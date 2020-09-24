Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:В Україні виходить, що можна жити в своєму і витрачати на себе $125 в місяць, а в Туреччині 13000 пенсійних дерев"яних ($180), з яких літом 700 лір ($85) тільки за електрику. Можна, але не довго.
Хіба розглядати як варіант на зимівлю. А літом смажитися при +40 і вище, це тільки хвахивцям з турецької нерухомости.
flyman написав:В Україні виходить, що можна жити в своєму і витрачати на себе $125 в місяць, а в Туреччині 13000 пенсійних дерев"яних ($180), з яких літом 700 лір ($85) тільки за електрику. Можна, але не довго.
Хіба розглядати як варіант на зимівлю. А літом смажитися при +40 і вище, це тільки хвахивцям з турецької нерухомости.
В України теж окуповані території "братнім народом". Але розумію варіанти, коли з Сибіру їдуть експатом в Туреччину на пенсію, бо клімат і дешевше буде чим в Сибіру. Або з "дорогої" UK в дешеву Анталію, бо на пенсію англійського пенсіонера ще можна "шиканути", хоча є і Болгарія і Португалія, і Румінія, і, навіть Польща.
Але варіант з України в Туреччину на ПМЖ\гродянство ніяк не можу зрозуміти логіку. Що є такого в Туреччині? В чому родзинка (в тому що українцям в ковідний карантин її не закрито)?
Та хвахивець поки що мовчить, не дає знати, який бюджет тре "для себе"
Поки що намальовується варіант 30К$ (чи 38К$) "для себе" за 10 км від моря і есктрім в ньому за $180. Тобто тре мати чистих активів на 2 млн грн. (50Кєвро+). І не факт, що якість життя буде ліпше чим в Україні при тих самих вихідних умовах.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 тра, 2021 08:14, всього редагувалось 1 раз.
Ну, не зовсім оффтоп: люди як і риби, шукають, де краще жити. Ну не всі... На гілці з Нового року чергували та чергують, підплигучючі один перед одним, люди, яким не вдалося попрацювати "Інструктором райкому КПРС", які б в "Ленінській кімнаті" наполегливо розказували б будівельникам комунізму жахи капіталістичного способу життя. Один з таких невдах має непогашену судимість, а другий, працюючи на конвейері в аеропорту - розвантаження валіз туристів - все пророкував зменшення туристичного потоку в Туреччину, в якій ніколи не був. Цікаве співпадіння: інструктори райкомів КПРС теж ніколи не були в капіталістичних країнах.... Як це завжди буває у пророків - забув один пророк напророчитити собі сотні ракет, які на сьогодні випущено в бік Ізраїля. Інший пророк, що інколи "світится" на цій гілці, теж НІКОЛИ В ЖИТТІ НЕ БУВ У ТУРЕЧЧИНІ І ВЖЕ НІКОЛИ НЕ БУДЕ - але в березні 2020 прямо на цій гілці написав пророцтво (цитата): "Цены на недвигу в Турции просядут на 50%"
Отакі вони в нас тут - пророки, віщуни, гадалки... Всім форумчанам вдало та наполегливо вішають локшину на вуха, чим розважають топік-стартера неймовірно.
А що насправді? За повідомленнями турецкої преси, на сьогодні поставлено рекорд орендної плати за квартири та вілли в улюбленому місці проживання та роботи програмістів - провінції Мугла - та в місті Бодрум. (нагадаю, українські авіакомпанії та турецькі створили реальний авіаміст "Україна-Туреччина" і, наприклад, авіакомпанія Пегасус пропонує ПРЯМІ рейси з Києва в Бодрум за ціною від 49,99 доларів США - за ціною таксі Києвом). ПОСТАВЛЕНО РЕКОРД ЦІН на оренду!!!!! Про це повіломляє агенція EVA Gayrimenkul Değerleme: "У зв'язку з пандемією, що вразила весь світ, і прийнятими обмежувальними рішеннями, попит на літні курорти в Туреччині різко виріс. У Бодрумі, який є одним з фаворитів відпочиваючих, щомісячна оренда резиденцій у моря починається від 25 тисяч лір, а оренда резиденцій у моря - до 75 тисяч лір." (для довідки: 75 000 лір - приблизно 10 000 доларів). https://emlakkulisi.com/hangi-ilde-kira ... kti/673648 Нагадаю також, що під час візиту в Анталію 04 липня 2020 року на відкриття барельєфа Тараса Шевченко в парку Української (!!!!) культури з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою спілкувалися не тільки топік-стартер гілки, а й голови українських діаспор в Муглі та в Кушадаси з метою налогодження контактів та посилення співпарці українських програмістів, які мешкають в Туреччині, не слухаючи пророків, гадалок, віщунів, прорицателів та інструкторів райкомів КПРС.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 тра, 2021 08:26, всього редагувалось 2 разів.
Шановні форумчани! Вчора мій текст Огляд перспектив на ринку нерухомості Туреччини викликав шалені судоми у флудерів гілки, які чергують тут зранку до вечора. Ви же сумнівалися в тому, що жоден з них НЕМАВ/НЕМАЄ/НЕБУДЕМАТИ ніякого відношення не тільки до закордонної нерухомості, а й до Туреччини? Стрибали, підстрибували, одне одного "плюсовало", та понаписували вчора такої дурні, що частину дурні прийшлося видалити, і то текст опинився на три сторінки назад. Прочитати можна тут в нижній частині сторінки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 тра, 2021 08:38, всього редагувалось 1 раз.
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Чіста імха, але за 125 баксів на місяць тобі ні готування борщів, ні ласки в ліжку не буде
Хоча, якщо ти готовий розглянути "нові тенденції" і толерантен до свого 21, то вполнє є варіанти = тобі навіть 125 баксів в місяць будуть давати...
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Чіста імха, але за 125 баксів на місяць тобі ні готування борщів, ні ласки в ліжку не буде
Хоча, якщо ти готовий розглянути "нові тенденції" і толерантен до свого 21, то вполнє є варіанти = тобі навіть 125 баксів в місяць будуть давати...
Читаєм уважно, 125 на одного, на двох це вже 250. Цікаво за 13000 дерев"яних яка буде жіноча ласка і скільки борщів в Анталії. А котлєт не буде, бо проблеми з поросятиною, але то не для хвахивців ТРЖН, бо є рекорд за $49.99 в один кінець за ціною таксі. Хвахивець уже скоритався "халявою"?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 тра, 2021 08:45, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Шановні форумчани! Вчора мій текст Огляд перспектив на ринку нерухомості Туреччини викликав шалені судоми у флудерів гілки, які чергують тут зранку до вечора. Ви же сумнівалися в тому, що жоден з них НЕМАВ/НЕМАЄ/НЕБУДЕМАТИ ніякого відношення не тільки до закордонної нерухомості, а й до Туреччини? Стрибали, підстрибували, одне одного "плюсовало", та понаписували вчора такої дурні, що частину дурні прийшлося видалити, і то текст опинився на три сторінки назад. Прочитати можна тут в нижній частині сторінки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тут не тема про нерухомість Туреччини. А "для себе за кордоном". От обмірковують "ніщеброди", як то воно бути. Надіються на поради хвахивця, а в нього заїло платівку.
З яким бюджетом "ніщебродам" вже можна "для себе"? Нехвахивець прикинув, що по скромному, як для мешканця цоколя в райцентрі, то 60Куе., і це без квитків Пегаса по ціні "як на таксі".
Це ж від 4х до 6ти цоколів, які можуть приносити кешфло від 100у.е. кожен. А це вам не 13000 дерев'яних "для себе" за 10км від турецького моря.