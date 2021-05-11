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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1081108210831084
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:55

  change_pm написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/492936/kuda-ukraintsy-letayut-v-otpusk-top-10-napravlenij-iz-borispolya
Топ-10 направлений аэропорта Борисполь:

Шарм-эль-Шейх;
Хургада;
Стамбул;
Анталия;
Дубай;
Тель-Авив;
Анкара;
Амстердам;
Минск;
Марса-Алам.

Які висновик зробимо, хаспада і панове?

Маленький Ізраїль на першому місці, а велика Туреччина на 3му.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:03

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/492936/kuda-ukraintsy-letayut-v-otpusk-top-10-napravlenij-iz-borispolya
Топ-10 направлений аэропорта Борисполь:

Шарм-эль-Шейх;
Хургада;
Стамбул;
Анталия;
Дубай;
Тель-Авив;
Анкара;
Амстердам;
Минск;
Марса-Алам.

Які висновик зробимо, хаспада і панове?

Маленький Ізраїль на першому місці, а велика Туреччина на 3му.

Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:09

  change_pm написав:Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?

...
Тель-Авив;
Анкара;
...
Дубай на першому...але це перевалочний порт на ПСА (Філіпіни, напр.), можна не рахувати.

детальніше розтлумачити, чи логіку вловлюєш?
Ладно, Туреччина на другому місці. Перепрошую за неточність.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:14

  flyman написав:
  change_pm написав:Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?

...
Тель-Авив;
Анкара;
...
соррі Дубай на першому...
детальніше розтлумачити, чи логіку вловлюєш?

Давай, бо у мене так виходить:
1 - Шарм-эль-Шейх;
2 - Хургада;
3 - Стамбул;
4 - Анталия;
Дубай;
6 - Тель-Авив;
Анкара;
Амстердам;
Минск;
Марса-Алам.

Ебірет - 1 і 2 місця, Туречина - 3, 4 місця, Тель-Авив - 6те

Чьот не так побачив в посиланні?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:16

  flyman написав:
  change_pm написав:Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?

...
Тель-Авив;
Анкара;
...
Дубай на першому...але це перевалочний порт на ПСА (Філіпіни, напр.), можна не рахувати.

детальніше розтлумачити, чи логіку вловлюєш?
Ладно, Туреччина на другому місці. Перепрошую за неточність.

Так хотілось засандалити в печінку туркоманам, а вийшло, що сам себе відшмагав :?: :mrgreen:

зі. релакс, донт ду ит...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:19

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?

...
Тель-Авив;
Анкара;
...
соррі Дубай на першому...
детальніше розтлумачити, чи логіку вловлюєш?

Давай, бо у мене так виходить:
1 - Шарм-эль-Шейх;
2 - Хургада;
3 - Стамбул;
4 - Анталия;
Дубай;
6 - Тель-Авив;
Анкара;
Амстердам;
Минск;
Марса-Алам.

Ебірет - 1 і 2 місця, Туречина - 3, 4 місця, Тель-Авив - 6те

Чьот не так побачив в посиланні?

я столиці ранжую, а ти, курорти і перевалочні хаби?
а в липні Скадовськ стає другим по важливості містом України після Одеси?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:55

Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"...
По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...
- на сегодня авиабилетов на чартерные рейсы на вылет в мае - дешевле 124 евро в одну сторону - уже нет.
- на сегодня из Киева в Анталию Пегасусом можно попасть за 630 лир (как бы дешево) с ДВУМЯ (!!!) пересадками...
Да уж, а топик-стартер ветки предупреждал (вурдалаки аж выли) : "Не зевай, Хомко, Турция - это наше всё!"
Приятная ситуация для украинцев, ПРОЖИВАЮЩИХ - СЛАВА БОГУ - В АНТАЛИИ - рейсы из Анталии - проведать родственников, посетить банк, обновить карточки - 55 евро...
Мелочь - 55 евро, а без пересадок, да с багажом в 23 кг - хоть что-то съедобное привезти родственникам в Украину - приятно...
Просто экономика... Просто финансы...
ПРОСТО НЕДВИЖИМОСТЬ В УМНОМ МЕСТЕ ЗА УМНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ДАЛЬНОВИДНЫХ ЛЮДЕЙ...

P.S. Понравилась идея Флаймана отправить всех форумчан в Израиль. Свежо. Круто. Актуально. Кто начал собираться - очень рекомендую сперва посмотреть невероятно шикарный сериал от Netflix - Fauda - как раз смотрю первый сезон, серия 10. Наши дни. Заодно и язык выучите - к арабскому я привык, слушая во многих странах мира, а вот иврит - не ожидал, что такой благозвучный язык. Смотрю с субтитрами на английском языке в оригинале. Рекомендую реально.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:11

  akurt написав:Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"...
По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...

Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 23:01

  flyman написав:Навіщо той "гарячий" Близький Схід, який готовий бабахнути в любий момент, якщо є Філіпіни:
$500 на двох в місяць.


Флай,ты странный-капец.Тебе ж уже писали за Филлипины.Ты съезди сначала туда,а потом уже эти "влажные мечты" о не сбывшемся.Рейсов прямых туда нет.Самое дешевое раньше улететь,из Москвы через Китай или Гонконг,дороже через Таиланд с Вьетнамом.Вообще Азия и дешево слетать,это двое суток на дорогу...В Малайзию-Сингапур когда то добирался почти столько же..Из Киева лететь-снимут последние штаны,ничего не захочешь..Это только чартеры-туры.Самостоятельно-дорого.В Украине,Азиатское направление не развито вовсе.
osafly
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