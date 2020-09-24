|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:07
BIGor написав: flyman написав:
https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Який кешфло тре для Туреччини?
Які чисті активи?
Я чув, що один хвахивець по турецькій нерухомості, дешевому ковідному відпочинку та веганській дієті на петрушці з укропом розказував, що має під оренду квартиру як в Дніпрі, так і у Львові, і що йому вистачає $300 на двох з жінком та собаком й машином, тобто на всіх.
Те що ви пишете про вартість проживання в Україні можно сміливо множити на 2
. (і то, забудьте про автомобіль, ходити пішки, одягатися в останній день секонд-хенду (цікаво чи є в Туреччині дешевий одяг), продукти - акції АТБ).
А ще додайте комуналку, опалення яке більше 100 дол. в місяць
, можливо дні народження.
А якщо відпочинок на морі 2 рази в рік, може ще більше - весілля, народження дитини або якесь трохи серйозне лікування чи купівля автомобіля - то ваш 1 000 000 гривень швидко випарується.
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Далі мова іде про мінімум, "без ізлішєств". Так сказати у модному наразі стилі "мінімалізм". 2 рази на море ... а дорадо і сібас не хочеш, гагага.
Ти ще забув порахувати бухло по пів Первака на день і ліки на похміля та печінку з нирками. Але ж в Туреччині лікування халявне. Акуртові тре вірити.
Чекаю кошторис витрат на одну та дві особу в Анталії від обліківки Бігор і оператора обліківки акурт (і клонів теж) та інших хвахивців ТРЖН (поки що мовчать як морожений сібас).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:37
flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4774
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:44
BIGor написав: flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
це де, в Анталії чи Аланії?
витрати на одного, чи на 2х або 3х?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 10 тра, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:46
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
В кого опалення $100 в місяць, а в кого і 200 грн. в морози -20, так як нічний тариф і сонячна сторона. Це раз.
Вже писав - можу повторити
За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн. (тільки душ, економимо воду)
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
це де, в Анталії чи Аланії?
Україна.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4774
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 тра, 2021 17:50
BIGor написав:
Україна.
витрати на одного, чи на 2х або 3х?
ладно, проїхали.
Так що там хвахивці по турецькій нерухомості?
Буде відповідь?
Нагадую.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5224439#p5224439
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 11 тра, 2021 06:46
Панове - не нервуйтеся так:
- ніякого землетрусу в Анталії не було. Взагалі на території Туреччини буває 365 землетрусів на рік.
Я вже писав: не буває землетрусів всього в 10-ти країнах світу: Україна, Польщя, Білорусь, Чехія, Словакія, Молдова, Латвія, Литва, Эстонія, Угорщина, Австралія.
Цікаво, що ніхто з дописувачів чомусь НЕ обирає для прожиття саме ці країни.
Правда, цікавий факт? Землетрусів немає - а не їдуть і все...
- про поліцейських: у Франції та ще у 50-ти країнах світу тільки на днях відмінили вимогу мати на руках письмовий дозвіл на вихід з будинка навіть в магазин.
В Туреччині до ранку понеділка 17 травня діють пандемічні обмеження, які не розповсюджуються на туристів - але "хитропопі" мешканці - переважно раіссяне - хитрять - лазять де хочуть, ще й без масок на обличчях, а на ЗАКОННУ вимогу поліцейського довести, що вони туристи, показують замість турецького паспорта, який мають, або картки ВНП, яку мають - закордонний паспорт. Типу "Я - турист, а шо такоє". На кожного такого хитрого є у поліцейського планшет з доступом до бази даних - набрав номер паспорта - вуаля - брехло - штраф 3 150 лір (близько 350 доларів). Тут треба радіти: порядок - то порядок, дисципліна - то дисципліна. У всіх країнах так - то тільки в Україні можуть робити дурня з поліцейського.
- пандемія і не тільки призводить до змін у природі: наприклад, в США вже по Сан Францисько ходять по вулицях не тільки олені, а й кайоти (!!!).
