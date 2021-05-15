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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:12
akurt написав: change_pm написав: flyman написав:
акурт так і не відповів на запитання, скільки тре активів для життя в Анталії,
в стилі F.I.R.E. з покупкою для себе
Я привів розрахунки по Україні, що достатньо 1 млн. грн. на особу (32Куе).
Досі чекаю.
Йо, ну не хоче тобі людина розказувати скільки треба активів... я також більше такі речі обговорвати не буду..
Витрати акурта можна було давно порахувати, він колись писав...
І особисто мені пофіг, які в нього активи і витрати...
Ну, напишу я 10 000 гривень, ну напишу 15 000 гривень...
так напиши, скільки грам йогурта, скільки грам сібаса ... яка ціна вимальовується за місяць, скільки оренда, скільки комуналь і т.д.
намалюй бюджет...
чи тобі шаблон закинути для полегшення ?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:23
Нерухомість в Чорногорії
(підсумки візиту моїх приятелів з метою купити щось для себе, коханих)
1. Провели в Чорногорії тиждень. Авіапереліт через Туреччину. Враження приємні, все красиво, але в морі не купалися, вода холодна.
2. Вивчили можливість купівлі квартири в місті Будва на морі: старт цін чогось пристойного, але невеликого - 110 000 євро. Теоретично ціна непогана.
3. Суттєва проблема з ВНП в Чорногорії: ВНП отримати можна за фактом купівлі нерухомості, але умова така: ВНП можна отримати на 1 рік - за 1 рік МОЖНА БУТИ ВІДСУТНІМ НЕ БІЛЬШЕ (!!!) 1 (ОДНОГО) місяця.
4. Пунк 3 поставив "хрест" на планах.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 16 тра, 2021 02:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:53
С чего Вы взяли, osafly, что я "явно не в себе" - я с большим удовольствием читаю сообщения (не все - часть писателей у меня в игноре - глупости не вижу и не читаю).
Не преувеличивайте. На все вопросы по теме ветки отвечаю конкретно.
Развейте мои сомнения: у меня тут в основном топчутся обиженные судьбой.
Плачут и рыдают - я у них источник неприятностей, хотя у меня не спрашивали и фатальные глупости делали сами и добровольно...
Не могу поверить, что у Вас тоже вдруг все стало... мммм - нет очень здорово...
Зачастили - но посты не информативные - НИ ОДНОГО ПО ТЕМЕ ВЕТКИ - и видосики, как у Флаймана... А это плохой признак...
Развейте сомнения... Куда ездили в последний год, куда летали, что удивило в странах дальних....
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 16 тра, 2021 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:05
akurt написав:
Пан Флайцман - мій товарищ в армії працював "хліборізом" - поясню Вам , бо Ви в армії не були - що то за посапда така: це солдат, який служить при кухні: він не тільки видає хліб (400 грамів білого та 600 грамів чорного на кожного солддата на день), а ще й цукор (у вашому меню, яке Ви оголосили на всю Україну, цукру немає - то така солодка харчова добавка) і вершкове масло.
Соддату потрібно було видати на сніданок 20 (двадцять) грамів вершкового масла.
Щоби правильно видати по Уставу 20 (двадцять) грамів вершкового масла, у хлібороіза був дуже цікавий пристрій - дещо нагадує щипці для розколювання грецьких горіхів - дуже корисна річ і головне справедлива:
кожен солдат отримає саме 20 (двадцять) грамів вершкового масла.
Я ту машинку багато разів тримав у руках. Мудро придумано: продукує саме 20 (двадцять) грамів масла.
То в мене питання - як Вам вдається відрізати без такого пристрою (грошей у Вас на нього точно немає) 10 (десять
) грамів "вершкового" масла.
Я вже не питаю про 33 (тридцять три) грами батона білого - то, мабуть, чимось секретним відрізаєте...
То про масло розкажіть: 10 (десять) грамів - однаково сидите без роботи...
Холодильники маркетов обыватель с опаской обходит стороной, как и полки с подсолнечным маслом. Теперь в тренде топленое сало, как в 30-х годах. Как никак с/х держава! Какого рожна в этом случае нужен алмазный маслорез?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:18
akurt написав:
С чего Вы взяли, что я "явно не в себе" - я с большим удовольствием смотрю как на сцене ветки пляшут танцоры - постоянные - одни и те же - у каждого большая проблема с "квартирным вопросом" - потому думают, что здесь монастырь и утешают...
Не преувеличивайте.
Развейте мои сомнения: у меня тут в основном топчутся обиженные судьбой.
Плачут и рыдают - я у них источник неприятностей, хотя у меня не спрашивали и фатальные глупости делали сами и добровольно...
