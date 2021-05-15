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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:12
akurt написав: change_pm написав: flyman написав:
акурт так і не відповів на запитання, скільки тре активів для життя в Анталії,
в стилі F.I.R.E. з покупкою для себе
Я привів розрахунки по Україні, що достатньо 1 млн. грн. на особу (32Куе).
Досі чекаю.
Йо, ну не хоче тобі людина розказувати скільки треба активів... я також більше такі речі обговорвати не буду..
Витрати акурта можна було давно порахувати, він колись писав...
І особисто мені пофіг, які в нього активи і витрати...
Ну, напишу я 10 000 гривень, ну напишу 15 000 гривень...
так напиши, скільки грам йогурта, скільки грам сібаса ... яка ціна вимальовується за місяць, скільки оренда, скільки комуналь і т.д.
намалюй бюджет...
чи тобі шаблон закинути для полегшення ?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:23
Пан Флайцман - мій товарищ в армії працював "хліборізом" - поясню Вам , бо Ви в армії не були - що то за посапда така: це солдат, який служить при кухні: він не тільки видає хліб (400 грамів білого та 600 грамів чорного на кожного солддата на день), а ще й цукор (у вашому меню, яке Ви оголосили на всю Україну, цукру немає - то така солодка харчова добавка) і вершкове масло.
Соддату потрібно було видати на сніданок 20 (двадцять) грамів вершкового масла.
Щоби правильно видати по Уставу 20 (двадцять) грамів вершкового масла, у хлібороіза був дуже цікавий пристрій - дещо нагадує щипці для розколювання грецьких горіхів - дуже корисна річ і головне справедлива: кожен солдат отримає саме 20 (двадцять) грамів вершкового масла.
Я ту машинку багато разів тримав у руках. Мудро придумано: продукує саме 20 (двадцять) грамів масла.
То в мене питання - як Вам вдається відрізати без такого пристрою (грошей у Вас на нього точно немає) 10 (десять) грамів "вершкового" масла.
Я вже не питаю про 33 (тридцять три) грами батона білого - то, мабуть, чимось секретним відрізаєте...
То про масло розкажіть: 10 (десять) грамів - однаково сидите без роботи...
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:53
С чего Вы взяли, osafly, что я "явно не в себе" - я с большим удовольствием читаю сообщения (не все - часть писателей у меня в игноре - глупости не вижу и не читаю).
Не преувеличивайте. На все вопросы по теме ветки отвечаю конкретно.
Развейте мои сомнения: у меня тут в основном топчутся обиженные судьбой.
Плачут и рыдают - я у них источник неприятностей, хотя у меня не спрашивали и фатальные глупости делали сами и добровольно...
Не могу поверить, что у Вас тоже вдруг все стало... мммм - нет очень здорово...
Зачастили - но посты не информативные - НИ ОДНОГО ПО ТЕМЕ ВЕТКИ - и видосики, как у Флаймана... А это плохой признак...
Развейте сомнения... Куда ездили в последний год, куда летали, что удивило в странах дальних....
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 16 тра, 2021 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:05
akurt написав:
Пан Флайцман - мій товарищ в армії працював "хліборізом" - поясню Вам , бо Ви в армії не були - що то за посапда така: це солдат, який служить при кухні: він не тільки видає хліб (400 грамів білого та 600 грамів чорного на кожного солддата на день), а ще й цукор (у вашому меню, яке Ви оголосили на всю Україну, цукру немає - то така солодка харчова добавка) і вершкове масло.
Соддату потрібно було видати на сніданок 20 (двадцять) грамів вершкового масла.
Щоби правильно видати по Уставу 20 (двадцять) грамів вершкового масла, у хлібороіза був дуже цікавий пристрій - дещо нагадує щипці для розколювання грецьких горіхів - дуже корисна річ і головне справедлива:
кожен солдат отримає саме 20 (двадцять) грамів вершкового масла.
Я ту машинку багато разів тримав у руках. Мудро придумано: продукує саме 20 (двадцять) грамів масла.
То в мене питання - як Вам вдається відрізати без такого пристрою (грошей у Вас на нього точно немає) 10 (десять
) грамів "вершкового" масла.
Я вже не питаю про 33 (тридцять три) грами батона білого - то, мабуть, чимось секретним відрізаєте...
То про масло розкажіть: 10 (десять) грамів - однаково сидите без роботи...
Холодильники маркетов обыватель с опаской обходит стороной, как и полки с подсолнечным маслом. Теперь в тренде топленое сало, как в 30-х годах. Как никак с/х держава! Какого рожна в этом случае нужен алмазный маслорез?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:18
akurt написав:
С чего Вы взяли, что я "явно не в себе" - я с большим удовольствием смотрю как на сцене ветки пляшут танцоры - постоянные - одни и те же - у каждого большая проблема с "квартирным вопросом" - потому думают, что здесь монастырь и утешают...
Не преувеличивайте.
Развейте мои сомнения: у меня тут в основном топчутся обиженные судьбой.
Плачут и рыдают - я у них источник неприятностей, хотя у меня не спрашивали и фатальные глупости делали сами и добровольно...
Не могу поверить, что у Вас тоже вдруг все стало... мммм - нет очень здорово...
Зачастили - но посты не информативные - НИ ОДНОГО ПО ТЕМЕ ВЕТКИ - и видосики, как у Флаймана... А это плохой признак...
Развейте сомнения... Куда ездили в последний год, куда летали, что удивило в странах дальних....
А те бредни что Вы написали на конкретный вопрос-для Вас это в норме?? Вы цену себе не набивайте.Вы от тех кто Вам не по душе,ушли недалеко..По поводу куда ездил и что удивило....Вы сегодня удивили.Остальное-оно Вам не надо.Вы кроме Турции,все равно ничего не собираетесь смотреть.Только языком мелете здесь с утра до вечера...информативный Вы наш..балаболка
Как еще как не видосиками с таким вот...всезнайкой арабских телок и обнималок разговаривать.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:42
Підсумки суботи 15 травня 2021
- 6 сторінок текстів;
- форумчанин roberto dark
- 5 повідомлень, за темою гілки - 0, відповідей на запитання на тему гілки - нуль;
- форумчанин Флайман - 9
повідомлень, за темою гілки - 0;
Для новачків на гілці: матеріал на тему гілки поховано тими, хто "не в темі", свіжий та актуальний прочитати можна тут (дуже раджу подивится там відео - людина шукала квартиру для себе
):Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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