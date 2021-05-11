Додано: Нед 16 тра, 2021 23:12

Информация к размышлению:

только в прошлом году 8719 полицейских и жандармов были ранены и 11 офицеров убиты»,

60 процентов полицейских и военных говорят, что они поддержат популисткуМарин Ле Пен на президентских выборах во Франции в следующем году, и это число еще выше среди действующей полиции.«В отчете, опубликованном на этой неделе газетой Le Figaro, подробно рассказывается о масштабах нападений на полицию, когда они выполняют свои обязанности, и утверждается, что- сообщает Брейтбарт.«За первые три месяца 2021 года газета сообщает, что 727 офицеров были ранены во время операций, и отмечает, что в среднем во Франции каждый час при исполнении служебных обязанностей один из офицеров подвергается нападениям».Полиция, скорая помощь и пожарные обычно подвергаются нападениям, когда они пытаются проникнуть в исламистские запретные зоны, несмотря на то, что СМИ по-прежнему заявляют, что их не существует.В минувшие выходные группа анонимных военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, написала письмо, в котором предупредила Макрона о «гражданской войне» в стране из-за его уступок исламистам и крайне левым.Противоречия с исламским миром нарастают всё больше и больше.Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством», которое «пересекло все границы» и обещает его проучить...В то же время США поддерживают Израиль...Религиозный мир очень хрупок. Сирия, Иран, Афганистан, сейчас Палестина...Куда вы лезете? Кто вас будет оттуда вывозить в случае глобального конфликта, когда вместо разума будет клич - "Бей неверных"...И кому потом достанется ваше жильё?Во франции, под крики «Аллах акбар», уже учителям головы отрезают...