Не могу поверить, что у Вас тоже вдруг все стало... мммм - нет очень здорово...
Зачастили - но посты не информативные - НИ ОДНОГО ПО ТЕМЕ ВЕТКИ - и видосики, как у Флаймана... А это плохой признак...
Развейте сомнения... Куда ездили в последний год, куда летали, что удивило в странах дальних....
А те бредни что Вы написали на конкретный вопрос-для Вас это в норме?? Вы цену себе не набивайте.Вы от тех кто Вам не по душе,ушли недалеко..По поводу куда ездил и что удивило....Вы сегодня удивили.Остальное-оно Вам не надо.Вы кроме Турции,все равно ничего не собираетесь смотреть.Только языком мелете здесь с утра до вечера...информативный Вы наш..балаболка
Как еще как не видосиками с таким вот...всезнайкой арабских телок и обнималок разговаривать.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:42
Підсумки суботи 15 травня 2021
- 6 сторінок текстів;
- форумчанин roberto dark
- 5 повідомлень, за темою гілки - 0, відповідей на запитання на тему гілки - нуль;
- форумчанин Флайман - 9
повідомлень, за темою гілки - 0;
Для новачків на гілці: матеріал на тему гілки поховано тими, хто "не в темі", свіжий та актуальний прочитати можна тут (дуже раджу подивится там відео - людина шукала квартиру для себе
):Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Додано: Нед 16 тра, 2021 06:32
akurt написав:Підсумки суботи 15 травня 2021
- 6 сторінок текстів;
- форумчанин roberto dark
- 5 повідомлень, за темою гілки - 0, відповідей на запитання на тему гілки - нуль;
- форумчанин Флайман - 9
повідомлень, за темою гілки - 0;
Для новачків на гілці: матеріал на тему гілки поховано тими, хто "не в темі", свіжий та актуальний прочитати можна тут (дуже раджу подивится там відео - людина шукала квартиру для себе
):Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
і ще раз, мова тут і де "купуємо для себе", тобто для F.I.R.E. експатом на пенсії, тому виникає питання: - а скільки тре людині для щастя.
В Україні наразі це 1 млн грн., щоб вести спокійне розмірене життя і бути щасливим, а не злим як пес, і не гавкати на всіх, хто не згоден з його думкою, як відомий всім тут хвахівець з нерухомості.
Так нарешті калькулатор акурта може порахувати, скільки тре чистих активів для повного щастя в Анталії?
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Додано: Нед 16 тра, 2021 10:49
akurt написав:
Скaзавши "А" - говоріть і "Б":
...
Наведіть приклади:
І воно Вам треба було?
akurt написав:
- брехня
Ваша фраза від 2018 року.
akurt написав:
Запишу в списке своих недостатков:
Недостаток 347: Никогда не читаю ни одной строчки от Coder.
Правда, в тому, що не лише читаєте, а ще й цитуєте і відповідаєте.
Та й, щоб далеко не ходити, навіть в цьому повідомленні:
akurt написав:
Ви робили ремонт в квартирі 2 (два) роки - 730 днів і переплатили рукожопим мінімум вдвічі
і моя фраза на цьому ж форумі
Coder написав:
З певних причин, в мене ремонт квартири розтягнувся на 1.5 року.
Ви збрехали, як мінімум, щодо термінів ремонту (хоч я і неодноразово просив Вас не писати про те, про що й Ви гадки не маєте). Про переплатили твердження, як мінімум, дивне, оскільки Ви не знаєте ні скільки я заплатив, ні об'єму робіт, щоб визначити базу для порівняння. Якщо це розглядати як припущення, що такий об'єм робіт з аналогічним результатом можна отримати за, як мінімум, вдвічі меншу сумму, то, вітаю, Ви ще раз збрехали.
akurt написав:
наприклад, Ви особисто висловили свого часу думку, що непотріб на забутій Богом вулиці у Львові
вартує 200 000
доларів в цінах 2018 року - людина Вас послухала і досі (!!!) нічого (!!!) не продала
По-перше, "непотріб" і локація, це лише Ваше оціночне судження. Для мене, обожнювана Вами південна частина Львова, це неприйнятний для проживання район. Різниця між мною і Вами, в тому, що я розумію, що люди різні, тому мають різні критерії при виборі житла, а Ви чомусь вважаєте, що лише у Вас є єдино правильна і фахова точка зору.
По-друге, моя фінальна фраза в дискусії с fis'ом:
Coder написав:
За $105K мала би піти аж бігом, за $160K потрібно почекати, але реально, за $200К - не бачу як, це має дуже поталанити
.
тому щодо суми, Ви ще раз збрехали.
