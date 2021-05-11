|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 тра, 2021 19:55
change_pm написав:
Які висновик зробимо, хаспада і панове?
Маленький Ізраїль на першому місці, а велика Туреччина на 3му.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24624
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1239 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 тра, 2021 20:03
flyman написав: change_pm написав:
Які висновик зробимо, хаспада і панове?
Маленький Ізраїль на першому місці, а велика Туреччина на 3му.
Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3849
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 тра, 2021 20:09
change_pm написав:
Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?
...
Тель-Авив;
Анкара;
...
Дубай на першому...але це перевалочний порт на ПСА (Філіпіни, напр.), можна не рахувати.
детальніше розтлумачити, чи логіку вловлюєш?
Ладно, Туреччина на другому місці. Перепрошую за неточність.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24624
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1239 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 тра, 2021 20:14
flyman написав: change_pm написав:
Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?
...
Тель-Авив;
Анкара;
...
соррі Дубай на першому...
детальніше розтлумачити, чи логіку вловлюєш?
Давай, бо у мене так виходить:
1 - Шарм-эль-Шейх;
2 - Хургада;
3 - Стамбул;
4 - Анталия;
Дубай;
6 - Тель-Авив;
Анкара;
Амстердам;
Минск;
Марса-Алам.
Ебірет - 1 і 2 місця, Туречина - 3, 4 місця, Тель-Авив - 6те
Чьот не так побачив в посиланні?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3849
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 тра, 2021 20:16
flyman написав: change_pm написав:
Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?
...
Тель-Авив;
Анкара;
...
Дубай на першому...але це перевалочний порт на ПСА (Філіпіни, напр.), можна не рахувати.
детальніше розтлумачити, чи логіку вловлюєш?Ладно, Туреччина на другому місці. Перепрошую за неточність.
Так хотілось засандалити в печінку туркоманам, а вийшло, що сам себе відшмагав
зі. релакс, донт ду ит...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3849
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 тра, 2021 20:19
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Хм... цікаво, де ти таке побачив??? Могілянка рулез?
...
Тель-Авив;
Анкара;
...
соррі Дубай на першому...
детальніше розтлумачити, чи логіку вловлюєш?
Давай, бо у мене так виходить:
1 - Шарм-эль-Шейх;
2 - Хургада;
3 - Стамбул;
4 - Анталия;
Дубай;
6 - Тель-Авив;
Анкара;
Амстердам;
Минск;
Марса-Алам.
Ебірет - 1 і 2 місця, Туречина - 3, 4 місця, Тель-Авив - 6те
Чьот не так побачив в посиланні?
я столиці ранжую, а ти, курорти і перевалочні хаби?
а в липні Скадовськ стає другим по важливості містом України після Одеси?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24624
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1239 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 тра, 2021 20:55
Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"...
По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...
- на сегодня авиабилетов на чартерные рейсы на вылет в мае - дешевле 124 евро в одну сторону - уже нет.
- на сегодня из Киева в Анталию Пегасусом можно попасть за 630 лир (как бы дешево) с ДВУМЯ (!!!) пересадками...
Да уж, а топик-стартер ветки предупреждал (вурдалаки аж выли) : "Не зевай, Хомко, Турция - это наше всё!"
Приятная ситуация для украинцев, ПРОЖИВАЮЩИХ - СЛАВА БОГУ - В АНТАЛИИ - рейсы из Анталии - проведать родственников, посетить банк, обновить карточки - 55 евро...
Мелочь - 55 евро, а без пересадок, да с багажом в 23 кг - хоть что-то съедобное привезти родственникам в Украину - приятно...
Просто экономика... Просто финансы...
ПРОСТО НЕДВИЖИМОСТЬ В УМНОМ МЕСТЕ ЗА УМНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ДАЛЬНОВИДНЫХ ЛЮДЕЙ...
P.S. Понравилась идея Флаймана отправить всех форумчан в Израиль. Свежо. Круто. Актуально. Кто начал собираться - очень рекомендую сперва посмотреть невероятно шикарный сериал от Netflix - Fauda - как раз смотрю первый сезон, серия 10. Наши дни. Заодно и язык выучите - к арабскому я привык, слушая во многих странах мира, а вот иврит - не ожидал, что такой благозвучный язык. Смотрю с субтитрами на английском языке в оригинале. Рекомендую реально.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5922
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2251 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 тра, 2021 22:11
akurt написав:Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"...
По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...
Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...
-
RTC12
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 09.05.15
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 тра, 2021 23:01
flyman написав:
Навіщо той "гарячий" Близький Схід, який готовий бабахнути в любий момент, якщо є Філіпіни:
$500 на двох в місяць.
Флай,ты странный-капец.Тебе ж уже писали за Филлипины.Ты съезди сначала туда,а потом уже эти "влажные мечты" о не сбывшемся.Рейсов прямых туда нет.Самое дешевое раньше улететь,из Москвы через Китай или Гонконг,дороже через Таиланд с Вьетнамом.Вообще Азия и дешево слетать,это двое суток на дорогу...В Малайзию-Сингапур когда то добирался почти столько же..Из Киева лететь-снимут последние штаны,ничего не захочешь..Это только чартеры-туры.Самостоятельно-дорого.В Украине,Азиатское направление не развито вовсе.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1051
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2013
|275638
|
|
|25
|887
|
|
|6970
|883081
|
|