З Червоного моря через Суецький канал у Середземне море в останні роки зайшли мешканці Червоного моря та Індійського океану та почали розповсюджуватися вже і до берегів Італії, Греції, інших країн - то ж море, панове - і вже зайшли у Мармурове море (скоро увійдуть в Чорне море), з"явилися вони і на південному узбережжі Туреччини. Таких риб я бачив в Червоному морі в районі Хургади, плаваючи по 2-3 години з маскою, трубкою та ластами. І це - нявність небезпечних риб у Червоному морі - зовсім не говорить про те, що на його берегах та на берегах Індійського океану не живуть мешканці Єгипту, Ізраїля, Саудівської Аравії, Оману, Індії або Шрі Ланки та ще 40 країн світу...
В минулому році - плаваючи з трубкою та маскою - побачив я таких риб і у берегів Туреччини. Туреччина прийняла нечуване для форумчан рішення: як і деякі інші країни Середземноморьского узбережя, виділила з бюджету кошти (не вкрала, А ВИДІЛИЛА) для рибалок та буде платити по 5 лір (приблизно 18 гривень) за кожну виловлену таку рибку. Вчитися треба та переймати досвід. А то залили всю Україну хімічною отрутою, що подохли вже майже всі бджоли, або майже всі береги Дніпра усіяні дохлою рибою, або майже вся питна вода не є питною - все нормально. То не турбує...
А риба з Червоного моря - ну дуже турбує... Правда, цікаво?
Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...
Ну, якщо не боїтеся озиратися...
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 11 тра, 2021 09:07, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5884
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2236 раз.
- Подякували: 841 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:07
akurt написав:
Панове - не нервуйтеся так:
Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...
Ну, якщо не боїтеся озиратися...
Не в бров, а в глаз
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3774
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:14
Огляд перспектив на ринку нерухомості Туреччини
Як би не бісилися на гілці безквартирні та безробітні, караван іде...
Будинки будують, квартири купують...
15 травня очікуємо статистику продажу житла іноземцям в Туреччині - ЄДИНІЙ на сьогодні країні світу - повторюю, "ЄДИНІЙ" - де українець легко прозоро без проблем може купити собі готову "під ключ" квартиру - за квітень 2021 року.
А поки що розглянемо, що найсильніше впливає на зростання цін на нерухомість та на задоволення попиту.
Звісно, все першочергово витікає від того, що в усьому світі зросла ціна на метал, арматуру та цемент.
Але ми з того не фахівці - ми фахівці з економіки та фінансів, і тому для нас важливішими є інші чинники: попит, пропозиція, можливості людей.
Сплеск цін на квартири та сплеск попиту в Туреччині був влітку 2020 року.
Запрацювала з 1 червня чудова - НЕ НА СЛОВАХ, А РЕАЛЬНО - Державна програма: задовольнити необхідність людини у житлі: всі банки країни - як державні, так і приватні - видавали іпотечні кредити під 0,64% в місяць на термін в 15 (!!!) років та із відтермінуванням оплати на перші 12 місяців.
Погодьтеся, тільки лінивий не брав на таких умовах собі квартиру.
Лінивих було мало: влітку 2020 року під офісами продажу квартир вже з 7-00 ранку збиралися черги з мішками грошей.
І це мало смисл: я порахував, що на таких умовах місячна виплата по іпотечному кредиту=оплаті за оренду квартири. Цифри буди приблизно такі: 1800 турецьких лір = 1800 турецьких лір.
Навіщо ж віддавати гроші за "чуже", якщо за ті самі гроші можна мати "своє".
"Хто не встиг - той запізнився": Програму було вдало реалізовано, ринок насичений, попит зростав, ціни піднялися на новий більш високий рівень, квартири розгребли, як гарячі пиріжки: відбулася стабілізація - банки змінили тактику.
Спеціально для форумчан топік-стартер зробив таке дослідження:
- на сьогодні в банках Туреччини мінімальна ставка за іпотечним кредитом - в державних банках VAKIF BANKASI та HALK BANKASI - 1,32-1,38% в місяць.
Максимальні ставки: у більшості банків - 1,5-1,74%, а сама найбільша у банку групи TEB (до речі в цю групу, якщо я не помиляюся, входить Укрсіббанк).
