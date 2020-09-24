flyman
Флай, якись ти дуже агресивний...передерні затвор, сходи пробіжись
зі. І цінник свій підріж на 50%, бачиш же шо робота пішла в Індію...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:08
flyman
Флай, якись ти дуже агресивний...передерні затвор, сходи пробіжись
зі. І цінник свій підріж на 50%, бачиш же шо робота пішла в Індію...
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:15
А що ж в Індію, а не в Туреччину.
І чого це турки роблять дороги в Україні? Може тут більше платять?
Ах да, дома їм роботи нема. Але петрушка дешева.
Ладно, іди почитай жопоголістичних новин, що в США інфляція долара виросла на аж 40% (з 2% до 2.8%), ужас-ужас, всі помремо, крах долара, великий RESET, рептилоїди захопили Білий дім і Кремль (про ВРУ взгалі нема що тоді казати), ЄЦБ виражає озабоченість і т.д. і т.п. ...
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