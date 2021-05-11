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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1069107010711072>
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:37

  flyman написав:Вна Україні виходить, що мінімум для одного тре порядка $125.

https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html

Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.

Чіста імха, але за 125 баксів на місяць тобі ні готування борщів, ні ласки в ліжку не буде :mrgreen:

Хоча, якщо ти готовий розглянути "нові тенденції" і толерантен до свого 21, то вполнє є варіанти = тобі навіть 125 баксів в місяць будуть давати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:42

  change_pm написав:
  flyman написав:Вна Україні виходить, що мінімум для одного тре порядка $125.

https://fi202x.blogspot.com/2021/05/fire-2021.html

Відповідно на двох $250. Для цього чистих активів для одного тре близько мільйона гривень (30кєвро), для двох це буде біля півтора (жити можна і двом в 1к), які дають відповідний кешфло у $125 та $250.

Чіста імха, але за 125 баксів на місяць тобі ні готування борщів, ні ласки в ліжку не буде :mrgreen:

Хоча, якщо ти готовий розглянути "нові тенденції" і толерантен до свого 21, то вполнє є варіанти = тобі навіть 125 баксів в місяць будуть давати...

Читаєм уважно, 125 на одного, на двох це вже 250.
Цікаво за 13000 дерев"яних яка буде жіноча ласка і скільки борщів в Анталії. А котлєт не буде, бо проблеми з поросятиною, але то не для хвахивців ТРЖН, бо є рекорд за $49.99 в один кінець за ціною таксі.
Хвахивець уже скоритався "халявою"?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 тра, 2021 08:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:47

  akurt написав:Шановні форумчани!
Вчора мій текст
Огляд перспектив на ринку нерухомості Туреччини
викликав шалені судоми у флудерів гілки, які чергують тут зранку до вечора.
Ви же сумнівалися в тому, що жоден з них НЕМАВ/НЕМАЄ/НЕБУДЕМАТИ ніякого відношення не тільки до закордонної нерухомості, а й до Туреччини?
Стрибали, підстрибували, одне одного "плюсовало", та понаписували вчора такої дурні, що частину дурні прийшлося видалити, і то текст опинився на три сторінки назад.
Прочитати можна тут в нижній частині сторінки:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Тут не тема про нерухомість Туреччини.
А "для себе за кордоном".
От обмірковують "ніщеброди", як то воно бути.
Надіються на поради хвахивця, а в нього заїло платівку.

З яким бюджетом "ніщебродам" вже можна "для себе"?
Нехвахивець прикинув, що по скромному, як для мешканця цоколя в райцентрі, то 60Куе., і це без квитків Пегаса по ціні "як на таксі".

Це ж від 4х до 6ти цоколів, які можуть приносити кешфло від 100у.е. кожен.
А це вам не 13000 дерев'яних "для себе" за 10км від турецького моря.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:08

flyman
Флай, якись ти дуже агресивний...передерні затвор, сходи пробіжись :mrgreen:

зі. І цінник свій підріж на 50%, бачиш же шо робота пішла в Індію...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:15

  change_pm написав:flyman
Флай, якись ти дуже агресивний...передерні затвор, сходи пробіжись :mrgreen:

зі. І цінник свій підріж на 50%, бачиш же шо робота пішла в Індію...

А що ж в Індію, а не в Туреччину.
І чого це турки роблять дороги в Україні? Може тут більше платять?
Ах да, дома їм роботи нема. Але петрушка дешева.

Ладно, іди почитай жопоголістичних новин, що в США інфляція долара виросла на аж 40% (з 2% до 2.8%), ужас-ужас, всі помремо, крах долара, великий RESET, рептилоїди захопили Білий дім і Кремль (про ВРУ взгалі нема що тоді казати), ЄЦБ виражає озабоченість і т.д. і т.п. ...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:09

Статистка продажів нерухомості в Туреччині - підсумки квітня 2021 року

(нагадаю: незважаючи на те, що на гілці безперервно топчуться та товпляться люди, які НЕ МАЛИ/НЕ МАЮТЬ/НЕ МАТИМУТЬ нерухомості за кордоном - ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ УВАГУ - на сьогодні саме Туреччина - єдина країна в світі, в яку прокладено надійний безперервний авіаміст, та в якій українець може:
а) без клопоту, без адвокатів/юристів/нотаріусів та без доказів про джерело походженння коштів купити для себе, коханого, готову "під" ключ" квартиру з метою задоволення власних потреб;
б) отримати легко та без проблем ВНП в Середземноморській країні, та в найвідоміших курортах світу - Анталії, Аланії, Кемері, де 300 днів на рік - сонячно, сухо та тепло.
б) без клопоту безкоштовно, маючі ВНП в Туреччині, пройти вакцинацію Рfizer/Biontech та отримати Сертифікат вацинації для можливості з літа 2021 року відвідувати країни ЄС.

Підсумки квітня 2021 за даними Інституту статистики Турецької Республіки.

