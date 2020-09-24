Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Листая экономические колонки в турецкой прессе на этих выходных, можно выделить две следующие новости, а если точнее сказать, два прогноза на ближайшее будущее в экономической повестке дня Турции:
1. Председатель Центрального Банка Турции Ш. Кавджиоглу в большом интервью помимо многих вопросов коснулся темы растущей инфляции, достигшей в прошлом месяце 16,19 процентов. «Проблема, на которой мы сосредоточены больше всего, заключается в том, что мы — страна с дефицитом сбережений и дефицитом текущего счета […] Мы будем продолжать ужесточать денежную политику, пока не достигнем целевого показателя инфляции в 5 процентов.
2.Другой новостью, обращающей на себя внимание, стал прогноз немецкого Commerzbank AG относительно турецкой лиры, где фигурирует вышеупомянутый Ш. Кавджиоглу. Аналитики банка уверены, что новый управляющий турецкого ЦБ вероятно, снизит процентные ставки этим летом, ослабив лиру на 20 процентов. Это означает, что базовая ставка будет неуклонно снижаться в ближайшие месяцы, упав до 13% к третьему кварталу с 19% в настоящее время, прогнозирует Гхош. Commerzbank ожидает, что пара доллар / турецкая лира вырастет до 10,00 к декабрю. https://news-turk.ru/2021/04/26/banki-p ... -dekabryu/
Турецка лира уже потеряла 20% с февраля месяца. А кое-кто умудрился отнести свои деньги на депозит в турецкие банки под 18% годовых. Уже себе в убыток... Зато гордо называет себя - Фахівець з економіки та фінансів
RTC12 написав:Листая экономические колонки в турецкой прессе на этих выходных, можно выделить две следующие новости, а если точнее сказать, два прогноза на ближайшее будущее в экономической повестке дня Турции:
akurt написав: Панове, все нормально: просто частіше озирайтеся по боках в тих місцях, де живете... Ну, якщо не боїтеся озиратися...
Исследование: 11 мая 2021, 27% населения Турции не могут удовлетворить основные потребности Как показал недавний опрос общественного мнения, проведённый исследовательской компанией Metropoll, каждый четвёртый житель Турции не может позволить себе удовлетворить самые элементарные потребности, в то время как половина населения изо всех сил пытается свести концы с концами.
Данные Metropoll соответствуют апрельским показателям Турецкого статистического института (TurkStat), согласно которым 27% населения оказались за чертой бедности.
RTC12 написав:Листая экономические колонки в турецкой прессе на этих выходных, можно выделить две следующие новости, а если точнее сказать, два прогноза на ближайшее будущее в экономической повестке дня Турции:
Молодец, Люба! Может хоть кого-то отрезвят ваши слова. Тут еще есть такая особенность, уедут в другую страну, поживут, поймут, что совершили большую ошибку, но начинают снимать ролики и зазывать, как здесь хорошо, приезжайте. Чтобы не было обидно, что он или она тут мучается, так пусть и другие помучаются. Таких эмигрантов много.