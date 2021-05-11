Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вартість прожиття в Туреччині 1) спілкувався з місцевими пенсіонерами (чол. та жін.) з рашки, яким діти купили квартиру в Мухматларі, то казали що виживають на 600$ в місяць (що то їх пенсія в раші), і то це - молочка, овочі, фрукти і все. м"ясо не купують, алкоголь не п"ють, в кафе не ходять, піцу не замовляють; 2) спілкувався з місцевим турком, у якого жінка росіянка та двоє дітей шкільного віку, то казав на нормальне життя потрібно 2000 лір в тиждень, тобто 8000 лір в місяць, що приблизно 1000$ на чотирьох; 3) розраховув для свого прожиття у Аланії (чол. та жін.) як мінімум 1000$ в місяць, це виходячи з того щоб і м"ясо (dana, kuzu, а не тільки tavuk), і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).
Ну десь отак. Такий він НЕдуже дешевий турецький рай. Тому думайТЕ.
p.s. давно не був на цій гілці, але бачу група akurt й далі розказують байки про анталійські котловани. шановні, коли буде продавати свою вторичку з дисконтом в 30% від купленої ціни, то пишіть в лічку, - викуплю, - гроші є, але ви тримайтесь!
Востаннє редагувалось Petro2004 в Сер 12 тра, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Petro2004 - ми пам"ятаємо, як Ви тут теж намагалися працювати гадалкою-провидецею... А нічого не вийшло: все від Вас - повний "пшик". Пам"ятаю сильно ображалися... Вимоги Ваші до нерухомості за кордоном були зрозумілими: - забезпечти Вас роботою в одному з банків з європейським капіталом - це при тому, що працюєте в Польші на виготовленні цементної суміші. - забезпечити навчання Ваших дітей в університетах, які входять не менш, ніж в ТОП-100 світу. Безкоштовно. На менше Ви не згодні. - забезпечти Вас громадянством для того, щоби Ви відкрили фірму за зароблені в Польщі гроші.
Непогані бажання. Ви їх всі "озвучували" саме на цій гілці. Я розумію Вас. Але беріть вище: навіщо Вам Туреччина, Швейцарія - і не менше! Зверніться до когось з форумчан - можна до фахівців з цієї гілки - точно все буде забезпечено.
P.S. Просто для того, щоби всі форумчани впевнилися, що це черговий хВахівець в цінах на все на світі - в тому числі на пальне - до нас залетів. Хвахівець авторитетно пише - і за це інші хВахівці миттєво ставлять купу "плюсів":
Petro2004 написав:і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).
А тепер дивимося на вартість пального в Європі - Туреччина - місце 30 в списку: https://www.tolls.eu/fuel-prices Не розумію, навіщо людина позориться, але така вже реальність...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 тра, 2021 16:53, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Неймовірно прикольно: згорне людина в трубочку газету "Московский комсомолец" і дивиться за 2 200 км в бік країни, де ніколи не був, і вже ніколи в житті не буде... Як там Шаріков казав: "В настоящее время каждый... (пауза)... имеет свое право..." На цій гілці тільки сьогодні згадувалися і Кіпр, і Португалія, і інші країни, але трубочка така, що людина без нерухомості навіть в Україні бачить тілько Туреччину. Така класна магічна газетка... Чи трубочка...
Меняй пыльную пластинку на своём патефоне... 21-й век на дворе, а ты всё Шариковым живёш. Да будет тебе известно, что благодаря сотням турецких ютуберов, я о турецкой жизни знаю лучше и больше чем ты...
Что касается недвижимости, то твой турецкий "хрущик" даже рядом не стоял... Дальше не буду продолжать, дабы не видеть приступы твоей истерики...
Ну от не встиг допис зробити, а мене пан akurt - вже тролить! Не перечитав всі мої дописи, не проаналізував що я там розповідав, начав щось булькати про банки, польші та безкоштовні навчання та якусь швейцарію.
