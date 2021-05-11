Додано: Сер 12 тра, 2021 16:34

все від Вас - повний "пшик".

Ви їх всі "озвучували" саме на цій гілці.

Petro2004 написав: і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).

), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).

- ми пам"ятаємо, як Ви тут теж намагалися працювати гадалкою-провидецею...А нічого не вийшло:Пам"ятаю сильно ображалися...Вимоги Ваші до нерухомості за кордоном були зрозумілими:- забезпечти Вас роботою в одному з банків з європейським капіталом - це при тому, що працюєте в Польші на виготовленні цементної суміші.- забезпечити навчання Ваших дітей в університетах, які входять не менш, ніж в ТОП-100 світу. Безкоштовно. На менше Ви не згодні.- забезпечти Вас громадянством для того, щоби Ви відкрили фірму за зароблені в Польщі гроші.Непогані бажання.Я розумію Вас.Але беріть вище: навіщо Вам Туреччина, Швейцарія - і не менше!Зверніться до когось з форумчан - можна до фахівців з цієї гілки - точно все буде забезпечено.Просто для того, щоби всі форумчани впевнилися, що це черговий хВахівець в цінах на все на світі - в тому числі на пальне - до нас залетів.Хвахівець авторитетно пише - і за це інші хВахівці миттєво ставлять купу "плюсів":А тепер дивимося на вартість пального в Європі - Туреччина - місце 30 в списку: