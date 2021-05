Додано: Сер 12 тра, 2021 14:38

Как ни старается бывший собиратель комсомольских и партийных взносов

поправить свои финансовые дела за счет доверчивых земляков,

но продажи тур.недвиги явно застопорились.

Продажи домов за январь-апрель снизились на 6,5%...

Houses sales decreased by 6.5% in January-April period

In the January-April period, 358 thousand 913 houses were sold and decreased by 6.5% compared to the same period of the previous year.

В январе-апреле было продано 358 тыс. 913 домов, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период впервые проданные дома снизились на 10,4% и составили 109 тысяч 582 единицы. Продажи вторичного жилья снизились на 4,7% и составили 249 тысяч 331.



Хотя, по сравнению с апрелем 2020г., рост продаж и увеличился, но это благодаря

эффекту низкой базы, когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем.



Турецкая валюта продолжает своё уверенное падение,

и в настоящий момент её курс равняется 8.34 лиры за один доллар.

Инфляция растёт, безработица растет, население беднеет, а банковские ставки по кредитам - заоблачные...



Вывод: Нет никаких предпосылок для дальнейшего роста тур. недвиги.

Наоборот. Ближе к осени её ждет неминуемых спад...