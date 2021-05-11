Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вартість прожиття в Туреччині 1) спілкувався з місцевими пенсіонерами (чол. та жін.) з рашки, яким діти купили квартиру в Мухматларі, то казали що виживають на 600$ в місяць (що то їх пенсія в раші), і то це - молочка, овочі, фрукти і все. м"ясо не купують, алкоголь не п"ють, в кафе не ходять, піцу не замовляють; 2) спілкувався з місцевим турком, у якого жінка росіянка та двоє дітей шкільного віку, то казав на нормальне життя потрібно 2000 лір в тиждень, тобто 8000 лір в місяць, що приблизно 1000$ на чотирьох; 3) розраховув для свого прожиття у Аланії (чол. та жін.) як мінімум 1000$ в місяць, це виходячи з того щоб і м"ясо (dana, kuzu, а не тільки tavuk), і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).
Ну десь отак. Такий він НЕдуже дешевий турецький рай. Тому думайТЕ.
p.s. давно не був на цій гілці, але бачу група akurt й далі розказують байки про анталійські котловани. шановні, коли буде продавати свою вторичку з дисконтом в 30% від купленої ціни, то пишіть в лічку, - викуплю, - гроші є, але ви тримайтесь!
Востаннє редагувалось Petro2004 в Сер 12 тра, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Petro2004 - ми пам"ятаємо, як Ви тут теж намагалися працювати гадалкою-провидецею... А нічого не вийшло: все від Вас - повний "пшик". Пам"ятаю сильно ображалися... Вимоги Ваші до нерухомості за кордоном були зрозумілими: - забезпечти Вас роботою в одному з банків з європейським капіталом - це при тому, що працюєте в Польші на виготовленні цементної суміші. - забезпечити навчання Ваших дітей в університетах, які входять не менш, ніж в ТОП-100 світу. Безкоштовно. На менше Ви не згодні. - забезпечти Вас громадянством для того, щоби Ви відкрили фірму за зароблені в Польщі гроші.
Непогані бажання. Ви їх всі "озвучували" саме на цій гілці. Я розумію Вас. Але беріть вище: навіщо Вам Туреччина, Швейцарія - і не менше! Зверніться до когось з форумчан - можна до фахівців з цієї гілки - точно все буде забезпечено.
P.S. Просто для того, щоби всі форумчани впевнилися, що це черговий хВахівець в цінах на все на світі - в тому числі на пальне - до нас залетів. Хвахівець авторитетно пише - і за це інші хВахівці миттєво ставлять купу "плюсів":
Petro2004 написав:і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).
А тепер дивимося на вартість пального в Європі - Туреччина - місце 30 в списку: https://www.tolls.eu/fuel-prices Не розумію, навіщо людина позориться, але така вже реальність...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 тра, 2021 16:53, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Неймовірно прикольно: згорне людина в трубочку газету "Московский комсомолец" і дивиться за 2 200 км в бік країни, де ніколи не був, і вже ніколи в житті не буде... Як там Шаріков казав: "В настоящее время каждый... (пауза)... имеет свое право..." На цій гілці тільки сьогодні згадувалися і Кіпр, і Португалія, і інші країни, але трубочка така, що людина без нерухомості навіть в Україні бачить тілько Туреччину. Така класна магічна газетка... Чи трубочка...
Меняй пыльную пластинку на своём патефоне... 21-й век на дворе, а ты всё Шариковым живёш. Да будет тебе известно, что благодаря сотням турецких ютуберов, я о турецкой жизни знаю лучше и больше чем ты...
Что касается недвижимости, то твой турецкий "хрущик" даже рядом не стоял... Дальше не буду продолжать, дабы не видеть приступы твоей истерики...