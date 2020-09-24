Додано: Сер 12 тра, 2021 08:13

BIGor написав: Трохи офтопу

https://www.youtube.com/watch?v=Wn9d80ykrtY Трохи офтопу

"Цены на недвигу в Турции просядут на 50% "

Ну, не зовсім оффтоп: люди як і риби, шукають, де краще жити.Ну не всі...На гілці з Нового року чергували та чергують, підплигучючі один перед одним, люди, яким не вдалося попрацювати "Інструктором райкому КПРС", які б в "Ленінській кімнаті" наполегливо розказували б будівельникам комунізму жахи капіталістичного способу життя.Один з таких невдах має непогашену судимість, а другий, працюючи на конвейері в аеропорту - розвантаження валіз туристів - все пророкував зменшення туристичного потоку в Туреччину,Цікаве співпадіння: інструктори райкомів КПРС теж ніколи не були в капіталістичних країнах....Як це завжди буває у пророків - забув один пророк напророчитити собі сотні ракет, які на сьогодні випущено в бік Ізраїля.Інший пророк, що інколи "світится" на цій гілці, теж НІКОЛИ В ЖИТТІ НЕ БУВ У ТУРЕЧЧИНІ І ВЖЕ НІКОЛИ НЕ БУДЕ - але в березні 2020 прямо на цій гілці написав пророцтво (цитата):Всім форумчанам вдало та наполегливо вішають локшину на вуха, чим розважають топік-стартера неймовірно.За повідомленнями турецкої преси, на сьогоднів улюбленому місці проживання та роботи програмістів - провінції Мугла - та в місті Бодрум.(нагадаю, українські авіакомпанії та турецькі створили реальний авіаміст "Україна-Туреччина" і, наприклад, авіакомпанія Пегасус пропонує ПРЯМІ рейси з Києва в Бодрум за ціною від 49,99 доларів США - за ціною таксі Києвом).ПОСТАВЛЕНО РЕКОРД ЦІН на оренду!!!!!Про це повіломляє агенція EVA Gayrimenkul Değerleme:"У зв'язку з пандемією, що вразила весь світ, і прийнятими обмежувальними рішеннями,У Бодрумі, який є одним з фаворитів відпочиваючих, щомісячна оренда резиденцій у моря починається від 25 тисяч лір, а оренда резиденцій у моря - до 75 тисяч лір."(для довідки: 75 000 лір - приблизно 10 000 доларів).Нагадаю також, що під час візиту в Анталію 04 липня 2020 року на відкриття барельєфа Тараса Шевченко в парку Української (!!!!) культури з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою спілкувалися не тільки топік-стартер гілки, а й голови українських діаспор в Муглі та в Кушадаси з метою налогодження контактів та посилення співпарці українських програмістів, які мешкають в Туреччині, не слухаючи пророків, гадалок, віщунів, прорицателів та інструкторів райкомів КПРС.