Шановний(ні), я ж на вашій стороні! Підтримую вас: - що потрібно купувати недвігу в Туреччині; (але не в тому місці в яке всіх заманюєте і не по тих цінах що ви блудете) - в турецькому банку працювати, після отримання громадянства Турції; (бо працювати потрібно, а не по катлаванах бігати). Для загального відома: працюю в IT-компанії програмістом, додатково заробляю головним бухгалтером на кількох фірмах. так що з цементом - то не до мене, калькулятор в руках тримати - вмію. - дітей краще вивчити десь не в Турції, краще в країні свого громадянства, - бо то безкоштовно (а не так як в Анталії за це хочуть 4000$ в рік). бо знайомі переїхали до Туреччини з дітьми і тільки потім взнали як це дорого вчитись, тому дякуючи короновірусу вчаться через інтернет в країні свого громадянства - свою фірму в Туреченні можна відкрити маючи ВНЖ; (бо працювати потрібно, а не на % з України висмоктувати)
А форумчанам розкажіть: - чому львівську квартиру не здали в оренду - бо це якось - не розумно; - коли спливає 2 роки перебування вашого авто, яке потрібно евакуювати.
p.s. ну що пане akurt, я вам тут не якийсь сказочник "який НІКОЛИ не був, та не БУДЕ" у ваших райських берегів. на відміну від вас, Туреччину знаю вже 20 років. тут ваш аргумент "в мене достовірна інформація" - зовсім не аргумент. не трольте мене, давайТЕ краще всіх лохів зробимо РАЗОМ!
Вартість прожиття в Туреччині 1) спілкувався з місцевими пенсіонерами (чол. та жін.) з рашки, яким діти купили квартиру в Мухматларі, то казали що виживають на 600$ в місяць (що то їх пенсія в раші), і то це - молочка, овочі, фрукти і все. м"ясо не купують, алкоголь не п"ють, в кафе не ходять, піцу не замовляють; 2) спілкувався з місцевим турком, у якого жінка росіянка та двоє дітей шкільного віку, то казав на нормальне життя потрібно 2000 лір в тиждень, тобто 8000 лір в місяць, що приблизно 1000$ на чотирьох; 3) розраховув для свого прожиття у Аланії (чол. та жін.) як мінімум 1000$ в місяць, це виходячи з того щоб і м"ясо (dana, kuzu, а не тільки tavuk), і бензин (найдорожчий серед країн ЄС+Туреччина), а якщо щось залишиться, то можна й алкоголь (весь - дорогий).
Ну десь отак. Такий він НЕдуже дешевий турецький рай. Тому думайТЕ.
Ого як все дорого в Туреччині. По якій ціні картопля?
Бачите - Petro2004 - трохи Вас мокрою ганчіркою по шиї - то приходите до тями та стаєте наче адекватним. Радий, що Ви працюєте майже многостаночником: програміст i бухгалтер - то реально круто. Щось схоже має назву "Економічна кібернетика". Тут один флудер Вам заздрить точно. Сидить без роботи з жовня 2019. І все пише та пише, пише та пише... форумчанам як прожити на 3 300 гривень в місяць. І вся Україна на цій гілці то читає... Та витирає сльози...
В мене є для Вас пропозиція - прямо за фахом: Ви вище написали, що Вам треба на попоісти та на пити не менше 2000 лір на тиждень (приблизно 7600 гривень) - на тиждень. Напишіть меню/перелік продуктів на тиждень родини пео пунктах/назвах/кількості - я спробую форумчанам розписати, що виходить на 2000 лір на тиждень.
Я не з тих, хто не відповідає на запитання: 1. Я НЕ здаю, не здавав і не збираюся здавати свою квартиру у Львові - стоїть закрита. Моїх заробітків мені вистачає, щоби не возитися з орендарями. Витрати на утримання - 400 гривень в ОСББ. Для Вас то проблема?
2. Про авто питання цікаве саме тому, що 90% активних дописувачів на цій гілці, які пишуть по 28 повідомлень на день та по 10 на цій гілці - його НЕ МАЛИ, не мають та не можуть мати, бо немає кеби заробити на авто. Я гадаю, що Вони ні Вас, ні мене не зрозуміють, але... Питання важливе!