- максимальні суми іпотечних кредитів - 300 000 лір. Багато це чи мало? Якщо брати в середньому по країні, то за цю ціну в більшості міст країни можна взяти квартиру на первинному ринку і непогану більшої площі - на вторинному.
Звісно, за цією ціною ВЖЕ неможливо взяти пристойну квартиру в перлинах Середземного моря - Анталії або Аланії, або якщо і знайти - за 300 000 лір, то то буде у віддаленому не цікавому для наших людей районі.
- припустимо, купуємо саме за максимальну суму в 300 000 лір.
Яка буде виплата по іпотечному кредиту в місяць при умові, що зараз іпотечні кредити видають не на 15 років, а тільки на 10 (120 місяців).
Мої розрахунки дають таке:
5 110 - 5 130 турецьких лір на місяць.
Сума значна (!!!):
- це 2 мінімальні оплати праці в Туреччині, якщо рахувати "чисті" гроші (на руки).
- це зарплатня "на руки" висококваліфікованого фахівця або вищої ланки керівництва туристичним готелем.
- на сьогодні орендна плата за квартири в Анталії склалася приблизно на рівні 3500 лір на місяць або близько 400 доларів на місяць. Вже з’явилися пропозиції і по 5000 лір на місяць... (В минулому році за 5000 лір можна було орендувати на рік квартиру Преміум-класу. А тепер - просто "нормальну" в "нормальному" місці).
Висновки:
а) ціни вийшли на новий більш високий рівень, відсоткові ставки по іпотечним кредитам виросли вдвічі - на ринку нерухомості певна стабілізація і не слід очікувати суттєвого зростання продажу квартир громадянам Туреччини (подивимося результати 15 травня).
б) нічого та ніяк не впливає на купівельну спроможність іноземців та їх бажання знайти в якомусь куточку Земної кулі затишне містечко - в перерахунку на валюту ціни зросли не більше, ніж на 30% - для іноземця в умовах падіння з неба грошей це незначна різниця - і тому слід очікувати зростання кількості проданих іноземцям квартир у квітні 2021 і в кінці кінців - за весь 2021 рік.
б) здача квартири в Україні в Києві, Дніпрі, Харкові та Львові з метою за виручені гроші жити в перлині Середземного моря - має сенс.
в) відкорковують шампанське та закусюють його бутербродом з ікрою, хорошим сиром, стравами з білого м'яса, дичини, бісквітами з фруктами і ягодами ті, хто має в Україні хоча б 2 квартири під здачу. Життя в цьому випадку за виручені гроші (реальні копійки - менше 1000 доларів на місяць, за які в ці дні неможливо нормально (пану флайману не читати) прожити родині з 3-х осіб) в Україні є однозначно гіршим за прекрасне безпроблемне життя за виручені гроші на узбережжі Середземного моря.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5884
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2236 раз.
- Подякували: 841 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 14:21
akurt написав:
...ми фахівці з економіки та фінансів... [/b]
Это кто так сказал???
akurt написав:
Спеціально для форумчан топік-стартер зробив таке дослідження:
- на сьогодні в банках Туреччини мінімальна ставка за іпотечним кредитом - в державних банках VAKIF BANKASI
та HALK BANKASI
- 1,32-1,38% в місяць.
Максимальні ставки: у більшості банків - 1,5-1,74%, а сама найбільша у банку групи TEB
(до речі в цю групу, якщо я не помиляюся, входить Укрсіббанк
).
- максимальні суми іпотечних кредитів - 300 000 лір.
Ты ставки не за месяц показывай, мы же не в турецком ломбарде,
а посчитай за год.... В турецких банках ставки больше 20% годовых...
Какой нормальный турок будет брать эти кредиты?
Ты чего не берешь? Тебе же дармовые квартиры в твоём любимом Кепезе предлагают...
Новая, 3к, 90м.кв., всего за 30.000 евро...
Бери кредит и поднимай дармовую монету, потом расскажешь результат...
...Ты же фахівець з економіки та фінансів...
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 14:37
У него нет даже такой мелочи.Удел питаться из а101 по приватовской пенсионке
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5782
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, stm
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1970
|268337
|
|
|6978
|879176
|
Вів 11 тра, 2021 13:05
Успіх
|
|228
|26095
|
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
|