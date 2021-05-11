Від безгрощів"я і голоду вже поплутав хлоп...
що копіювати, коли і чому?!
зі. Подивився зранку роліки про Португалію і зрозумів, шо не світє
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 тра, 2021 18:09
Від безгрощів"я і голоду вже поплутав хлоп...
що копіювати, коли і чому?!
зі. Подивився зранку роліки про Португалію і зрозумів, шо не світє
Додано: Нед 16 тра, 2021 18:11
Пане роберто, всі знають, що Ви зараз орендуєте нормальне житло в Ізраілі - і недалеко від синагоги - яка була ідея після життя в нормальних умовах купити саме залізобетонну - без стяжки - підлогу площею в 53.8 кв. метра з метою обладнати там щось житлове?
Додано: Нед 16 тра, 2021 18:16
Імхо, там є плани на сінагогу в Деснянському районі...
Просто нам ше про це не розказали*...
* Веселий мер Віталій
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:12
Информация к размышлению:
60 Per Cent of Police & Military Say They Will
Support Le Pen in French Presidential Election
60 процентов полицейских и военных говорят, что они поддержат популистку
Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в следующем году, и это число еще выше среди действующей полиции.
«В отчете, опубликованном на этой неделе газетой Le Figaro, подробно рассказывается о масштабах нападений на полицию, когда они выполняют свои обязанности, и утверждается, что только в прошлом году 8719 полицейских и жандармов были ранены и 11 офицеров убиты», - сообщает Брейтбарт.
«За первые три месяца 2021 года газета сообщает, что 727 офицеров были ранены во время операций, и отмечает, что в среднем во Франции каждый час при исполнении служебных обязанностей один из офицеров подвергается нападениям».
Полиция, скорая помощь и пожарные обычно подвергаются нападениям, когда они пытаются проникнуть в исламистские запретные зоны, несмотря на то, что СМИ по-прежнему заявляют, что их не существует.
В минувшие выходные группа анонимных военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, написала письмо, в котором предупредила Макрона о «гражданской войне» в стране из-за его уступок исламистам и крайне левым.
Опрос, проведенный в прошлом месяце, показал, что большинство французских граждан согласны с тем, что страна движется к гражданской войне.
Противоречия с исламским миром нарастают всё больше и больше.
Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством», которое «пересекло все границы» и обещает его проучить...В то же время США поддерживают Израиль...
Религиозный мир очень хрупок. Сирия, Иран, Афганистан, сейчас Палестина...
Куда вы лезете? Кто вас будет оттуда вывозить в случае глобального конфликта, когда вместо разума будет клич - "Бей неверных"...
И кому потом достанется ваше жильё?
Во франции, под крики «Аллах акбар», уже учителям головы отрезают...
Додано: Пон 17 тра, 2021 11:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Навіщо той "гарячий" Близький Схід, який готовий бабахнути в любий момент, якщо є Філіпіни:
$500 на двох в місяць.
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:35
Вологі мрії (в зв"язку з вологою погодою на Піліпінах )
Добирання:
- 48 годин в одну сторону 749 баксів,
- 18 годин в одну сторону за 1855 баксів...
Так ніякого буджету не вистарчить... чи сил...
Хоча кому я це розповідаю, ти все-рівно нікуди не поїдеш
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:58
для тих кому від 50 є "пенсійна віза" на Філіпіни, тільки но відновили після локдаунів... можна і по туристичній, яку продовжувати...
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:06
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://news.finance.ua/ru/news/-/492936/kuda-ukraintsy-letayut-v-otpusk-top-10-napravlenij-iz-borispolya
Топ-10 направлений аэропорта Борисполь:
Шарм-эль-Шейх;
Хургада;
Стамбул;
Анталия;
Дубай;
Тель-Авив;
Анкара;
Амстердам;
Минск;
Марса-Алам.
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:09
Какие иностранные агрегаторы новостроек вы знаете?
Буду благодарен за дублирование ответа в личку, а то уведомлений нет о цитатах.
Спасибо за внимание.
Додано: Пон 17 тра, 2021 19:06
Які висновик зробимо, хаспада і панове?
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