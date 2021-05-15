Додано: Суб 15 тра, 2021 22:23

Пан Флайцман - мій товарищ в армії працював "хліборізом" - поясню Вам , бо Ви в армії не були - що то за посапда така: це солдат, який служить при кухні: він не тільки видає хліб (400 грамів білого та 600 грамів чорного на кожного солддата на день), а ще й цукор (у вашому меню, яке Ви оголосили на всю Україну, цукру немає - то така солодка харчова добавка) і вершкове масло.

Соддату потрібно було видати на сніданок 20 (двадцять) грамів вершкового масла.

Щоби правильно видати по Уставу 20 (двадцять) грамів вершкового масла, у хлібороіза був дуже цікавий пристрій - дещо нагадує щипці для розколювання грецьких горіхів - дуже корисна річ і головне справедлива: кожен солдат отримає саме 20 (двадцять) грамів вершкового масла.

Я ту машинку багато разів тримав у руках. Мудро придумано: продукує саме 20 (двадцять) грамів масла.

То в мене питання - як Вам вдається відрізати без такого пристрою (грошей у Вас на нього точно немає) 10 (десять) грамів "вершкового" масла.

Я вже не питаю про 33 (тридцять три) грами батона білого - то, мабуть, чимось секретним відрізаєте...

То про масло розкажіть: 10 (десять) грамів - однаково сидите без роботи...