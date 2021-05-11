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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1070107110721073
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:16

  akurt написав:Все дійсно дуже дорого:
- картопля зараз по 1 (одна) ліра кіло - то 3 гривні 40 копійок кг.
- цибуля - зараз 1 (одна) ліра кг - то 3,40.
- цибуля зелена молода точну ціну не знаю - брав навіть ціну не питав, мабуть 1,5-2 ліри пучок.
- будь-яка зелень - петрушка укроп і таке інше - все по 1,5 ліри - день 5 гривень пучок.
- помідори в залежності від виду - від 4 до 8 лір кг - то від 14 до 28 гривень кг (не 50-80 гривень, а 14-28).
- огірки теж різна ціна - 4-5 лір - 13,60-17 гривень кг.
- перець солодкий вже по 4 ліри кг - по 13,60;
- перець червоний довгий мабуть по 7 лір - то по 24 гривень кг (не по 120 гривень)
- баклажани свіжі - 4 ліри кг - 14 гривень кг.
- полуниця - 10 лір - 34 гривень кг.

Кролик, он и в Турции кролик...
Нам мяса - не нужно, нам рыбы - не нужно, нам масла и яиц тоже не нужно....
И вообще нам основная пища не нужна...

Нам лук и петрушку с укропом давай....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:33

  akurt написав:Бачите - Petro2004 - трохи Вас мокрою ганчіркою по шиї - то приходите до тями та стаєте наче адекватним.

2. Про авто питання цікаве саме тому, що 90% активних дописувачів на цій гілці, які пишуть по 28 повідомлень на день та по 10 на цій гілці - його НЕ МАЛИ, не мають та не можуть мати, бо немає кеби заробити на авто. Я гадаю, що Вони ні Вас, ні мене не зрозуміють, але... Питання важливе!

Українець має право ввезти без розмитнення та без будь-яких платежів авто в Туреччину на:
- як турист - на 90 днів в кожні 180 днів. Підходить тим, хто має тут житло та приїжджає саме так: на 90 днів в кожні 180 днів. Я робив саме так в 2017/2018 роках. Зараз так роблять мої приятелі.
- не як турист, а як українець, який отрмав ВНП в Туреччині: без будь-яких платежів, без розмитнення, без будь-яких питань - на термін 2 роки. Розкажіть то євробляхерам в Україні.
Що робити через 2 роки - приємно, що є безліч варіантів:
- через 2 роки вивезти авто та продати його - гарне випробоване роками правило: поїздив 2-3 роки - продавай.
- через 2 роки виїхав за СТАРИМ законом з Туреччини на 185 днів (все юридичне питаня в тому - людина резидент чи не резидент) - заїхав знову на 2 роки - без розмитнення та митних платежів.
- за новим законом (зміни від листопада 2020 - у зв"язку з пандемією Туреччина внесла додатковий пункт в Митний кодекс саме для іноземців) - виїхав на 15 діб з території Туреччини - наприклад за пивом в Румунію та відвідав палац Пелішор - заїхав знову.
- оформив турецькі номери на авто української реєстрації - видають серію МА ("М" - Misafir (гість) А - регіон - Анталія) - треба внести в банк ДЕПОЗИТ на рахунок Автоклубу Туреччини - повертається депозит - ДЕПОЗИТ З ПОВЕРНЕННЯМ - в разі вивезення авто за кордон. Суму депозиту встановлює Турецький автоклуб. Тобто підкресюю: депозит з поверненням в повній сумі.
- купив собі авто в Туреччині - знову отримуєш номери серії МА та техпаспорт Турецької республіки. Їдь на тому авто куди хочеш...

Дивні препони Ви собі чи мені шукаєте.
Але мені подобається: питайте завжди - дам Вам КВАЛІФІКОВАНУ відповідь.

Нагадаю: чекаю Ваше меню Вашої родини на тиждень, а я Вам - як фахівець - фахівцю - зроблю підрахунок. Обов"язково вкажіть алкоголь - який любите. Наприклад, я люблю марочні сухі червоні вина або шотландський віскі.
НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!!

Балабол...

Приехать на своей машине в Турцию это большая ошибка!
Запчасти не подходят!
https://www.youtube.com/watch?v=PomlCM3iBPc
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:37

Спадіваюся, пан вище щось корисне написав форумчанам....
Це ж треба щоби у пана ну все так погано було в житті...
Прямо дивина...
"А голова - предмет тёмный - и исследованию не подлежит" (з кінофільма).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:50

  akurt написав:Спадіваюся, пан вище щось корисне написав форумчанам....
Це ж треба щоби у пана ну все так погано було в житті...
Прямо дивина...
"А голова - предмет тёмный - и исследованию не подлежит" (з кінофільма).

Самое интересное, что у этого пана нет абсолютно никакого
финансового интереса на этой ветке... Никакого!
В отличие от другого пана...
Поэтому ему нет никакого смысла тут врать...
Как говорится в известной фразе:
«Платон мне друг, но истина дороже»
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:17

akurt все кричат, что очень дорогой бензин, а в Украине то дороже и качество не сравнить.

подскажите пожалуйста, по поводу авто. собираемся перевозить паромом, но машина моя, а везти паромом буду не я, как в таком случае поступить лучше? доверенность от нотариуса в Украине сделать с переводом или как лучше?

кстати, если форумчан так интересуют цены на еду то есть же сайты магазинов, можно цены посмотреть на все, в том числе и на мясо. Понятное дело, что на рынке фрукты и овощи в разы дешевле. У меня до сих пор шок что мука в Турции (наша украинская, так как они зерно берут у нас) дешевле, чем в Украине. В то же время, помидоры Турецкие черики в украинском метро по 168 грн, когда они на рынке 4-5 лир. Кстати, мука не облагается налогом, по моему по чеку 1% всего, а на продукты НДС 8%, когда здесь мы платим 20% ...
polanna11
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  polanna11 написав:все кричат, что очень дорогой бензин, а в Украине то дороже
Зображення
с селёдкой напряг https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 5041040923
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 12 тра, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:29

Мизантрóп я по 31,99 заправлялась вчера. цена где то в статистике меня не интересует. я сравниваю цену в Украине на заправке и в Турции на заправке на 95 бензин. Заправляюсь на я Вог и на Окко, только там качество меня устраивает.

8 мая заправлялась в Анталии 95 бензином по 7,24 лиры за литр. Курс не помню, но даже если умножить на 3,4 что не очень оптимистичный курс, то цена в гривны 24,616
polanna11
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:33

  polanna11 написав:Мизантрóп я по 31,99 заправлялась вчера. цена где то в статистике меня не интересует. я сравниваю цену в Украине на заправке и в Турции на заправке на 95 бензин. Заправляюсь на я Вог и на Окко, только там качество меня устраивает.

платите за пистолет и стеллу с надписью бренда сколько хотите :lol: .Тарятся трейдеры на НПЗ.И бензовозы сокара и шелла тоже на на Кременчуцком НПЗ видны :wink:
Мизантрóп
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