Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Чіста імха, але за 125 баксів на місяць тобі ні готування борщів, ні ласки в ліжку не буде
Хоча, якщо ти готовий розглянути "нові тенденції" і толерантен до свого 21, то вполнє є варіанти = тобі навіть 125 баксів в місяць будуть давати...
Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.
Чіста імха, але за 125 баксів на місяць тобі ні готування борщів, ні ласки в ліжку не буде
Хоча, якщо ти готовий розглянути "нові тенденції" і толерантен до свого 21, то вполнє є варіанти = тобі навіть 125 баксів в місяць будуть давати...
Читаєм уважно, 125 на одного, на двох це вже 250. Цікаво за 13000 дерев"яних яка буде жіноча ласка і скільки борщів в Анталії. А котлєт не буде, бо проблеми з поросятиною, але то не для хвахивців ТРЖН, бо є рекорд за $49.99 в один кінець за ціною таксі. Хвахивець уже скоритався "халявою"?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 тра, 2021 08:45, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Шановні форумчани! Вчора мій текст Огляд перспектив на ринку нерухомості Туреччини викликав шалені судоми у флудерів гілки, які чергують тут зранку до вечора. Ви же сумнівалися в тому, що жоден з них НЕМАВ/НЕМАЄ/НЕБУДЕМАТИ ніякого відношення не тільки до закордонної нерухомості, а й до Туреччини? Стрибали, підстрибували, одне одного "плюсовало", та понаписували вчора такої дурні, що частину дурні прийшлося видалити, і то текст опинився на три сторінки назад. Прочитати можна тут в нижній частині сторінки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тут не тема про нерухомість Туреччини. А "для себе за кордоном". От обмірковують "ніщеброди", як то воно бути. Надіються на поради хвахивця, а в нього заїло платівку.
З яким бюджетом "ніщебродам" вже можна "для себе"? Нехвахивець прикинув, що по скромному, як для мешканця цоколя в райцентрі, то 60Куе., і це без квитків Пегаса по ціні "як на таксі".
Це ж від 4х до 6ти цоколів, які можуть приносити кешфло від 100у.е. кожен. А це вам не 13000 дерев'яних "для себе" за 10км від турецького моря.
change_pm написав:flyman Флай, якись ти дуже агресивний...передерні затвор, сходи пробіжись
зі. І цінник свій підріж на 50%, бачиш же шо робота пішла в Індію...
А що ж в Індію, а не в Туреччину. І чого це турки роблять дороги в Україні? Може тут більше платять? Ах да, дома їм роботи нема. Але петрушка дешева.
Ладно, іди почитай жопоголістичних новин, що в США інфляція долара виросла на аж 40% (з 2% до 2.8%), ужас-ужас, всі помремо, крах долара, великий RESET, рептилоїди захопили Білий дім і Кремль (про ВРУ взгалі нема що тоді казати), ЄЦБ виражає озабоченість і т.д. і т.п. ...
Статистка продажів нерухомості в Туреччині - підсумки квітня 2021 року
(нагадаю: незважаючи на те, що на гілці безперервно топчуться та товпляться люди, які НЕ МАЛИ/НЕ МАЮТЬ/НЕ МАТИМУТЬ нерухомості за кордоном - ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ УВАГУ - на сьогодні саме Туреччина - єдина країна в світі, в яку прокладено надійний безперервний авіаміст, та в якій українець може: а) без клопоту, без адвокатів/юристів/нотаріусів та без доказів про джерело походженння коштів купити для себе, коханого, готову "під" ключ" квартиру з метою задоволення власних потреб; б) отримати легко та без проблем ВНП в Середземноморській країні, та в найвідоміших курортах світу - Анталії, Аланії, Кемері, де 300 днів на рік - сонячно, сухо та тепло. б) без клопоту безкоштовно, маючі ВНП в Туреччині, пройти вакцинацію Рfizer/Biontech та отримати Сертифікат вацинації для можливості з літа 2021 року відвідувати країни ЄС.
Підсумки квітня 2021 за даними Інституту статистики Турецької Республіки.
1. Всього в Туреччині за квітень 2021 року було продано 95 863 квартир/будинків. Продажі квартир/будинків в Туреччині в квітні 2021 зросли на 124,1% (!!!!) у порівнянні з квітнем 2020 року (42 783 квартири) та вийшли на рівень "доковідного" 2019 року. Перше місце по Туреччині - найбільше місто в Європі - Стамбул (19 260 проданих об"єктів) - то 20,1% ринку. Столиця - Анкара - 9 126 проданих об"єктів - 9,5% ринку, та Ізмір (5 505 - 5,7% ринку).
