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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1080108110821083
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:09

  akurt написав:Пан Флайман, Ви - крім мене - нікому не розказуйте, що Ви маєте якесь відношення до роботи програміста, бо будуть сміятися.
Дивіться: Ви невірно скопіювали повідомлення, ось ПРАВИЛЬНА версія - оригінал.

Від безгрощів"я і голоду вже поплутав хлоп...

що копіювати, коли і чому?!

зі. Подивився зранку роліки про Португалію і зрозумів, шо не світє :cry:
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:11

Пане роберто, всі знають, що Ви зараз орендуєте нормальне житло в Ізраілі - і недалеко від синагоги - яка була ідея після життя в нормальних умовах купити саме залізобетонну - без стяжки - підлогу площею в 53.8 кв. метра з метою обладнати там щось житлове?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:16

  akurt написав:Пане роберто, всі знають, що Ви зараз орендуєте нормальне житло в Ізраілі - і недалеко від синагоги - яка була ідея після життя в нормальних умовах купити саме залізобетонну - без стяжки - підлогу площею в 53.8 кв. метра з метою обладнати там щось житлове?

Імхо, там є плани на сінагогу в Деснянському районі...
Просто нам ше про це не розказали*...

* Веселий мер Віталій :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:12

Информация к размышлению:

60 Per Cent of Police & Military Say They Will
Support Le Pen in French Presidential Election
https://summit.news/2021/05/14/60-per-c ... -election/
60 процентов полицейских и военных говорят, что они поддержат популистку
Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в следующем году, и это число еще выше среди действующей полиции.

«В отчете, опубликованном на этой неделе газетой Le Figaro, подробно рассказывается о масштабах нападений на полицию, когда они выполняют свои обязанности, и утверждается, что только в прошлом году 8719 полицейских и жандармов были ранены и 11 офицеров убиты», - сообщает Брейтбарт.
«За первые три месяца 2021 года газета сообщает, что 727 офицеров были ранены во время операций, и отмечает, что в среднем во Франции каждый час при исполнении служебных обязанностей один из офицеров подвергается нападениям».
Полиция, скорая помощь и пожарные обычно подвергаются нападениям, когда они пытаются проникнуть в исламистские запретные зоны, несмотря на то, что СМИ по-прежнему заявляют, что их не существует.
В минувшие выходные группа анонимных военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, написала письмо, в котором предупредила Макрона о «гражданской войне» в стране из-за его уступок исламистам и крайне левым.

Опрос, проведенный в прошлом месяце, показал, что большинство французских граждан согласны с тем, что страна движется к гражданской войне.

Противоречия с исламским миром нарастают всё больше и больше.
Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством», которое «пересекло все границы» и обещает его проучить...В то же время США поддерживают Израиль...
Религиозный мир очень хрупок. Сирия, Иран, Афганистан, сейчас Палестина...
Куда вы лезете? Кто вас будет оттуда вывозить в случае глобального конфликта, когда вместо разума будет клич - "Бей неверных"...
И кому потом достанется ваше жильё?
Во франции, под крики «Аллах акбар», уже учителям головы отрезают...
https://ru.euronews.com/2020/10/16/france-beheading
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Навіщо той "гарячий" Близький Схід, який готовий бабахнути в любий момент, якщо є Філіпіни:

$500 на двох в місяць.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:35

  flyman написав:Навіщо той "гарячий" Близький Схід, який готовий бабахнути в любий момент, якщо є Філіпіни:

$500 на двох в місяць.


Вологі мрії (в зв"язку з вологою погодою на Піліпінах :) )
https://www.kayak.com/flights/IEV-MNL/2 ... rt=price_a
Добирання:
- 48 годин в одну сторону 749 баксів,
- 18 годин в одну сторону за 1855 баксів...

Так ніякого буджету не вистарчить... чи сил...

Хоча кому я це розповідаю, ти все-рівно нікуди не поїдеш :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:58

  change_pm написав:
  flyman написав:Навіщо той "гарячий" Близький Схід, який готовий бабахнути в любий момент, якщо є Філіпіни:

$500 на двох в місяць.


Вологі мрії (в зв"язку з вологою погодою на Піліпінах :) )
https://www.kayak.com/flights/IEV-MNL/2 ... rt=price_a
Добирання:
- 48 годин в одну сторону 749 баксів,
- 18 годин в одну сторону за 1855 баксів...

Так ніякого буджету не вистарчить... чи сил...

Хоча кому я це розповідаю, ти все-рівно нікуди не поїдеш :mrgreen:

для тих кому від 50 є "пенсійна віза" на Філіпіни, тільки но відновили після локдаунів... можна і по туристичній, яку продовжувати...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://news.finance.ua/ru/news/-/492936/kuda-ukraintsy-letayut-v-otpusk-top-10-napravlenij-iz-borispolya
Топ-10 направлений аэропорта Борисполь:

Шарм-эль-Шейх;
Хургада;
Стамбул;
Анталия;
Дубай;
Тель-Авив;
Анкара;
Амстердам;
Минск;
Марса-Алам.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:09

Какие иностранные агрегаторы новостроек вы знаете?
Буду благодарен за дублирование ответа в личку, а то уведомлений нет о цитатах.
Спасибо за внимание.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:06

  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/492936/kuda-ukraintsy-letayut-v-otpusk-top-10-napravlenij-iz-borispolya
Топ-10 направлений аэропорта Борисполь:

Шарм-эль-Шейх;
Хургада;
Стамбул;
Анталия;
Дубай;
Тель-Авив;
Анкара;
Амстердам;
Минск;
Марса-Алам.

Які висновик зробимо, хаспада і панове?
change_pm
 
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