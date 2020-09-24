Додано: Вів 11 тра, 2021 14:41

мы — страна с дефицитом сбережений и дефицитом текущего счета […]

что пара доллар / турецкая лира вырастет до 10,00 к декабрю.

Листая экономические колонки в турецкой прессе на этих выходных, можно выделить две следующие новости, а если точнее сказать, два прогноза на ближайшее будущее в экономической повестке дня Турции:1. Председатель Центрального Банка Турции Ш. Кавджиоглу в большом интервью помимо многих вопросов коснулся темы растущей инфляции, достигшей в прошлом месяце 16,19 процентов.«Проблема, на которой мы сосредоточены больше всего, заключается в том, чтоМы будем продолжать ужесточать денежную политику, пока не достигнем целевого показателя инфляции в 5 процентов.2.Другой новостью, обращающей на себя внимание, стал прогноз немецкого Commerzbank AG относительно турецкой лиры, где фигурирует вышеупомянутыйШ. Кавджиоглу. Аналитики банка уверены, что новый управляющий турецкого ЦБ вероятно, снизит процентные ставки этим летом, ослабив лиру на 20 процентов.Это означает, что базовая ставка будет неуклонно снижаться в ближайшие месяцы, упав до 13% к третьему кварталу с 19% в настоящее время, прогнозирует Гхош. Commerzbank ожидает,Турецка лира уже потеряла 20% с февраля месяца.А кое-кто умудрился отнести свои деньгина депозит в турецкие банки под 18% годовых. Уже себе в убыток...Зато гордо называет себя -А ведь его предупреждали...