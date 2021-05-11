akurt написав:

- як турист

- не як турист, а як українець, який отрмав ВНП в Туреччині:

Що робити через 2 роки - приємно, що є безліч варіантів:

все юридичне питаня в тому - людина резидент чи не резидент

без розмитнення та митних платежів.

ДЕПОЗИТ З ПОВЕРНЕННЯМ

Бачите -- трохи Вас мокрою ганчіркою по шиї - то приходите до тями та стаєте наче адекватним.2. Про авто питання цікаве саме тому, що 90% активних дописувачів на цій гілці, які пишуть по 28 повідомлень на день та по 10 на цій гілці - його НЕ МАЛИ, не мають та не можуть мати, бо немає кеби заробити на авто. Я гадаю, що Вони ні Вас, ні мене не зрозуміють, але... Питання важливе!Українець має право ввезтиавто в Туреччину на:- на 90 днів в кожні 180 днів. Підходить тим, хто має тут житло та приїжджає саме так: на 90 днів в кожні 180 днів. Я робив саме так в 2017/2018 роках. Зараз так роблять мої приятелі.без будь-яких платежів, без розмитнення, без будь-яких питань - на термін 2 роки. Розкажіть то євробляхерам в Україні.- через 2 роки вивезти авто та продати його - гарне випробоване роками правило: поїздив 2-3 роки - продавай.- через 2 роки виїхав за СТАРИМ законом з Туреччини на 185 днів () - заїхав знову на 2 роки -- за новим законом () - виїхав на 15 діб з території Туреччини - наприклад за пивом в Румунію та відвідав палац Пелішор - заїхав знову.- оформив турецькі номери на авто української реєстрації - видають серію МА ("М" - Misafir (гість) А - регіон - Анталія) - треба внести в банк ДЕПОЗИТ на рахунок Автоклубу Туреччини - повертається депозит -- в разі вивезення авто за кордон. Суму депозиту встановлює Турецький автоклуб. Тобто підкресюю: депозит з поверненням в повній сумі.- купив собі авто в Туреччині - знову отримуєш номери серії МА та техпаспорт Турецької республіки. Їдь на тому авто куди хочеш...Дивні препони Ви собі чи мені шукаєте.Але мені подобається:Нагадаю: чекаю Ваше меню Вашої родини на тиждень, а я Вам -- зроблю підрахунок. Обов"язково вкажіть алкоголь - який любите. Наприклад, я люблю марочні сухі червоні вина або шотландський віскі.НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!!