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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1069107010711072
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:27

viewtopic.php?p=5224439#p5224439

Вартість прожиття в Туреччині
1) спілкувався з місцевими пенсіонерами (чол. та жін.) з рашки, яким діти купили квартиру в Мухматларі, то казали що виживають на 600$ в місяць (що то їх пенсія в раші), і то це - молочка, овочі, фрукти і все. м"ясо не купують, алкоголь не п"ють, в кафе не ходять, піцу не замовляють;
2) спілкувався з місцевим турком, у якого жінка росіянка та двоє дітей шкільного віку, то казав на нормальне життя потрібно 2000 лір в тиждень, тобто 8000 лір в місяць, що приблизно 1000$ на чотирьох;
3) розраховув для свого прожиття у Аланії (чол. та жін.) як мінімум 1000$ в місяць, це виходячи з того щоб і м"ясо (dana, kuzu, а не тільки tavuk), і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).

Ну десь отак. Такий він НЕдуже дешевий турецький рай. Тому думайТЕ.

p.s. давно не був на цій гілці, але бачу група akurt й далі розказують байки про анталійські котловани. шановні, коли буде продавати свою вторичку з дисконтом в 30% від купленої ціни, то пишіть в лічку, - викуплю, - гроші є, але ви тримайтесь!
Востаннє редагувалось Petro2004 в Сер 12 тра, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:34

Petro2004 - ми пам"ятаємо, як Ви тут теж намагалися працювати гадалкою-провидецею...
А нічого не вийшло: все від Вас - повний "пшик".
Пам"ятаю сильно ображалися...
Вимоги Ваші до нерухомості за кордоном були зрозумілими:
- забезпечти Вас роботою в одному з банків з європейським капіталом - це при тому, що працюєте в Польші на виготовленні цементної суміші.
- забезпечити навчання Ваших дітей в університетах, які входять не менш, ніж в ТОП-100 світу. Безкоштовно. На менше Ви не згодні.
- забезпечти Вас громадянством для того, щоби Ви відкрили фірму за зароблені в Польщі гроші.

Непогані бажання. Ви їх всі "озвучували" саме на цій гілці.
Я розумію Вас.
Але беріть вище: навіщо Вам Туреччина, Швейцарія - і не менше!
Зверніться до когось з форумчан - можна до фахівців з цієї гілки - точно все буде забезпечено.

P.S. Просто для того, щоби всі форумчани впевнилися, що це черговий хВахівець в цінах на все на світі - в тому числі на пальне - до нас залетів.
Хвахівець авторитетно пише - і за це інші хВахівці миттєво ставлять купу "плюсів":
  Petro2004 написав:і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).

А тепер дивимося на вартість пального в Європі - Туреччина - місце 30 в списку:
https://www.tolls.eu/fuel-prices
Не розумію, навіщо людина позориться, але така вже реальність...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 тра, 2021 16:53, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:43

  akurt написав:Неймовірно прикольно: згорне людина в трубочку газету "Московский комсомолец" і дивиться за 2 200 км в бік країни, де ніколи не був, і вже ніколи в житті не буде...
Як там Шаріков казав: "В настоящее время каждый... (пауза)... имеет свое право..."
На цій гілці тільки сьогодні згадувалися і Кіпр, і Португалія, і інші країни, але трубочка така, що людина без нерухомості навіть в Україні бачить тілько Туреччину.
Така класна магічна газетка... Чи трубочка...

Меняй пыльную пластинку на своём патефоне...
21-й век на дворе, а ты всё Шариковым живёш.
Да будет тебе известно, что благодаря сотням турецких ютуберов,
я о турецкой жизни знаю лучше и больше чем ты... :D

Что касается недвижимости, то твой турецкий "хрущик" даже рядом не стоял...
Дальше не буду продолжать, дабы не видеть приступы твоей истерики...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав: ми пам"ятаємо

Ну от не встиг допис зробити, а мене пан akurt - вже тролить!
Не перечитав всі мої дописи, не проаналізував що я там розповідав, начав щось булькати про банки, польші та безкоштовні навчання та якусь швейцарію.

Шановний(ні), я ж на вашій стороні!
Підтримую вас:
- що потрібно купувати недвігу в Туреччині; (але не в тому місці в яке всіх заманюєте і не по тих цінах що ви блудете)
- в турецькому банку працювати, після отримання громадянства Турції; (бо працювати потрібно, а не по катлаванах бігати).
Для загального відома: працюю в IT-компанії програмістом, додатково заробляю головним бухгалтером на кількох фірмах. так що з цементом - то не до мене, калькулятор в руках тримати - вмію.
- дітей краще вивчити десь не в Турції, краще в країні свого громадянства, - бо то безкоштовно (а не так як в Анталії за це хочуть 4000$ в рік).
бо знайомі переїхали до Туреччини з дітьми і тільки потім взнали як це дорого вчитись, тому дякуючи короновірусу вчаться через інтернет в країні свого громадянства
- свою фірму в Туреченні можна відкрити маючи ВНЖ; (бо працювати потрібно, а не на % з України висмоктувати)

А форумчанам розкажіть:
- чому львівську квартиру не здали в оренду - бо це якось - не розумно;
- коли спливає 2 роки перебування вашого авто, яке потрібно евакуювати.

