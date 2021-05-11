Додано: Сер 12 тра, 2021 14:09

Підсумки квітня 2021 за даними Інституту статистики Турецької Республіки.

люди багатіють та купують за власні кошти

(нагадаю: незважаючи на те, що на гілці безперервно топчуться та товпляться люди, які НЕ МАЛИ/НЕ МАЮТЬ/НЕ МАТИМУТЬ нерухомості за кордоном - ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ УВАГУ - на сьогодні саме Туреччина - єдина країна в світі, в яку прокладено надійний безперервний авіаміст, та в якій українець може:а) без клопоту, без адвокатів/юристів/нотаріусів та без доказів про джерело походженння коштів купити для себе, коханого, готову "під" ключ" квартиру з метою задоволення власних потреб;б) отримати легко та без проблем ВНП в Середземноморській країні, та в найвідоміших курортах світу - Анталії, Аланії, Кемері, де 300 днів на рік - сонячно, сухо та тепло.б) без клопоту безкоштовно, маючі ВНП в Туреччині, пройти вакцинацію Рfizer/Biontech та отримати Сертифікат вацинації для можливості з літа 2021 року відвідувати країни ЄС.1. Всього в Туреччині за квітень 2021 року було продано 95 863 квартир/будинків. Продажі квартир/будинків в Туреччині в квітні 2021у порівнянні з квітнем 2020 року (42 783 квартири) та вийшли на рівень "доковідного" 2019 року.Перше місце по Туреччині - найбільше місто в Європі - Стамбул (19 260 проданих об"єктів) - то 20,1% ринку. Столиця - Анкара - 9 126 проданих об"єктів - 9,5% ринку, та Ізмір (5 505 - 5,7% ринку).2. З проданої кількості тільки 17 514 об"єктів було куплено за іпотечними кредитами (нагадаю - на попередніх сторінках був мій аналіз того, що відбувається на ринку іпотеки - ставки зросли вдвічі). Приємна новина:(!!!).3. В квітніоб"єктів нерухомомості.Для поріняння: у квітні 2020 було куплено іноземцями 3 720 квартир, зростання на 19 (!!!!!!) відсотків.З початку 2021 рокуНа першому місці - Стамбул (2 009 квартир),, на третьму - столиця Анкара - 228 квартир.4. За країнами.ПРИЄМНО ВІДЗНАЧИТИ, ЩО УКРАЇНЦІ МІЦНО ВХОДЯТЬ в "ТОП-20" ПОКУПЦІВ.- місце 20 - Китай - 55 квартир;- місце 19 - Швеція - 60 квартир;- місце 15 - Велика Британія - 82 квартири;- місце 9 - США - 125 квартир (тенденція зростання щомісяця);- місце 6 - Німеччина - 144 (тенденція зростання щомісяця);- місце 3 - РФ (стала цифра майже щомісяця).Діаграми не викладую - відсутня на форумі зараз можливість вставити картинки.Джерело даних: