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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:41

Листая экономические колонки в турецкой прессе на этих выходных, можно выделить две следующие новости, а если точнее сказать, два прогноза на ближайшее будущее в экономической повестке дня Турции:

1. Председатель Центрального Банка Турции Ш. Кавджиоглу в большом интервью помимо многих вопросов коснулся темы растущей инфляции, достигшей в прошлом месяце 16,19 процентов.
«Проблема, на которой мы сосредоточены больше всего, заключается в том, что мы — страна с дефицитом сбережений и дефицитом текущего счета […] Мы будем продолжать ужесточать денежную политику, пока не достигнем целевого показателя инфляции в 5 процентов.

2.Другой новостью, обращающей на себя внимание, стал прогноз немецкого Commerzbank AG относительно турецкой лиры, где фигурирует вышеупомянутый
Ш. Кавджиоглу. Аналитики банка уверены, что новый управляющий турецкого ЦБ вероятно, снизит процентные ставки этим летом, ослабив лиру на 20 процентов.
Это означает, что базовая ставка будет неуклонно снижаться в ближайшие месяцы, упав до 13% к третьему кварталу с 19% в настоящее время, прогнозирует Гхош. Commerzbank ожидает, что пара доллар / турецкая лира вырастет до 10,00 к декабрю.
https://news-turk.ru/2021/04/26/banki-p ... -dekabryu/

Турецка лира уже потеряла 20% с февраля месяца.
А кое-кто умудрился отнести свои деньги
на депозит в турецкие банки под 18% годовых. Уже себе в убыток...
Зато гордо называет себя - Фахівець з економіки та фінансів

А ведь его предупреждали...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:00

  RTC12 написав:Листая экономические колонки в турецкой прессе на этих выходных, можно выделить две следующие новости, а если точнее сказать, два прогноза на ближайшее будущее в экономической повестке дня Турции:

Отруєння поросятиною детектед ))))

зі. О май гад, не читайте ви гадзети... :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:04

  akurt написав:
Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете...
Ну, якщо не боїтеся озиратися...

Исследование:
11 мая 2021,
27% населения Турции не могут удовлетворить основные потребности
Как показал недавний опрос общественного мнения, проведённый исследовательской компанией Metropoll, каждый четвёртый житель Турции не может позволить себе удовлетворить самые элементарные потребности, в то время как половина населения изо всех сил пытается
свести концы с концами.

Данные Metropoll соответствуют апрельским показателям Турецкого статистического института (TurkStat), согласно которым 27% населения оказались за чертой бедности.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:06

  change_pm написав:
  RTC12 написав:Листая экономические колонки в турецкой прессе на этих выходных, можно выделить две следующие новости, а если точнее сказать, два прогноза на ближайшее будущее в экономической повестке дня Турции:

Отруєння поросятиною детектед ))))

зі. О май гад, не читайте ви гадзети... :mrgreen:

Какая поросятина? Акурт акцентирует,что это от голода. Ещё привык оглядываться,потому что жил боялся и умирал дрожал))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:09

А мені подобається: прикольні хлопці на арені підстрибують так кумедно...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:12

  akurt написав:А мені подобається: прикольні хлопці на арені підстрибують так кумедно...

Ты их не читаешь,они у тя давно в игноре.Они земляков уберегает от ошибки.Не все ж как ты тащятся от граблей
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:19

  change_pm написав:
  RTC12 написав:Листая экономические колонки в турецкой прессе на этих выходных, можно выделить две следующие новости, а если точнее сказать, два прогноза на ближайшее будущее в экономической повестке дня Турции:

Отруєння поросятиною детектед ))))

зі. О май гад, не читайте ви :mrgreen:

Какие-такие гадзети...
Тут вещал целый "гений" финансовой мысли:
Не знаю, хто там та що переплутав - вчора я відкрив депозит под 17,5% річних в турецькій лірі.
 Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мои ему сочувствия :(
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:21

RTC12 ну застолбил депо на лир 100 свободных)) К-красавчик! :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:23

  akurt написав:А мені подобається: прикольні хлопці на арені підстрибують так кумедно...

Не той хлопець, що інвештував у турецьку ліру в лютому цього року????
Вельми, вельми вигідна справа - підтримувати Ердогана! :mrgreen:
  akurt написав:Не знаю, хто там та що переплутав - вчора я відкрив депозит под 17,5% річних в турецькій лірі.
Frant
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  #<1 ... 1067106810691070
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