p.s. ну що пане akurt, я вам тут не якийсь сказочник "який НІКОЛИ не був, та не БУДЕ" у ваших райських берегів. на відміну від вас, Туреччину знаю вже 20 років. тут ваш аргумент "в мене достовірна інформація" - зовсім не аргумент.
не трольте мене, давайТЕ краще всіх лохів зробимо РАЗОМ!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:47

  Petro2004 написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5224439#p5224439

Вартість прожиття в Туреччині
1) спілкувався з місцевими пенсіонерами (чол. та жін.) з рашки, яким діти купили квартиру в Мухматларі, то казали що виживають на 600$ в місяць (що то їх пенсія в раші), і то це - молочка, овочі, фрукти і все. м"ясо не купують, алкоголь не п"ють, в кафе не ходять, піцу не замовляють;
2) спілкувався з місцевим турком, у якого жінка росіянка та двоє дітей шкільного віку, то казав на нормальне життя потрібно 2000 лір в тиждень, тобто 8000 лір в місяць, що приблизно 1000$ на чотирьох;
3) розраховув для свого прожиття у Аланії (чол. та жін.) як мінімум 1000$ в місяць, це виходячи з того щоб і м"ясо (dana, kuzu, а не тільки tavuk), і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).

Ну десь отак. Такий він НЕдуже дешевий турецький рай. Тому думайТЕ.

Ого як все дорого в Туреччині. По якій ціні картопля?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:12

Бачите - Petro2004 - трохи Вас мокрою ганчіркою по шиї - то приходите до тями та стаєте наче адекватним.
Радий, що Ви працюєте многостаночником: програміст i бухгалтер - то реально круто.
Щос схожде має назву "Екномічна кібернетика".
Тут один флудер Вам заздрить точно. Сидить без роботи з жовня 2019. І все пише та пише, пише та пише... форумчанам як прожити на 3 300 гривень в місяць. І вся Україна на цій гілці то читає... Та витирає сльози...

В мене є для Вас пропозиція - прямо за фахом: Ви вище написали, що Вам треба на попоісти та на пити не менше 2000 лір на тиждень (приблизно 7600 гривень) - на тиждень.
Напишіть меню/перелік продуктів на тиждень - я спробую форумчанам розписати, що виходить на 2000 лір на тиждень.

Я не з тих, хто не відповідає на запитання:
1. Я НЕ здаю, не здавав і не збираюся здавати свою квартиру у Львові - стоїть закрита. Моїх заробітків мені вистачає, щоби не возитися з орендарями. Витрати на утримання - 400 гривень в ОСББ. Для Вас то проблема?

2. Про авто питання цікаве саме тому, що 90% активних дописувачів на цій гілці, які пишуть по 28 повідомлень на день та по 10 на цій гілці - його НЕ МАЛИ, не мають та не можуть мати, бо немає кеби заробити на авто. Я гадаю, що Вони ні Вас, ні мене не зрозуміють, але... Питання важливе!

Українець має право ввезти без розмитнення та без будь-яких платежів авто в Туреччину на:
- як турист - на 90 днів в кожні 180 днів. Підходить тим, хто має тут житло та приїжджає саме так: на 90 днів в кожні 180 днів. Я робив саме так в 2017/2018 роках. Зараз так роблять мої приятелі.
- не як турист, а як українець, який отрмав ВНП в Туреччині: без будь-яких платежів, без розмитнення, без будь-яких питань - на термін 2 роки. Розкажіть то євробляхерам в Україні.
Що робити через 2 роки - приємно, що є безліч варіантів:
- через 2 роки вивезти авто та продати його - гарне випробоване роками правило: поїздив 2-3 роки - продавай.
- через 2 роки виїхав за СТАРИМ законом з Туреччини на 185 днів (все юридичне питаня в тому - людина резидент чи не резидент) - заїхав знову на 2 роки - без розмитнення та митних платежів.
- за новим законом (зміни від листопада 2020 - у зв"язку з пандемією Туреччина внесла додатковий пункт в Митний кодекс саме для іноземців) - виїхав на 15 діб з території Туреччини - наприклад за пивом в Румунію та відвідав замок Пелішор - заїхав знову.
- оформив турецькі номери на авто української реєстрації - видають серію МА ("М" - Misafir (гість) А - регіон - Анталія) - треба внести в банк ДЕПОЗИТ на рахунок Автоклубу Туреччини - повертається депозит - ДЕПОЗИТ З ПОВЕРНЕННЯМ - в разі вивезення авто за кордон. Суму депозиту встановлює Турецький автоклуб.
- купив собі авто в Туреччині - знову отримуєш номери серії МА та техпаспорт Турецької республіки. Їдь куди хочеш...

Дивні препони Ви собі чи мені шукаєте.
Але мені подобається: питайте завжди - дам Вам КВАЛІФІКОВАНУ відповідь.

Нагадаю: чекаю Ваше меню Вашої родини на тиждень, а я Вам - як фахівець - фахівцю - зроблю підрахунок. Оборв"язково вкажіть алкоголь - який любите. Наприклад сухі вина або віскі.
НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!!
akurt
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