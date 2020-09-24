Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:В Україні виходить, що можна жити в своєму і витрачати на себе $125 в місяць, а в Туреччині 13000 пенсійних дерев"яних ($180), з яких літом 700 лір ($85) тільки за електрику. Можна, але не довго.
Хіба розглядати як варіант на зимівлю. А літом смажитися при +40 і вище, це тільки хвахивцям з турецької нерухомости.