Українець має право ввезти без розмитнення та без будь-яких платежів авто в Туреччину на: - як турист - на 90 днів в кожні 180 днів. Підходить тим, хто має тут житло та приїжджає саме так: на 90 днів в кожні 180 днів. Я робив саме так в 2017/2018 роках. Зараз так роблять мої приятелі. - не як турист, а як українець, який отрмав ВНП в Туреччині: без будь-яких платежів, без розмитнення, без будь-яких питань - на термін 2 роки. Розкажіть то євробляхерам в Україні. Що робити через 2 роки - приємно, що є безліч варіантів: - через 2 роки вивезти авто та продати його - гарне випробоване роками правило: поїздив 2-3 роки - продавай. - через 2 роки виїхав за СТАРИМ законом з Туреччини на 185 днів (все юридичне питаня в тому - людина резидент чи не резидент) - заїхав знову на 2 роки - без розмитнення та митних платежів. - за новим законом (зміни від листопада 2020 - у зв"язку з пандемією Туреччина внесла додатковий пункт в Митний кодекс саме для іноземців) - виїхав на 15 діб з території Туреччини - наприклад за пивом в Румунію та відвідав палац Пелішор - заїхав знову. - оформив турецькі номери на авто української реєстрації - видають серію МА ("М" - Misafir (гість) А - регіон - Анталія) - треба внести в банк ДЕПОЗИТ на рахунок Автоклубу Туреччини - повертається депозит - ДЕПОЗИТ З ПОВЕРНЕННЯМ - в разі вивезення авто за кордон. Суму депозиту встановлює Турецький автоклуб. Тобто підкресюю: депозит з поверненням в повній сумі. - купив собі авто в Туреччині - знову отримуєш номери серії МА та техпаспорт Турецької республіки. Їдь на тому авто куди хочеш...
Дивні препони Ви собі чи мені шукаєте. Але мені подобається: питайте завжди - дам Вам КВАЛІФІКОВАНУ відповідь.
Нагадаю: чекаю Ваше меню Вашої родини на тиждень, а я Вам - як фахівець - фахівцю - зроблю підрахунок. Обов"язково вкажіть алкоголь - який любите. Наприклад, я люблю марочні сухі червоні вина або шотландський віскі. НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!!
BIGor написав:[ Ого як все дорого в Туреччині. По якій ціні картопля?
Все дійсно дуже дорого: - картопля зараз по 1 (одна) ліра кіло - то 3 гривні 40 копійок кг. - цибуля - зараз 1 (одна) ліра кг - то 3,40. - цибуля зелена молода точну ціну не знаю - брав навіть ціну не питав, мабуть 1,5-2 ліри пучок. - будь-яка зелень - петрушка укроп і таке інше - все по 1,5 ліри - день 5 гривень пучок. - помідори в залежності від виду - від 4 до 8 лір кг - то від 14 до 28 гривень кг (не 50-80 гривень, а 14-28). - огірки теж різна ціна - 4-5 лір - 13,60-17 гривень кг. - перець солодкий вже по 4 ліри кг - по 13,60; - перець червоний довгий мабуть по 7 лір - то по 24 гривень кг (не по 120 гривень) - баклажани свіжі - 4 ліри кг - 14 гривень кг. - полуниця - 10 лір - 34 гривень кг. В продажу вже персики, дині, кавуни, шовковиця. Зазвчай: - похід на ринок - закупи майже на тиждень забирає ринок - це вдвох три торби тягнемо в авто в тому числі яйці домашні та сири - десь 120 лір - 400 гривень всі закупи на тиждень. Останній час я на ринок - де дешевше закупи НЕ роблю - в МЕТРО або в супермарукеті Тахтакале - мені подобається що все дуже добре запаковано - полуниця в дерев"яних ящичках - там по 1,5 кг.
Ну ось так - ВСЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ДУЖЕ ДОРОГО.....
P.S. Не мерзніть сильно, зараз і Дніпро і Запоріжжя розказують жахи про травневу зиму холодину шалений вітер та покручені всі геть персики...
BIGor написав: Але якість так собі - не вміють наші селяни зберігати картоплю.
В мене троє знайомих вкладалися в сільське господарство - всі прогоріли.
Один посадив ледь не 2 га саженців грецьких горіхів - завіз з Італії - все через 2 роки вимерзло. Другий дав 10 000 доларів на б/у комбайн племіннику - той казав дуже вигОдна справа - немає ні 10000 доларів, ні комбайна вже. Третій дав на фермерське господарство 20 000 доларів - через 2 роки той фермер прийшов додому - впав на коліна і говорить "Рубайте мені голову - нічого не вийшло і 20 000 доларів пропало..." Що ж поробиш: Україна на 99% вкрита пустелею Сахара, немає ні рік, ні озер... Та ще й руки не там виросли... Слава БОГУ - ТУРКИ ВРЯТУЮТЬ - ХОЧ НАГОДУЮТЬ.... ДЛЯ ДОВІДКИ: в минулому році закупівельна ціна на помаранчі або на помідори була в Туреччині по 1-1,5 ліри або десь по 3 гривні кіло.... То те, що Вам продавали по 30....
P.S. Вже три роки турки наполягають на "Відкритій економічній зоні" з Україною - наші чинять шалений опір. Під час останнього візиту президента України знову турки піднімали питання надії нагодувати українців - щось там узгодили, але нічого конкретого не підписали.