2. З проданої кількості тільки 17 514 об"єктів було куплено за іпотечними кредитами (нагадаю - на попередніх сторінках був мій аналіз того, що відбувається на ринку іпотеки - ставки зросли вдвічі). Приємна новина: люди багатіють та купують за власні кошти (!!!).
3. В квітні іноземці купили 4 077 об"єктів нерухомомості. Для поріняння: у квітні 2020 було куплено іноземцями 3 720 квартир, зростання на 19 (!!!!!!) відсотків. З початку 2021 року вже купленно іноземцями 13 964 квартири. На першому місці - Стамбул (2 009 квартир), на другому хто б сумнівався - Анталія (859 квартир), на третьму - столиця Анкара - 228 квартир.
4. За країнами. ПРИЄМНО ВІДЗНАЧИТИ, ЩО УКРАЇНЦІ МІЦНО ВХОДЯТЬ в "ТОП-20" ПОКУПЦІВ. - місце 20 - Китай - 55 квартир; - місце 19 - Швеція - 60 квартир; - місце 15 - Велика Британія - 82 квартири; - місце 13 - Україна - 92 квартири (в березні - 93); - місце 9 - США - 125 квартир (тенденція зростання щомісяця); - місце 6 - Німеччина - 144 (тенденція зростання щомісяця); - місце 3 - РФ (стала цифра майже щомісяця).
Статистика купівлі квартир українцями: - за весь 2019 рік - 719 квартир; - за весь 2020 рік - 771 квартира; - січень 2021 - 69; - лютий 2021 - 60; - березень 2021 - 93; - квітень 2021 - 92. За 4 місяця 2021 року вже куплено українцями 314 квартир - або 40,73% від кількості квартир, куплених в 2020 році.
Как ни старается бывший собиратель комсомольских и партийных взносов поправить свои финансовые дела за счет доверчивых земляков, но продажи тур.недвиги явно застопорились. Продажи домов за январь-апрель снизились на 6,5%... Houses sales decreased by 6.5% in January-April period In the January-April period, 358 thousand 913 houses were sold and decreased by 6.5% compared to the same period of the previous year. В январе-апреле было продано 358 тыс. 913 домов, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период впервые проданные дома снизились на 10,4% и составили 109 тысяч 582 единицы. Продажи вторичного жилья снизились на 4,7% и составили 249 тысяч 331.
Хотя, по сравнению с апрелем 2020г., рост продаж и увеличился, но это благодаря эффекту низкой базы, когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем.
Турецкая валюта продолжает своё уверенное падение, и в настоящий момент её курс равняется 8.34 лиры за один доллар. Инфляция растёт, безработица растет, население беднеет, а банковские ставки по кредитам - заоблачные...
Вывод: Нет никаких предпосылок для дальнейшего роста тур. недвиги. Наоборот. Ближе к осени её ждет неминуемых спад...
akurt написав:4. За країнами. ПРИЄМНО ВІДЗНАЧИТИ, ЩО УКРАЇНЦІ МІЦНО ВХОДЯТЬ в "ТОП-20" ПОКУПЦІВ. - місце 20 - Китай - 55 квартир; - місце 19 - Швеція - 60 квартир; - місце 15 - Велика Британія - 82 квартири; - місце 13 - Україна - 92 квартири (в березні - 93); - місце 9 - США - 125 квартир (тенденція зростання щомісяця); - місце 6 - Німеччина - 144 (тенденція зростання щомісяця); - місце 3 - РФ (стала цифра майже щомісяця).
Ты забыл добавить... 1 Место - Иран 2 Место - Ирак 4 Место - Афганистан Дальше: Йемен, Палестина, Египет, Иордания, Пакистан, Судан, Ливия... Чудная компания для твоего соседства...
Неймовірно прикольно: згорне людина в трубочку газету "Московский комсомолец" і дивиться за 2 200 км в бік країни, де ніколи не був, і вже ніколи в житті не буде... Як там Шаріков казав: "В настоящее время каждый... (пауза)... имеет свое право..." На цій гілці тільки сьогодні згадувалися і Кіпр, і Португалія, і інші країни, але трубочка така, що людина без нерухомості навіть в Україні бачить тілько Туреччину. Така класна магічна газетка... Чи трубочка...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 тра, 2021 16:28, всього редагувалось 1 раз.