По-третє, квартира була виставлена на продаж, і ця дискусія відбулася в грудні 2019 року. Тому щодо цін 2018 року Ви ще раз збрехали.
По-четверте, fis не питав поради, і, виглядало так, що не мав нагальної потреби продати. Він хотів продати саме за ті гроші, за які він виставив:
fis написав:
Торг умєстєн, звичайно. Але задешево точно не буду продавати. Мені не кортить і щоб мене з цієї локаціі витиснути треба добре заплатити.
Навіть тут, в коротенькому тексті на пів-екрану, Ви примудрилися набрехати стільки, що мені це розбирати на цілий екран. "akurt, Вы просто сотканы из лжи" (я не зміг так точно передати це українською)
Вистачить по брехні?
akurt написав:
- підтасовка фактів
Підтасовка фактів - це один з прийомів маніпуляції.
Ваші маніпуляції, чесно кажучи, мені вже набридло розбирати, тому я не буду писати нічого нового, просто дам посилання на попередні: тиць
, тиць
і тиць
Порівняння вартості равликів в турецькому ресторані і львівському ресторані, і оголошений на базі цього висновок в скільки разів одурять в Україні - це було епічно
akurt написав:
Останні слова: "..порівнняння життя в Туреччині і в Україні" - то просто бомба. Страшна крамола!!!! Жуть!
Дякую, що нагадали, забув вписати. Висмикування з контексту - це ще одна причина, через яку, я не отримую задоволення від спілкування з Вами. Ще раз, повна фраза:
Coder написав:
Але мені категорично не подобається систематичні маніпуляції, брехня, підтасовка фактів спрямовані проти України і українців (шляхом вплетення в порівнняння життя в Туреччині і в Україні).
Питання було не в порівнянні, а в тому як Ви це робите. Нічого не маю проти адекватного, об'єктивного порівняння, але ж Ви так не вмієте. І коли Вам коректно вказують на помилки, недоліки - Ви починаєте поводити себе агресивно, часто хамити. Коли на агресію і хамство не звертають уваги - Ви ігноруєте і не відповідаєте.
Думаю, на сьогодні достатньо.change_pm
change_pm написав:
Так, провести порівняння і сказати, шо украінці в Україні - це ресурс, який по максимуму вижимать в угоду деяким людям - це що? Маніпулювання? Рілі?
Ні, Ви також неуважно читаєте. Моя претензія була до того, що маніпулювання застосовується саме в процесі порівняння.
change_pm написав:
Тебе особисто не зобомбало, шо ти за все переплачуєш? А хтось шикує, випиваючи твою кров?
Що мене має бембати? Ціни на продукти, комуналку? Якщо я буду так зациклюватись на тому, що вартість фруктів-овочів-риби в Україні вища ніж в Туреччині, то в США чи Норвегії я взагалі впаду в депресію (на сусідній гілці глянув на ціни в еміратському Carryfour - наш тижневий кошик вийшов в 2-2.2 рази дорожчий, ніж в Україні, я там себе відчуватиму гірше?
).
Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка здатна вас вивести з себе. (С) Зігмунд Фрейд
Це якийсь другий рівень піраміди Маслоу. Для мене гроші - це інструмент, а не ціль. Я точно не хочу зациклюватись на них. Так, це вимагало певних зусиль і часу дійти до такого стану. А далі що? Життя закінчилось? Сидіти на пляжі і нічого не робити? Маслоу каже, що так не працює. Навіть топікстартеру хочеться, принаймні, приналежності до групи і визнання (самоактуалізації поки що не видно). Інше питання, як це реалізується.
Просте питання: чим би Ви займалися, якщо б Вам не потрібно було працювати (неважливо чому - безумовний основний дохід, пасивний дохід від капіталу, що покриває всі витрати, тощо)?
Моя відповідь на це питання - тим же, що і зараз. Чому? Тому що мені це подобається. Тому що я бачу в тому цінність. Цінність, яку приносить моя робота клієнтам. Цінність в навчанні/передачі досвіду студентам, в підтримці університетських та позауніверситетських освітніх ініціатив. У відновленні пам'яток архітектури та підтримці громадських ініціатив, спрямованих на те, щоб зробити Львів кращим. Тому я вкладаю в це свій час і гроші.
Цінності в тому, щоб скоротити в сімейному бюджеті витрати на статтю продукти з 6% до 3%, а комуналку з 1% до 0.5%, я не бачу, оскільки не розумію "А що далі?" Турків вчити, чи римські руїни Анталії відновлювати? Немає такого бажання, воно мені не близько, ментально.
change_pm написав:
Так, Акурт показує, шо є інші варіанти...
