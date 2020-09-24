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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1068106910701071
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 02:06

  flyman написав:В Україні виходить, що можна жити в своєму і витрачати на себе $125 в місяць, а в Туреччині 13000 пенсійних дерев"яних ($180), з яких літом 700 лір ($85) тільки за електрику. Можна, але не довго.

Хіба розглядати як варіант на зимівлю.
А літом смажитися при +40 і вище, це тільки хвахивцям з турецької нерухомости.

Тут есть немного другой взгляд на турцию

https://9gag.com/gag/aqj6ZmP
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 02:08

  Мизантрóп написав:У него нет даже такой мелочи.Удел питаться из а101 по приватовской пенсионке

https://comment-cdn.9gag.com/image?ref=9gag.com#https://img-comment-fun.9cache.com/media/aV7rqQM/aZl5PMqa_700w_0.jpg

оставлю это тут :)
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