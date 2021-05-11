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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 06:25

akurt
Немного поправлю - сегодня Египет из Киева:
- в аеропорт Хурагада - 6 рейсів;
- в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 10 рейсів.
- в аеропорт Марса-Алам - 3 рейса.

Регулярные есть Киев-Каир на МАУ
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 06:34

  RTC12 написав:
  akurt написав:Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"...
По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...

Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...

В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 06:58

  Frant написав:
  RTC12 написав:
  akurt написав:Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"...
По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...

Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...

В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.

Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:45

  BIGor написав:
  Frant написав:
  RTC12 написав:Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...

В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.

Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.

кому вірити, Франту, акурту чи Бігору?
5К чи 18К?
flyman
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