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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:09

  akurt написав:Пан Флайман, Ви - крім мене - нікому не розказуйте, що Ви маєте якесь відношення до роботи програміста, бо будуть сміятися.
Дивіться: Ви невірно скопіювали повідомлення, ось ПРАВИЛЬНА версія - оригінал.

Від безгрощів"я і голоду вже поплутав хлоп...

що копіювати, коли і чому?!

зі. Подивився зранку роліки про Португалію і зрозумів, шо не світє :cry:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:11

Пане роберто, всі знають, що Ви зараз орендуєте нормальне житло в Ізраілі - і недалеко від синагоги - яка була ідея після життя в нормальних умовах купити саме залізобетонну - без стяжки - підлогу площею в 53.8 кв. метра з метою обладнати там щось житлове?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:16

  akurt написав:Пане роберто, всі знають, що Ви зараз орендуєте нормальне житло в Ізраілі - і недалеко від синагоги - яка була ідея після життя в нормальних умовах купити саме залізобетонну - без стяжки - підлогу площею в 53.8 кв. метра з метою обладнати там щось житлове?

Імхо, там є плани на сінагогу в Деснянському районі...
Просто нам ше про це не розказали*...

* Веселий мер Віталій :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:19

  akurt написав:Пане роберто, всі знають, що Ви зараз орендуєте нормальне житло в Ізраілі - і недалеко від синагоги - яка була ідея після життя в нормальних умовах купити саме залізобетонну - без стяжки - підлогу площею в 53.8 кв. метра з метою обладнати там щось житлове?

Вас на Кульпарківській явно не долікували голопередолом. Викликайте санітарів бо вас ПЛЮЩИТЬ ЖОРСТКО !
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:31

  change_pm написав:
  akurt написав:Пан Флайман, Ви - крім мене - нікому не розказуйте, що Ви маєте якесь відношення до роботи програміста, бо будуть сміятися.
Дивіться: Ви невірно скопіювали повідомлення, ось ПРАВИЛЬНА версія - оригінал.

Від безгрощів"я і голоду вже поплутав хлоп...

що копіювати, коли і чому?!

зі. Подивився зранку роліки про Португалію і зрозумів, шо не світє :cry:

дуже похожа семантика висловлювань
  roberto dark написав:МОЖЕ У КОГОСЬ Є СУМНІВИ, ЩО ЦЕ НЕ ОДНА ІЗ ОБЛІКІВОК АКУРТА ЗАГОВОРИЛА??? У МЕНЕ ОСОБИСТО НЕМАЄ. ПРОСТО ЯК ПО НОТАМ ПИШЕ ))

наразі нема, хоча були
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:39

А дядя Флайман так помиляється... (слова з пісні)
Я Вам якось - та вже "не якось" - вже чотири рази писав: "Не позорьте самі себе, і так вся Україна сміється...."
Сидіть тихенько, читайте...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 тра, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:21

Зрозуміло...Вже й писати не в змозі .. Напевно лежачи в конвульсіях, тупо вставляє копію попереднього посту замість тексту.. Єх..Жаль ..Пропав старий..Не буде з ким і повеселитись ..
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Удивительная ветка.Сплошной срач и разборки.Скандалы-интриги-расследования-диагнозы-обмен рецептами и таблетками,мерянье пиписьками и другие увлекательные конкурсы прилагаются :lol: :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:04

Зря вы так. Почитал последние страницы, сплошные разборки, подколы и т.д...
Я хоть и сам неоднозначно отношусь к учетке Akurt, но всегда с удовольствием заходил и читал о жизни в Турции. В том числе о ценах на продукты и недвижимость в разных районах.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:24

  Damien написав:Зря вы так. Почитал последние страницы, сплошные разборки, подколы и т.д...
Я хоть и сам неоднозначно отношусь к учетке Akurt, но всегда с удовольствием заходил и читал о жизни в Турции. В том числе о ценах на продукты и недвижимость в разных районах.

Старик ошибочно ставит себя выше и умнее других.да и хамство всегда считалось чертой низших слоев общества. Этим страдали лакеи, слуги и холопы.

Хамят от бессилия, чувства собственной нереализованности, ущербности и разъедающей душу ненависти.

Отвечают тем же от неуверенности в себе, неумения владеть собой и острой обиды.

Переводят все в шутку – сильные.

Остаются абсолютно неуязвимыми – по-настоящему счастливые.
Мизантрóп
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