Так я ж не проти, я лише за, наявність вибору - це чудово. Я не проти суті, я проти форми. Ну, і... я також показую, що є інші варіанти. Відмінність в тому, що:
- він оперує варіантами переважно на другому рівні піраміди Маслоу - я говорю про те, що є ще третій, четвертий і п'ятий, які суттєво розширюють список варіантів
- він не толерує інших точок зору - я з розумінням ставлюся до існування інших точок зору (в людей можуть бути інші системи цінностей, вірування, обставини), і це не може бути приводом для того, щоб хамити людям, чи ображати їх.
change_pm написав:
Ти ж на Шуварі не вияснюєш відносини з продавцем чогось, якшо тобі щось не підходить, йдеш далі
Якщо продавець бреше, і після викриття брехні, ще й починає хамити стороннім покупцям, то я не пройду далі (хоча частіше доводиться ставати на сторону продавців, коли неправі, а потім починають хамити саме покупці).
change_pm написав:
Знаю, шо коли довели, що "ти" сидиш по горло в багнюці, ніхто нізашо це не визнає і буде тягнути всіх інших на свій рівень...
такий ось він #хомосовєтікус
Угу, саме так в СРСР навішували ярлики і розповідали як [закреслено]"сидить по горло в багнюці"[/закреслено] загниває імперіалістичний Захід.
Правда в тому, що життя будь-де, в Україні, Еміратах, Польщі, Туреччині, США... має свої переваги і недоліки. Кожна людина в стані вирішити, що для неї краще, маючи на руках об'єктивну інформацію та релевантний досвід, з огляду на свої цінності, інтереси та обставини. Те, що для одного є перевагою, для іншої може бути недоліком. Я за те, щоб отримувати об'єктивну інформацію з перших рук, за максимально всебічний розгляд питань, за здорову дискусію, з якої кожна людина може винести для себе максимум інформації для прийняття рішення. Це з моєї точки зору справедливі умови. Але я проти, коли інформація подається упереджено, коли наявність іншої точки зору, опонування, "незручні" питання сприймаються агресивно, ініціюють хамську поведінку. Звідси і був мій коментар.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 11:27
flyman написав: akurt написав:Підсумки суботи 15 травня 2021
- 6 сторінок текстів;
- форумчанин roberto dark
- 5 повідомлень, за темою гілки - 0, відповідей на запитання на тему гілки - нуль;
- форумчанин Флайман - 9
повідомлень, за темою гілки - 0;
Для новачків на гілці: матеріал на тему гілки поховано тими, хто "не в темі", свіжий та актуальний прочитати можна тут (дуже раджу подивится там відео - людина шукала квартиру для себе
):Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
і ще раз, мова тут і де "купуємо для себе", тобто для F.I.R.E. експатом на пенсії, тому виникає питання: - а скільки тре людині для щастя.
В Україні наразі це 1 млн грн., щоб вести спокійне розмірене життя і бути щасливим, а не злим як пес, і не гавкати на всіх, хто не згоден з його думкою, як відомий всім тут хвахівець з нерухомості.
Так нарешті калькулатор акурта може порахувати, скільки тре чистих активів для повного щастя в Анталії?
З 1 млн в Україні навряд, якщо це загальна оцінка активів.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:19
Faceless написав: flyman написав: akurt написав:Підсумки суботи 15 травня 2021
- 6 сторінок текстів;
- форумчанин roberto dark
- 5 повідомлень, за темою гілки - 0, відповідей на запитання на тему гілки - нуль;
- форумчанин Флайман - 9
повідомлень, за темою гілки - 0;
Для новачків на гілці: матеріал на тему гілки поховано тими, хто "не в темі", свіжий та актуальний прочитати можна тут (дуже раджу подивится там відео - людина шукала квартиру для себе
):Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
і ще раз, мова тут і де "купуємо для себе", тобто для F.I.R.E. експатом на пенсії, тому виникає питання: - а скільки тре людині для щастя.
В Україні наразі це 1 млн грн., щоб вести спокійне розмірене життя і бути щасливим, а не злим як пес, і не гавкати на всіх, хто не згоден з його думкою, як відомий всім тут хвахівець з нерухомості.
Так нарешті калькулатор акурта може порахувати, скільки тре чистих активів для повного щастя в Анталії?
З 1 млн в Україні навряд, якщо це загальна оцінка активів.
Навіть якщо це умовно "лишні" кошти - грндепо - 7% (5800 грн місяць) (інфляція буде більше і швидко знецінить цей мільон), долародепо - 1% (30 дол місяць), квартиру на ці гроші під оренду зараз купиш хіба що в Іпені, ну буде там оренда 4000-5000 грн, але амортизація ремонту ітд. Та і на такі гроші навіть дуже скромна людина не проживе нормально.
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