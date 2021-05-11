Додано: Сер 12 тра, 2021 18:12

Бачите - Petro2004 - трохи Вас мокрою ганчіркою по шиї - то приходите до тями та стаєте наче адекватним.

Радий, що Ви працюєте майже многостаночником: програміст i бухгалтер - то реально круто.

Щось схоже має назву "Економічна кібернетика".

Тут один флудер Вам заздрить точно. Сидить без роботи з жовня 2019. І все пише та пише, пише та пише... форумчанам як прожити на 3 300 гривень в місяць. І вся Україна на цій гілці то читає...

Та витирає сльози...



В мене є для Вас пропозиція - прямо за фахом: Ви вище написали, що Вам треба на попоісти та на пити не менше 2000 лір на тиждень (приблизно 7600 гривень) - на тиждень.

Напишіть меню/перелік продуктів на тиждень родини пео пунктах/назвах/кількості - я спробую форумчанам розписати, що виходить на 2000 лір на тиждень.



Я не з тих, хто не відповідає на запитання:

1. Я НЕ здаю, не здавав і не збираюся здавати свою квартиру у Львові - стоїть закрита. Моїх заробітків мені вистачає, щоби не возитися з орендарями. Витрати на утримання - 400 гривень в ОСББ. Для Вас то проблема?



2. Про авто питання цікаве саме тому, що 90% активних дописувачів на цій гілці, які пишуть по 28 повідомлень на день та по 10 на цій гілці - його НЕ МАЛИ, не мають та не можуть мати, бо немає кеби заробити на авто. Я гадаю, що Вони ні Вас, ні мене не зрозуміють, але... Питання важливе!



Українець має право ввезти без розмитнення та без будь-яких платежів авто в Туреччину на:

- як турист - на 90 днів в кожні 180 днів. Підходить тим, хто має тут житло та приїжджає саме так: на 90 днів в кожні 180 днів. Я робив саме так в 2017/2018 роках. Зараз так роблять мої приятелі.

- не як турист, а як українець, який отрмав ВНП в Туреччині: без будь-яких платежів, без розмитнення, без будь-яких питань - на термін 2 роки. Розкажіть то євробляхерам в Україні.

Що робити через 2 роки - приємно, що є безліч варіантів:

- через 2 роки вивезти авто та продати його - гарне випробоване роками правило: поїздив 2-3 роки - продавай.

- через 2 роки виїхав за СТАРИМ законом з Туреччини на 185 днів ( все юридичне питаня в тому - людина резидент чи не резидент ) - заїхав знову на 2 роки - без розмитнення та митних платежів.

- за новим законом (зміни від листопада 2020 - у зв"язку з пандемією Туреччина внесла додатковий пункт в Митний кодекс саме для іноземців) - виїхав на 15 діб з території Туреччини - наприклад за пивом в Румунію та відвідав палац Пелішор - заїхав знову.

- оформив турецькі номери на авто української реєстрації - видають серію МА ("М" - Misafir (гість) А - регіон - Анталія) - треба внести в банк ДЕПОЗИТ на рахунок Автоклубу Туреччини - повертається депозит - ДЕПОЗИТ З ПОВЕРНЕННЯМ - в разі вивезення авто за кордон. Суму депозиту встановлює Турецький автоклуб. Тобто підкресюю: депозит з поверненням в повній сумі.

- купив собі авто в Туреччині - знову отримуєш номери серії МА та техпаспорт Турецької республіки. Їдь на тому авто куди хочеш...



Дивні препони Ви собі чи мені шукаєте.

Але мені подобається: питайте завжди - дам Вам КВАЛІФІКОВАНУ відповідь.



Нагадаю: чекаю Ваше меню Вашої родини на тиждень, а я Вам - як фахівець - фахівцю - зроблю підрахунок. Обов"язково вкажіть алкоголь - який любите. Наприклад, я люблю марочні сухі червоні вина або шотландський віскі.

НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!!