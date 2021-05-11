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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1069107010711072
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:27

viewtopic.php?p=5224439#p5224439

Вартість прожиття в Туреччині
1) спілкувався з місцевими пенсіонерами (чол. та жін.) з рашки, яким діти купили квартиру в Мухматларі, то казали що виживають на 600$ в місяць (що то їх пенсія в раші), і то це - молочка, овочі, фрукти і все. м"ясо не купують, алкоголь не п"ють, в кафе не ходять, піцу не замовляють;
2) спілкувався з місцевим турком, у якого жінка росіянка та двоє дітей шкільного віку, то казав на нормальне життя потрібно 2000 лір в тиждень, тобто 8000 лір в місяць, що приблизно 1000$ на чотирьох;
3) розраховув для свого прожиття у Аланії (чол. та жін.) як мінімум 1000$ в місяць, це виходячи з того щоб і м"ясо (dana, kuzu, а не тільки tavuk), і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).

Ну десь отак. Такий він НЕдуже дешевий турецький рай. Тому думайТЕ.

p.s. давно не був на цій гілці, але бачу група akurt й далі розказують байки про анталійські котловани. шановні, коли буде продавати свою вторичку з дисконтом в 30% від купленої ціни, то пишіть в лічку, - викуплю, - гроші є, але ви тримайтесь!
Востаннє редагувалось Petro2004 в Сер 12 тра, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:34

Petro2004 - ми пам"ятаємо, як Ви тут теж намагалися працювати гадалкою-провидецею...
А нічого не вийшло: все від Вас - повний "пшик".
Пам"ятаю сильно ображалися...
Вимоги Ваші до нерухомості за кордоном були зрозумілими:
- забезпечти Вас роботою в одному з банків з європейським капіталом - це при тому, що працюєте в Польші на виготовленні цементної суміші.
- забезпечити навчання Ваших дітей в університетах, які входять не менш, ніж в ТОП-100 світу. Безкоштовно. На менше Ви не згодні.
- забезпечти Вас громадянством для того, щоби Ви відкрили фірму за зароблені в Польщі гроші.

Непогані бажання. Ви їх всі "озвучували" саме на цій гілці.
Я розумію Вас.
Але беріть вище: навіщо Вам Туреччина, Швейцарія - і не менше!
Зверніться до когось з форумчан - можна до фахівців з цієї гілки - точно все буде забезпечено.

P.S. Просто для того, щоби всі форумчани впевнилися, що це черговий хВахівець в цінах на все на світі - в тому числі на пальне - до нас залетів.
Хвахівець авторитетно пише - і за це інші хВахівці миттєво ставлять купу "плюсів":
  Petro2004 написав:і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).

А тепер дивимося на вартість пального в Європі - Туреччина - місце 30 в списку:
https://www.tolls.eu/fuel-prices
Не розумію, навіщо людина позориться, але така вже реальність...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 тра, 2021 16:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:43

  akurt написав:Неймовірно прикольно: згорне людина в трубочку газету "Московский комсомолец" і дивиться за 2 200 км в бік країни, де ніколи не був, і вже ніколи в житті не буде...
Як там Шаріков казав: "В настоящее время каждый... (пауза)... имеет свое право..."
На цій гілці тільки сьогодні згадувалися і Кіпр, і Португалія, і інші країни, але трубочка така, що людина без нерухомості навіть в Україні бачить тілько Туреччину.
Така класна магічна газетка... Чи трубочка...

Меняй пыльную пластинку на своём патефоне...
21-й век на дворе, а ты всё Шариковым живёш.
Да будет тебе известно, что благодаря сотням турецких ютуберов,
я о турецкой жизни знаю лучше и больше чем ты... :D

Что касается недвижимости, то твой турецкий "хрущик" даже рядом не стоял...
Дальше не буду продолжать, дабы не видеть приступы твоей истерики...
RTC12
 
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  #<1 ... 1069107010711072
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