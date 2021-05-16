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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:16

  akurt написав:Пане роберто, всі знають, що Ви зараз орендуєте нормальне житло в Ізраілі - і недалеко від синагоги - яка була ідея після життя в нормальних умовах купити саме залізобетонну - без стяжки - підлогу площею в 53.8 кв. метра з метою обладнати там щось житлове?

Імхо, там є плани на сінагогу в Деснянському районі...
Просто нам ше про це не розказали*...

* Веселий мер Віталій :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:31

  change_pm написав:
  akurt написав:Пан Флайман, Ви - крім мене - нікому не розказуйте, що Ви маєте якесь відношення до роботи програміста, бо будуть сміятися.
Дивіться: Ви невірно скопіювали повідомлення, ось ПРАВИЛЬНА версія - оригінал.

Від безгрощів"я і голоду вже поплутав хлоп...

що копіювати, коли і чому?!

зі. Подивився зранку роліки про Португалію і зрозумів, шо не світє :cry:

дуже похожа семантика висловлювань
  roberto dark написав:МОЖЕ У КОГОСЬ Є СУМНІВИ, ЩО ЦЕ НЕ ОДНА ІЗ ОБЛІКІВОК АКУРТА ЗАГОВОРИЛА??? У МЕНЕ ОСОБИСТО НЕМАЄ. ПРОСТО ЯК ПО НОТАМ ПИШЕ ))

наразі нема, хоча були
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:12

Информация к размышлению:

60 Per Cent of Police & Military Say They Will
Support Le Pen in French Presidential Election
https://summit.news/2021/05/14/60-per-c ... -election/
60 процентов полицейских и военных говорят, что они поддержат популистку
Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в следующем году, и это число еще выше среди действующей полиции.

«В отчете, опубликованном на этой неделе газетой Le Figaro, подробно рассказывается о масштабах нападений на полицию, когда они выполняют свои обязанности, и утверждается, что только в прошлом году 8719 полицейских и жандармов были ранены и 11 офицеров убиты», - сообщает Брейтбарт.
«За первые три месяца 2021 года газета сообщает, что 727 офицеров были ранены во время операций, и отмечает, что в среднем во Франции каждый час при исполнении служебных обязанностей один из офицеров подвергается нападениям».
Полиция, скорая помощь и пожарные обычно подвергаются нападениям, когда они пытаются проникнуть в исламистские запретные зоны, несмотря на то, что СМИ по-прежнему заявляют, что их не существует.
В минувшие выходные группа анонимных военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, написала письмо, в котором предупредила Макрона о «гражданской войне» в стране из-за его уступок исламистам и крайне левым.

Опрос, проведенный в прошлом месяце, показал, что большинство французских граждан согласны с тем, что страна движется к гражданской войне.

Противоречия с исламским миром нарастают всё больше и больше.
Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством», которое «пересекло все границы» и обещает его проучить...В то же время США поддерживают Израиль...
Религиозный мир очень хрупок. Сирия, Иран, Афганистан, сейчас Палестина...
Куда вы лезете? Кто вас будет оттуда вывозить в случае глобального конфликта, когда вместо разума будет клич - "Бей неверных"...
И кому потом достанется ваше жильё?
Во франции, под крики «Аллах акбар», уже учителям головы отрезают...
https://ru.euronews.com/2020/10/16/france-beheading
RTC12
 
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