Додано: Вів 11 тра, 2021 11:14

Огляд перспектив на ринку нерухомості Туреччини



Як би не бісилися на гілці безквартирні та безробітні, караван іде...

Будинки будують, квартири купують...

15 травня очікуємо статистику продажу житла іноземцям в Туреччині - ЄДИНІЙ на сьогодні країні світу - повторюю, "ЄДИНІЙ" - де українець легко прозоро без проблем може купити собі готову "під ключ" квартиру - за квітень 2021 року.

А поки що розглянемо, що найсильніше впливає на зростання цін на нерухомість та на задоволення попиту.

Звісно, все першочергово витікає від того, що в усьому світі зросла ціна на метал, арматуру та цемент.

Але ми з того не фахівці - ми фахівці з економіки та фінансів, і тому для нас важливішими є інші чинники: попит, пропозиція, можливості людей.



Сплеск цін на квартири та сплеск попиту в Туреччині був влітку 2020 року.

Запрацювала з 1 червня чудова - НЕ НА СЛОВАХ, А РЕАЛЬНО - Державна програма: задовольнити необхідність людини у житлі: всі банки країни - як державні, так і приватні - видавали іпотечні кредити під 0,64% в місяць на термін в 15 (!!!) років та із відтермінуванням оплати на перші 12 місяців.

Погодьтеся, тільки лінивий не брав на таких умовах собі квартиру.

Лінивих було мало: влітку 2020 року під офісами продажу квартир вже з 7-00 ранку збиралися черги з мішками грошей.

І це мало смисл: я порахував, що на таких умовах місячна виплата по іпотечному кредиту=оплаті за оренду квартири. Цифри буди приблизно такі: 1800 турецьких лір = 1800 турецьких лір.

Навіщо ж віддавати гроші за "чуже", якщо за ті самі гроші можна мати "своє".



"Хто не встиг - той запізнився": Програму було вдало реалізовано, ринок насичений, попит зростав, ціни піднялися на новий більш високий рівень, квартири розгребли, як гарячі пиріжки: відбулася стабілізація - банки змінили тактику.



Спеціально для форумчан топік-стартер зробив таке дослідження:

- на сьогодні в банках Туреччини мінімальна ставка за іпотечним кредитом - в державних банках VAKIF BANKASI та HALK BANKASI - 1,32-1,38% в місяць.

Максимальні ставки: у більшості банків - 1,5-1,74%, а сама найбільша у банку групи TEB (до речі в цю групу, якщо я не помиляюся, входить Укрсіббанк).

- максимальні суми іпотечних кредитів - 300 000 лір. Багато це чи мало? Якщо брати в середньому по країні, то за цю ціну в більшості міст країни можна взяти квартиру на первинному ринку і непогану більшої площі - на вторинному.

Звісно, за цією ціною ВЖЕ неможливо взяти пристойну квартиру в перлинах Середземного моря - Анталії або Аланії, або якщо і знайти - за 300 000 лір, то то буде у віддаленому не цікавому для наших людей районі.

- припустимо, купуємо саме за максимальну суму в 300 000 лір.

Яка буде виплата по іпотечному кредиту в місяць при умові, що зараз іпотечні кредити видають не на 15 років, а тільки на 10 (120 місяців).

Мої розрахунки дають таке:

5 110 - 5 130 турецьких лір на місяць.

Сума значна (!!!):

- це 2 мінімальні оплати праці в Туреччині, якщо рахувати "чисті" гроші (на руки).

- це зарплатня "на руки" висококваліфікованого фахівця або вищої ланки керівництва туристичним готелем.

- на сьогодні орендна плата за квартири в Анталії склалася приблизно на рівні 3500 лір на місяць або близько 400 доларів на місяць. Вже з’явилися пропозиції і по 5000 лір на місяць... (В минулому році за 5000 лір можна було орендувати на рік квартиру Преміум-класу. А тепер - просто "нормальну" в "нормальному" місці).



Висновки:

а) ціни вийшли на новий більш високий рівень, відсоткові ставки по іпотечним кредитам виросли вдвічі - на ринку нерухомості певна стабілізація і не слід очікувати суттєвого зростання продажу квартир громадянам Туреччини (подивимося результати 15 травня).

б) нічого та ніяк не впливає на купівельну спроможність іноземців та їх бажання знайти в якомусь куточку Земної кулі затишне містечко - в перерахунку на валюту ціни зросли не більше, ніж на 30% - для іноземця в умовах падіння з неба грошей це незначна різниця - і тому слід очікувати зростання кількості проданих іноземцям квартир у квітні 2021 і в кінці кінців - за весь 2021 рік.

б) здача квартири в Україні в Києві, Дніпрі, Харкові та Львові з метою за виручені гроші жити в перлині Середземного моря - має сенс.

в) відкорковують шампанське та закусюють його бутербродом з ікрою, хорошим сиром, стравами з білого м'яса, дичини, бісквітами з фруктами і ягодами ті, хто має в Україні хоча б 2 квартири під здачу. Життя в цьому випадку за виручені гроші (реальні копійки - менше 1000 доларів на місяць, за які в ці дні неможливо нормально (пану флайману не читати) прожити родині з 3-х осіб) в Україні є однозначно гіршим за прекрасне безпроблемне життя за виручені гроші на узбережжі Середземного моря.