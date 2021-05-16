Від безгрощів"я і голоду вже поплутав хлоп...
що копіювати, коли і чому?!
зі. Подивився зранку роліки про Португалію і зрозумів, шо не світє
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Додано: Нед 16 тра, 2021 18:09
Від безгрощів"я і голоду вже поплутав хлоп...
що копіювати, коли і чому?!
зі. Подивився зранку роліки про Португалію і зрозумів, шо не світє
Додано: Нед 16 тра, 2021 18:11
Пане роберто, всі знають, що Ви зараз орендуєте нормальне житло в Ізраілі - і недалеко від синагоги - яка була ідея після життя в нормальних умовах купити саме залізобетонну - без стяжки - підлогу площею в 53.8 кв. метра з метою обладнати там щось житлове?
Додано: Нед 16 тра, 2021 18:16
Імхо, там є плани на сінагогу в Деснянському районі...
Просто нам ше про це не розказали*...
* Веселий мер Віталій
Додано: Нед 16 тра, 2021 18:19
Вас на Кульпарківській явно не долікували голопередолом. Викликайте санітарів бо вас ПЛЮЩИТЬ ЖОРСТКО !
Додано: Нед 16 тра, 2021 18:31
дуже похожа семантика висловлювань
наразі нема, хоча були
Додано: Нед 16 тра, 2021 18:39
А дядя Флайман так помиляється... (слова з пісні)
Я Вам якось - та вже "не якось" - вже чотири рази писав: "Не позорьте самі себе, і так вся Україна сміється...."
Сидіть тихенько, читайте...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 тра, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 тра, 2021 19:21
Зрозуміло...Вже й писати не в змозі .. Напевно лежачи в конвульсіях, тупо вставляє копію попереднього посту замість тексту.. Єх..Жаль ..Пропав старий..Не буде з ким і повеселитись ..
Додано: Нед 16 тра, 2021 19:50
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Удивительная ветка.Сплошной срач и разборки.Скандалы-интриги-расследования-диагнозы-обмен рецептами и таблетками,мерянье пиписьками и другие увлекательные конкурсы прилагаются
Додано: Нед 16 тра, 2021 22:04
Зря вы так. Почитал последние страницы, сплошные разборки, подколы и т.д...
Я хоть и сам неоднозначно отношусь к учетке Akurt, но всегда с удовольствием заходил и читал о жизни в Турции. В том числе о ценах на продукты и недвижимость в разных районах.
Додано: Нед 16 тра, 2021 22:24
Старик ошибочно ставит себя выше и умнее других.да и хамство всегда считалось чертой низших слоев общества. Этим страдали лакеи, слуги и холопы.
Хамят от бессилия, чувства собственной нереализованности, ущербности и разъедающей душу ненависти.
Отвечают тем же от неуверенности в себе, неумения владеть собой и острой обиды.
Переводят все в шутку – сильные.
Остаются абсолютно неуязвимыми – по-настоящему счастливые.
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