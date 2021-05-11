Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Все дійсно дуже дорого: - картопля зараз по 1 (одна) ліра кіло - то 3 гривні 40 копійок кг. - цибуля - зараз 1 (одна) ліра кг - то 3,40. - цибуля зелена молода точну ціну не знаю - брав навіть ціну не питав, мабуть 1,5-2 ліри пучок. - будь-яка зелень - петрушка укроп і таке інше - все по 1,5 ліри - день 5 гривень пучок. - помідори в залежності від виду - від 4 до 8 лір кг - то від 14 до 28 гривень кг (не 50-80 гривень, а 14-28). - огірки теж різна ціна - 4-5 лір - 13,60-17 гривень кг. - перець солодкий вже по 4 ліри кг - по 13,60; - перець червоний довгий мабуть по 7 лір - то по 24 гривень кг (не по 120 гривень) - баклажани свіжі - 4 ліри кг - 14 гривень кг. - полуниця - 10 лір - 34 гривень кг.
Кролик, он и в Турции кролик... Нам мяса - не нужно, нам рыбы - не нужно, нам масла и яиц тоже не нужно.... И вообще нам основная пища не нужна...
akurt написав:Бачите - Petro2004 - трохи Вас мокрою ганчіркою по шиї - то приходите до тями та стаєте наче адекватним.
2. Про авто питання цікаве саме тому, що 90% активних дописувачів на цій гілці, які пишуть по 28 повідомлень на день та по 10 на цій гілці - його НЕ МАЛИ, не мають та не можуть мати, бо немає кеби заробити на авто. Я гадаю, що Вони ні Вас, ні мене не зрозуміють, але... Питання важливе!
Українець має право ввезти без розмитнення та без будь-яких платежів авто в Туреччину на: - як турист - на 90 днів в кожні 180 днів. Підходить тим, хто має тут житло та приїжджає саме так: на 90 днів в кожні 180 днів. Я робив саме так в 2017/2018 роках. Зараз так роблять мої приятелі. - не як турист, а як українець, який отрмав ВНП в Туреччині: без будь-яких платежів, без розмитнення, без будь-яких питань - на термін 2 роки. Розкажіть то євробляхерам в Україні. Що робити через 2 роки - приємно, що є безліч варіантів: - через 2 роки вивезти авто та продати його - гарне випробоване роками правило: поїздив 2-3 роки - продавай. - через 2 роки виїхав за СТАРИМ законом з Туреччини на 185 днів (все юридичне питаня в тому - людина резидент чи не резидент) - заїхав знову на 2 роки - без розмитнення та митних платежів. - за новим законом (зміни від листопада 2020 - у зв"язку з пандемією Туреччина внесла додатковий пункт в Митний кодекс саме для іноземців) - виїхав на 15 діб з території Туреччини - наприклад за пивом в Румунію та відвідав палац Пелішор - заїхав знову. - оформив турецькі номери на авто української реєстрації - видають серію МА ("М" - Misafir (гість) А - регіон - Анталія) - треба внести в банк ДЕПОЗИТ на рахунок Автоклубу Туреччини - повертається депозит - ДЕПОЗИТ З ПОВЕРНЕННЯМ - в разі вивезення авто за кордон. Суму депозиту встановлює Турецький автоклуб. Тобто підкресюю: депозит з поверненням в повній сумі. - купив собі авто в Туреччині - знову отримуєш номери серії МА та техпаспорт Турецької республіки. Їдь на тому авто куди хочеш...
Дивні препони Ви собі чи мені шукаєте. Але мені подобається: питайте завжди - дам Вам КВАЛІФІКОВАНУ відповідь.
Нагадаю: чекаю Ваше меню Вашої родини на тиждень, а я Вам - як фахівець - фахівцю - зроблю підрахунок. Обов"язково вкажіть алкоголь - який любите. Наприклад, я люблю марочні сухі червоні вина або шотландський віскі. НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!!
Спадіваюся, пан вище щось корисне написав форумчанам.... Це ж треба щоби у пана ну все так погано було в житті... Прямо дивина... "А голова - предмет тёмный - и исследованию не подлежит" (з кінофільма).
akurt написав:Спадіваюся, пан вище щось корисне написав форумчанам.... Це ж треба щоби у пана ну все так погано було в житті... Прямо дивина... "А голова - предмет тёмный - и исследованию не подлежит" (з кінофільма).
Самое интересное, что у этого пана нет абсолютно никакого финансового интереса на этой ветке... Никакого! В отличие от другого пана... Поэтому ему нет никакого смысла тут врать... Как говорится в известной фразе: «Платон мне друг, но истина дороже»
akurt все кричат, что очень дорогой бензин, а в Украине то дороже и качество не сравнить.
подскажите пожалуйста, по поводу авто. собираемся перевозить паромом, но машина моя, а везти паромом буду не я, как в таком случае поступить лучше? доверенность от нотариуса в Украине сделать с переводом или как лучше?
кстати, если форумчан так интересуют цены на еду то есть же сайты магазинов, можно цены посмотреть на все, в том числе и на мясо. Понятное дело, что на рынке фрукты и овощи в разы дешевле. У меня до сих пор шок что мука в Турции (наша украинская, так как они зерно берут у нас) дешевле, чем в Украине. В то же время, помидоры Турецкие черики в украинском метро по 168 грн, когда они на рынке 4-5 лир. Кстати, мука не облагается налогом, по моему по чеку 1% всего, а на продукты НДС 8%, когда здесь мы платим 20% ...
Мизантрóп я по 31,99 заправлялась вчера. цена где то в статистике меня не интересует. я сравниваю цену в Украине на заправке и в Турции на заправке на 95 бензин. Заправляюсь на я Вог и на Окко, только там качество меня устраивает.
8 мая заправлялась в Анталии 95 бензином по 7,24 лиры за литр. Курс не помню, но даже если умножить на 3,4 что не очень оптимистичный курс, то цена в гривны 24,616
polanna11 написав:Мизантрóп я по 31,99 заправлялась вчера. цена где то в статистике меня не интересует. я сравниваю цену в Украине на заправке и в Турции на заправке на 95 бензин. Заправляюсь на я Вог и на Окко, только там качество меня устраивает.
платите за пистолет и стеллу с надписью бренда сколько хотите .Тарятся трейдеры на НПЗ.И бензовозы сокара и шелла тоже на на Кременчуцком НПЗ видны
Мизантрóп знаю прекрасный магазин в Коньяалты, где и селедка, и сгущенка, и бородинский и крем брюле мороженное, наполеоны, медовики и даже орешки со сгущенкой по вменяемой цене. Селедку и свинину много лет не ем, за салом не скучаю.
По поводу бензина как то заправилась не там, на трассе было пару казусов, после этого не рискую. Я по городу мало езжу. Вы можете заправляться где вы хотите и по какой угодно цене, каждый же сам себе выбирает. Но как бензин бадяжат знаю, у меня знакомый работал, поэтому заправляюсь там где я уверена что машина в дороге не подведет:)