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
це де, в Анталії чи Аланії?
Україна.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 17:50
BIGor написав:
Україна.
витрати на одного, чи на 2х або 3х?
ладно, проїхали.
Так що там хвахивці по турецькій нерухомості?
Буде відповідь?
Нагадую.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5224439#p5224439
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Додано: Вів 11 тра, 2021 06:46
Панове - не нервуйтеся так:
- ніякого землетрусу в Анталії не було. Взагалі на території Туреччини буває 365 землетрусів на рік.
Я вже писав: не буває землетрусів всього в 10-ти країнах світу: Україна, Польщя, Білорусь, Чехія, Словакія, Молдова, Латвія, Литва, Эстонія, Угорщина, Австралія.
Цікаво, що ніхто з дописувачів чомусь НЕ обирає для прожиття саме ці країни.
Правда, цікавий факт? Землетрусів немає - а не їдуть і все...
- про поліцейських: у Франції та ще у 50-ти країнах світу тільки на днях відмінили вимогу мати на руках письмовий дозвіл на вихід з будинка навіть в магазин.
В Туреччині до ранку понеділка 17 травня діють пандемічні обмеження, які не розповсюджуються на туристів - але "хитропопі" мешканці - переважно раіссяне - хитрять - лазять де хочуть, ще й без масок на обличчях, а на ЗАКОННУ вимогу поліцейського довести, що вони туристи, показують замість турецького паспорта, який мають, або картки ВНП, яку мають - закордонний паспорт. Типу "Я - турист, а шо такоє". На кожного такого хитрого є у поліцейського планшет з доступом до бази даних - набрав номер паспорта - вуаля - брехло - штраф 3 150 лір (близько 350 доларів). Тут треба радіти: порядок - то порядок, дисципліна - то дисципліна. У всіх країнах так - то тільки в Україні можуть робити дурня з поліцейського.
- пандемія і не тільки призводить до змін у природі: наприклад, в США вже по Сан Францисько ходять по вулицях не тільки олені, а й кайоти (!!!).
З Червоного моря через Суецький канал у Середземне море в останні роки зайшли мешканці Червоного моря та Індійського океану та почали розповсюджуватися вже і до берегів Італії, Греції, інших країн - то ж море, панове - і вже зайшли у Мармурове море (скоро увійдуть в Чорне море), з"явилися вони і на південному узбережжі Туреччини. Таких риб я бачив в Червоному морі в районі Хургади, плаваючи по 2-3 години з маскою, трубкою та ластами. І це - нявність небезпечних риб у Червоному морі - зовсім не говорить про те, що на його берегах та на берегах Індійського океану не живуть мешканці Єгипту, Ізраїля, Саудівської Аравії, Оману, Індії або Шрі Ланки та ще 40 країн світу...
В минулому році - плаваючи з трубкою та маскою - побачив я таких риб і у берегів Туреччини. Туреччина прийняла нечуване для форумчан рішення: як і деякі інші країни Середземноморьского узбережя, виділила з бюджету кошти (не вкрала, А ВИДІЛИЛА) для рибалок та буде платити по 5 лір (приблизно 18 гривень) за кожну виловлену таку рибку. Вчитися треба та переймати досвід. А то залили всю Україну хімічною отрутою, що подохли вже майже всі бджоли, або майже всі береги Дніпра усіяні дохлою рибою, або майже вся питна вода не є питною - все нормально. То не турбує...
А риба з Червоного моря - ну дуже турбує... Правда, цікаво?
Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...
Ну, якщо не боїтеся озиратися...
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 11 тра, 2021 09:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:07
akurt написав:
Панове - не нервуйтеся так:
Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...
Ну, якщо не боїтеся озиратися...
Не в бров, а в глаз
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:10
change_pm написав: akurt написав:
Панове - не нервуйтеся так:
Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...
Ну, якщо не боїтеся озиратися...
Не в бров, а в глаз
З телеграм-каналу "Хухххх Днепр
":"Вчера вечером, на Тополе, голый мужик выпрыгнул из окна 8-го этажа и упал на женщину. Мужчина выбросился с 8 этажа. Тополь-1, 15 дом. Упал на женщину. Женщину забрала скорая. Мужчина погиб..."
Риби їх хвилюють... Ти бач, як воно...
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:17
akurt написав:Риби їх хвилюють
... Ти бач, як воно...
Йой, Акурте, та припиніть вже!!!
Он там у одного горе, таке в країні відбувається... ракети літають
А ще й погрожують реактор розбомбити...
Тоді як бути? Що постити про Туречину?
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