1. Всього в Туреччині за квітень 2021 року було продано 95 863 квартир/будинків. Продажі квартир/будинків в Туреччині в квітні 2021 зросли на 124,1% (!!!!) у порівнянні з квітнем 2020 року (42 783 квартири) та вийшли на рівень "доковідного" 2019 року.
Перше місце по Туреччині - найбільше місто в Європі - Стамбул (19 260 проданих об"єктів) - то 20,1% ринку. Столиця - Анкара - 9 126 проданих об"єктів - 9,5% ринку, та Ізмір (5 505 - 5,7% ринку).

2. З проданої кількості тільки 17 514 об"єктів було куплено за іпотечними кредитами (нагадаю - на попередніх сторінках був мій аналіз того, що відбувається на ринку іпотеки - ставки зросли вдвічі). Приємна новина: люди багатіють та купують за власні кошти (!!!).

3. В квітні іноземці купили 4 077 об"єктів нерухомомості.
Для поріняння: у квітні 2020 було куплено іноземцями 3 720 квартир, зростання на 19 (!!!!!!) відсотків.
З початку 2021 року вже купленно іноземцями 13 964 квартири.
На першому місці - Стамбул (2 009 квартир), на другому хто б сумнівався - Анталія (859 квартир), на третьму - столиця Анкара - 228 квартир.

4. За країнами.
ПРИЄМНО ВІДЗНАЧИТИ, ЩО УКРАЇНЦІ МІЦНО ВХОДЯТЬ в "ТОП-20" ПОКУПЦІВ.
- місце 20 - Китай - 55 квартир;
- місце 19 - Швеція - 60 квартир;
- місце 15 - Велика Британія - 82 квартири;
- місце 13 - Україна - 92 квартири (в березні - 93);
- місце 9 - США - 125 квартир (тенденція зростання щомісяця);
- місце 6 - Німеччина - 144 (тенденція зростання щомісяця);
- місце 3 - РФ (стала цифра майже щомісяця).

P.S. Діаграми не викладую - відсутня на форумі зараз можливість вставити картинки.
Джерело даних: https://data.tuik.gov.tr/
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:27

Статистика купівлі квартир українцями:
- за весь 2019 рік - 719 квартир;
- за весь 2020 рік - 771 квартира;
- січень 2021 - 69;
- лютий 2021 - 60;
- березень 2021 - 93;
- квітень 2021 - 92.
За 4 місяця 2021 року вже куплено українцями 314 квартир - або 40,73% від кількості квартир, куплених в 2020 році.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:38

Как ни старается бывший собиратель комсомольских и партийных взносов
поправить свои финансовые дела за счет доверчивых земляков,
но продажи тур.недвиги явно застопорились.
Продажи домов за январь-апрель снизились на 6,5%...
Houses sales decreased by 6.5% in January-April period
In the January-April period, 358 thousand 913 houses were sold and decreased by 6.5% compared to the same period of the previous year.
В январе-апреле было продано 358 тыс. 913 домов, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период впервые проданные дома снизились на 10,4% и составили 109 тысяч 582 единицы. Продажи вторичного жилья снизились на 4,7% и составили 249 тысяч 331.

Хотя, по сравнению с апрелем 2020г., рост продаж и увеличился, но это благодаря
эффекту низкой базы, когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем.

Турецкая валюта продолжает своё уверенное падение,
и в настоящий момент её курс равняется 8.34 лиры за один доллар.
Инфляция растёт, безработица растет, население беднеет, а банковские ставки по кредитам - заоблачные...

Вывод: Нет никаких предпосылок для дальнейшего роста тур. недвиги.
Наоборот. Ближе к осени её ждет неминуемых спад...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:55

  akurt написав:4. За країнами.
ПРИЄМНО ВІДЗНАЧИТИ, ЩО УКРАЇНЦІ МІЦНО ВХОДЯТЬ в "ТОП-20" ПОКУПЦІВ.
- місце 20 - Китай - 55 квартир;
- місце 19 - Швеція - 60 квартир;
- місце 15 - Велика Британія - 82 квартири;
- місце 13 - Україна - 92 квартири (в березні - 93);
- місце 9 - США - 125 квартир (тенденція зростання щомісяця);
- місце 6 - Німеччина - 144 (тенденція зростання щомісяця);
- місце 3 - РФ (стала цифра майже щомісяця).

Ты забыл добавить...
1 Место - Иран
2 Место - Ирак
4 Место - Афганистан
Дальше: Йемен, Палестина, Египет, Иордания, Пакистан,
Судан, Ливия...
Чудная компания для твоего соседства...

Изучай Коран, пока не поздно...:D
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:57

Неймовірно прикольно: згорне людина в трубочку газету "Московский комсомолец" і дивиться за 2 200 км в бік країни, де ніколи не був, і вже ніколи в житті не буде...
Як там Шаріков казав: "В настоящее время каждый... (пауза)... имеет свое право..."
На цій гілці тільки сьогодні згадувалися і Кіпр, і Португалія, і інші країни, але трубочка така, що людина без нерухомості навіть в Україні бачить тілько Туреччину.
Така класна магічна газетка... Чи трубочка...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 тра, 2021 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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