Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Умовно, скажімо вийде, що тре для Анталії мати 300Куе активів (300уе на ніс в місяць), а для Португалії 330Куе (330у.е. в місяць на особу).
Я би вибрав Португалію при такій різниці в 10%. Ось і вся казочка.
Флай, дістань вже свій польський пашпорт і не мудохай нам голову своєю проблемою вибору...
зі. по португалії... подумай про вартість перельоту, вартість мед.страхівки, вартість комунальних і те що там немає частише за все кондюків і газу, а взимку буває реально холодно... мова... (ти вже вчиш португальську?)
португальська не турецька, можна вивчити, давай ще більше жахів, бо якось не страшно в Португалію
change_pm написав:зі. по португалії... подумай про вартість перельоту, вартість мед.страхівки, вартість комунальних і те що там немає частише за все кондюків і газу, а взимку буває реально холодно... мова... (ти вже вчиш португальську?)
Ооо. Только Пуща-Водица у Киёве нас спасёт перельоту = 0 вартість мед.страхівки = 0 вартість комунальних = 500/2000грн реально холодно = ну тарантулы по Киёву уже бегают мова = мова
change_pm написав:зі. по португалії... подумай про вартість перельоту, вартість мед.страхівки, вартість комунальних і те що там немає частише за все кондюків і газу, а взимку буває реально холодно... мова... (ти вже вчиш португальську?)
Ооо. Только Пуща-Водица у Киёве нас спасёт перельоту = 0 вартість мед.страхівки = 0 вартість комунальних = 500/2000грн реально холодно = ну тарантулы по Киёву уже бегают мова = мова
Зроблю поправку на цоколь в оКРЖН: вартість комунальних 250\350 грн, (з червня буде 350\500)
flyman написав:акурт так і не відповів на запитання, скільки тре активів для життя в Анталії, в стилі F.I.R.E. з покупкою для себе
Я привів розрахунки по Україні, що достатньо 1 млн. грн. на особу (32Куе). Досі чекаю.
Йо, ну не хоче тобі людина розказувати скільки треба активів... я також більше такі речі обговорвати не буду.. Витрати акурта можна було давно порахувати, він колись писав... І особисто мені пофіг, які в нього активи і витрати...
Ціікаво, навіщо пану Флайману те знати? Ну, напишу я 10 000 гривень, ну напишу 15 000 гривень... Ну напишу 25 000 гривень... Однаково він вважає, що більше 3 300 гривень на місяць не треба.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 тра, 2021 23:44, всього редагувалось 2 разів.
change_pm написав:Нікого я не захищаю, я за справедливість і спілкування по тємі...
Акурт розповідає, як добре жити в Туречинні... Приводить свої витрати на життя, купівлю, як проводить час і так далі...
Що він отримує? Відро помиїв від кого? Від більшості, яка сидить в Україні і нічого по тємі не може росказати...
Колись тут відписував форумчанін з Тайланда, писав, поки хворів... Більще не пише, бо часу немає...
Ось ти коли поїдеш в ПСА, будеш тут самим модним дописувачем!
Чому, наприклад, роберт не міг би писати про життя в ізраїлі? Ясно, шо якщо ти не їх крові, ловити тобі там немає чого! Але було би по тємі...
акурт так і не відповів на запитання, скільки тре активів для життя в Анталії, в стилі F.I.R.E. з покупкою для себе
Я привів розрахунки по Україні, що достатньо 1 млн. грн. на особу (32Куе).
Досі чекаю.
Замісць цього пише нісенітниці про покинуту жінку і голодних дітей в підвалі райцентру. Тому приходить висновок, що в людини їде поїхав дах.
Також ллються постійно помиї, як зле в Україні, всі всіх надурють на кожному кросі, а от в Туреччині всі законопослушні, гаманці знаходять і повертають, корупції нема, і т.д. і т.п.
Складається враження, що обліківка веде інформаційну війну проти України на користь Туреччини.
Не знаю, як іншим, але для мене таке читати про Україну огидно. Так як тут за можна мати всі блага цивілізації, які має золотий мільярд: цілодобово електрика, каналізація, питна вода з крану, опалення, інтернет...
Більшість населення земної кулі таких умов не має, а ті хто мають, за це їм тре платити набагато більше.
Проте банять не Акурта, а тих, хто виводить на чисту воду цього пройдисвіта і мародера.
Пане Франте - дякую що про себе нагадали - коли пан Флайман поїде за нареченою на Філіппіни - це буде по закніченню проєкту "Оточити кийов кавалірками" в 2035 році - візьміть його кавалірки на утримання під 5% від орендної плати. До своїх двох 1-к хрущів додасте ще 3 кавалірки - гадаю справитеся... Досвід у вас є... Це важливо...
osafly написав:Акуурт,из первых уст...Что с передвижением меж городами Турции??? Автобусное сообщение прервано??Блокпостов на выезде много наставили?? Как со свободой передвижения?? Мосх сношают,проверки дотошные?? Спасибо.
Не читайте советских газет перед обедом. Во многих странах мира - я надеюсь Вы знаете об этом - были и вот на днях заканчиваются/закончились ограничительные меры по коронавирусу. В Турции их - ограничений - нет вовсе для иностранцев-туристов - едь куда хочу, ходи куда хочу и делай что хочу. Туристы-иностранцы ездят на авто. Для остальных: В Турции - священный для мусульман праздник "Шехер Байрам" - принято было ходить по гостям и обязательно целоваться и обниматься. Вот взяли до понедельника 17 мая до 05-00 это дело в связи с пандемией ограничили: нечего ходить по гостям и обниматься/целоваться, разнося коронавирус. Разрешено без ограничений, но с масками, посещать продуктовые супермаркеты за покупками и за хлебом/выпечкой в пекарни. Рынки работают в субботу до 17-00. Местным на авто по городу можно ездить, только если взяли рандеву на посещение больниц, поликлиник, на вакцинацию от коронавируса, или у кого есть животные - ветеринарные клиники. С 05-00 утра понедельника 17 мая Все ограничения снимаются.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 тра, 2021 23:54, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Пане Франте - дякую що про себе нагадали - коли пан Флайман поїде за нареченою на Філіппіни - це буде по закніченню проєкту "Оточити кийов кавалірками" в 2035 році - візьміть його кавалірки на утримання під 5% від орендної плати. До своїх двох 1-к хрущів додасте ще 3 кавалірки - гадаю справитеся... Досвід у вас є... Це важливо...
akurt написав: Пане Флаймане - Ви часом не сплутали гілку про нерухомсть за кордоном з курсами для лікарів психіатричної лікарні? Про всяк випадок нагадаю: - Форум "Фінансовий". - Розділ "Нерухомість" - Пункти Правил форуму: 2.4. Offtopic - ведення обговорення за рамками початкової теми; 2.5. Flood, flame - ініціація і підтримка неінформативних бесід...
і хто флудер?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 тра, 2021 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Цікаве інтерв"ю з рієлтерами в Анталії: ціни... райони... документи... Перепрошую, але десь на хвилині 3 - прибрехують, як і наші рієлтори - реально вони ніяких документів не перевіряють і не треба - то не їх справа - в Туреччині тим займається виключно Державний кадастровий центр під час укладання Угоди купівлі-продажу квартири. Але можна подивитися.... свіже... https://www.youtube.com/watch?v=l40lYbRZ4cI
Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 тра, 2021 00:06, всього редагувалось 3 разів.